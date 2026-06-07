Premieră mondială. Un pacient aflat în moarte cerebrală a primit simultan un ficat și doi rinichi de la un porc modificat genetic

2 minute de citit Publicat la 12:00 07 Iun 2026 Modificat la 12:00 07 Iun 2026

Pacientul suferea de boală renală cronică severă. Foto: Getty Images

Medicii chinezi au realizat o intervenție fără precedent în domeniul xenotransplantului, transplantând simultan doi rinichi și un ficat provenite de la un porc modificat genetic unui pacient aflat în moarte cerebrală. Organele au funcționat timp de aproape cinci zile, iar în primele 24 de ore nu au existat semne de respingere, potrivit unui studiu publicat în revista Med.

Procedura reprezintă o premieră mondială. Până acum, majoritatea transplanturilor între specii au implicat un singur organ, iar în cazul ficatului au fost utilizate doar fragmente ale acestuia, nu organul complet, potrivit Scientific American.

O intervenție extrem de complexă

Pacientul, un bărbat în vârstă de 53 de ani, suferea de boală renală cronică severă și de o hemoragie cerebrală. După confirmarea morții cerebrale și cu acordul familiei, medicii au decis să folosească situația pentru a testa această procedură experimentală.

Ficatul propriu al pacientului era sănătos și a fost donat unui alt bolnav aflat în viață, în timp ce echipa medicală i-a transplantat rinichii și ficatul provenite de la un porc modificat genetic.

Animalul donator fusese supus unor intervenții asupra genomului său. Cercetătorii au introdus trei gene umane pentru a reduce riscul problemelor de coagulare și au eliminat trei gene porcine asociate cu reacțiile de respingere a organelor.

Organele au început să funcționeze rapid

La mai puțin de 24 de ore după operație, medicii au observat că ficatul producea bilă și prezenta semne normale de funcționare.

În același timp, valorile creatininei și ureei din sângele pacientului, crescute anterior din cauza insuficienței renale, au revenit la niveluri normale, indicând că și rinichii transplantați funcționau corespunzător.

Rezultatele au demonstrat că mai multe organe provenite de la animale pot susține simultan funcțiile vitale ale organismului uman, cel puțin pe termen scurt.

Primele semne de respingere au apărut după 36 de ore

Entuziasmul inițial a fost temperat de apariția unor semne timpurii de respingere imunologică la aproximativ 36 de ore după intervenție.

Analizele au arătat că celulele provenite din organele porcului începeau să fie înlocuite treptat de celule umane, un indiciu că sistemul imunitar recunoștea țesuturile transplantate ca fiind străine.

Medicii au observat și mici zone de necroză și coagulare în interiorul ficatului transplantat.

De asemenea, organele prezentau niveluri crescute ale unui tip de celule imunitare implicate în procesele inflamatorii. Cercetătorii cred că aceste celule ar putea deveni o țintă pentru viitoare tratamente menite să reducă riscul respingerii pe termen lung.

O posibilă soluție pentru lipsa organelor

Specialiștii consideră că studiul demonstrează fezabilitatea transplanturilor multiple de organe provenite de la animale, însă avertizează că astfel de proceduri nu vor deveni o practică obișnuită prea curând.

Chiar și transplanturile multiple între oameni sunt intervenții dificile și cu risc ridicat, iar adăugarea barierei dintre specii complică și mai mult situația.

Cu toate acestea, tehnologia ar putea reprezenta o opțiune importantă pentru pacienții care suferă simultan de insuficiență hepatică și renală și care nu găsesc la timp donatori compatibili.

Cercetările continuă

Coordonatorul studiului, chirurgul și cercetătorul Xuyong Sun, de la Universitatea Medicală Guangxi din China, spune că următorii pași vor include experimente suplimentare pe persoane aflate în moarte cerebrală și pe primate vii.

Înainte ca astfel de intervenții să fie testate pe pacienți în viață, cercetătorii trebuie să demonstreze și că organele provenite de la porci nu pot transmite virusuri sau bacterii periculoase către oameni.