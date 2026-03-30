Artemis II: NASA pe ultima turnantă a pregătirilor pentru lansarea din 1 aprilie: "Echipajul este mai mult decât pregătit"

Echipajul Artemis II – (de stânga la dreapta): Jeremy Hansen, Christina Koch, Reid Wiseman și Victor Glover. Sursa colaj foto: Getty Images

NASA continuă să vizeze data de miercuri (1 aprilie) pentru lansarea misiunii Artemis II, care va trimite un echipaj de patru astronauţi, agenţia spaţială precizând că echipele sale nu au identificat probleme tehnice înainte de fereastra de lansare, transmite luni Space.com, potrivit Agerpres. "Echipajul este mai mult decât pregătit", a declarat Lori Glaze, administrator asociat interimar al Direcţiei de Dezvoltare a Sistemelor de Explorare a NASA.



Fereastra de lansare a misiunii Artemis II se deschide miercuri la ora locală 18:24 EDT (23:24 GMT) şi se prelungeşte cu două ore. Dacă lansarea este amânată sau anulată din orice motiv, există mai multe oportunităţi de lansare până pe 6 aprilie. Artemis II este prima misiune cu echipaj spre Lună după 50 de ani.

Cu toate acestea, NASA are un nivel ridicat de încredere în şansele unei lansări a masivei rachete Space Launch System (SLS) încă de la prima oportunitate, conform Space.com.



Această încredere este legată de faptul că NASA a finalizat o revizuire a pregătirii pentru misiune înainte de transportul SLS pe rampa de lansare pe 20 martie şi de atunci nu au fost semnalate probleme tehnice de natură să împiedice lansarea.



"De atunci, toate operaţiunile noastre au mers foarte bine. Sistemele noastre de zbor sunt pregătite, sistemele de la sol sunt pregătite, echipele noastre de lansare şi operaţiuni sunt pregătite, iar echipa noastră de operaţiuni de zbor din Houston este, de asemenea, pregătită. Echipajul a sosit ieri şi ştiu că este pregătit – este mai mult decât pregătit", a declarat duminică Lori Glaze, administrator asociat interimar al Direcţiei de Dezvoltare a Sistemelor de Explorare a NASA.

Ulterior, aceasta a mai adăugat: "Mai sunt unele mici lucruri pe care le descoperim pe parcurs şi pe care le rezolvăm din mers, dar niciunul dintre ele nu ameninţă lansarea".



Astfel, cel mai mare eventual obstacol în faţa unei lansări la 1 aprilie rămâne vremea. În prezent, există o probabilitate de 20% ca vremea să nu fie favorabilă miercuri, din cauza potenţialilor nori cumulus din troposfera inferioară.



Dar speranţele sunt mari pentru data de 1 aprilie. Artemis II va fi prima misiune cu echipaj uman din cadrul programului Artemis al NASA, program care îşi propune în cele din urmă să readucă astronauţii la suprafaţa Lunii şi să construiască acolo o bază permanentă.

Misiunea îi va transporta pe astronauţii NASA Reid Wiseman, Victor Glover şi Christina Koch, precum şi pe astronautul Agenţiei Spaţiale Canadiene Jeremy Hansen, într-o misiune de 10 zile în jurul Lunii la bordul capsulei Orion.



În cadrul misiunii Artemis 2 capsula Orion nu vor intra efectiv pe orbita Lunii, ci va traversa pe partea nevăzută a Lunii urmând să revină apoi pe o traiectorie direct spre Pământ. Misiunea este concepută ca un al doilea zbor de testare pentru capsula Orion, care a mai avut deja aventuri dincolo de orbita terestră - dar niciodată cu un echipaj la bord.



Prima misiune a programului Artemis al NASA, Artemis 1, a fost lansată în noiembrie 2022 şi a plasat cu succes o capsulă Orion fără echipaj pe orbita selenară timp de aproximativ o lună.



Dacă totul merge conform planului, Artemis II va deschide calea pentru următoarea misiune din program, Artemis 3. Artemis 3 este programată să lanseze capsula Orion pe orbita Pământului, unde vor fi testate operaţiunile de andocare cu modulele de aselenizare pentru următoarele misiuni din programul Artemis.

Succesul acestei demonstraţii va duce la Artemis 4, prima misiune de aselenizare cu echipaj uman de la sfârşitul programului Apollo, acum mai bine de 50 de ani.