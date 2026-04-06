Șeful NASA spune că sunt șanse „destul de mari” să găsim, cândva, viață extraterestră: „Sunt 2 trilioane de galaxii”

Colaj foto: Getty Images

Jared Isaacman, șeful NASA, spune că șansele să descoperim dovezi care să arate că nu suntem singuri în univers sunt „destul de mari”, la patru zile după lansarea rachetei Artemis II. Duminică, Isaacman a declarat pentru emisiunea Meet the Press de la CNN că investigarea existenței vieții extraterestre „este esențială pentru multe dintre lucrurile pe care le facem la NASA”, adăugând că „sarcina noastră aici este să ieșim și să încercăm să deblocăm secretele universului”, scrie The Guardian.

„Una dintre întrebări este «suntem singuri»? Această întrebare ar putea fi considerată inerentă fiecărei inițiative științifice și de explorare a noastră”, a spus el.

Issacman a indicat o posibilă bază lunară la polul sud al Lunii, care ar încorpora telescoape „ce ne vor ajuta să continuăm această mare căutare”.

Însă oficialul și-a nuanțat comentariile, spunând că a fost în spațiu de două ori și „nu a întâlnit niciun extraterestru acolo sus”.

„Nu am văzut nimic care să sugereze că am fi fost vizitați de vreo formă de viață inteligentă acolo. Dar, dacă te gândești la asta, avem 2 trilioane de galaxii. Cine știe câte sisteme stelare există în fiecare dintre ele? Aș spune că șansele să găsim ceva la un moment dat care să sugereze că nu suntem singurii sunt destul de mari”, a spus el.

Comentariile lui Isaacman vin la patru zile de la începerea misiunii Artemis a NASA de a înconjura Luna, prima misiune lunară din 1972. Cei patru membri ai echipajului navei spațiale Orion urmează să ajungă la Lună în seara aceasta.

Capsula va înconjura fața ascunsă a Lunii, o etapă importantă, și va fi lansată înapoi spre Pământ, unde se așteaptă să ajungă vineri.

În cadrul emisiunii „Face the Nation” de la CBS, Isaacman a declarat că astronauții sunt pregătiți pentru întreruperea comunicațiilor care va avea loc atunci când vor înconjura Luna, spunând: „Astronauții sunt obișnuiți cu asta în timpul antrenamentului”.

El a subliniat că, pentru această fază a misiunii, primul obiectiv este colectarea de date din sistemul de susținere a vieții al lui Orion.

„Este prima dată când avem oameni la bordul navei spațiale Orion. Vrem să adunăm cât mai multe date posibil. Este extrem de important să învățăm cât mai multe despre Orion”, a subliniat el.

Următoarea misiune, Artemis III, este programată pentru lansare la mijlocul anului 2027, a spus Isaacman.

„Acolo vom testa aceeași navă spațială cu modulele noastre lunare, urmată în 2028 de Artemis IV, unde vom folosi această navă spațială pentru a transfera echipajul pe modulele de aselenizare și a readuce astronauții americani pe suprafața lunii”, a expicat șeful NASA.

NASA a declarat că a reușit să repună în funcțiune toaleta Sistemului Universal de Management al Deșeurilor (UWMS), bazat pe vid și fabricat din titan. Echipajul raportase o lumină intermitentă de defecțiune a sistemului, care necesită utilizarea căștilor și folosește aspirația pentru a separa deșeurile, evacuând urina în spațiu și stocând materiile fecale în recipiente pentru returnarea pe Pământ.

Isaacman a abordat problema duminică pentru CNN, spunând: „De-a lungul istoriei zborurilor spațiale umane, de la programul Mercury, Gemini, Apollo, la navetă, la Mir și Stația Spațială Internațională, la Dragon, cu care am zburat și, bineînțeles, la Orion, funcționarea toaletei este aproape o capacitate bonus”.

El a adăugat că, dintre toate „lucrurile extraordinare din spațiu chiar acum”, o baie funcțională rămâne o realizare iluzorie.

„Realizarea acestei capacități este una la care trebuie cu siguranță să lucrăm, aș spune că trebuie să construim o mulțime de sisteme de rezervă”, a spus Isaacman, indicând diferite conducte de ventilație pentru a arunca urina.

„Chiar și atunci când am avut o problemă cu înghețul pe sonda principală, cea secundară a funcționat. Deci, credeți-mă, astronauții sunt bine acum și au fost bine pregătiți pentru situație”, a spus el.