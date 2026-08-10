VIDEO Imagini spectaculoase cu o epavă romană antică descoperită în largul coastei Siciliei. Sute de amfore erau aproape intacte

2 minute de citit Publicat la 08:52 10 Aug 2026 Modificat la 08:53 10 Aug 2026

VIDEO Imagini spectaculoase cu o epavă romană antică descoperită în largul coastei Siciliei. Au fost găsite sute de amfore aproape intacte. FOTO Colaj foto Facebook Giacomo De Mola

Scafandrii italieni au descoperit în largul coastelor Siciliei epava unei nave romane despre care se crede că are o vechime de peste 2.000 de ani. Vasul transporta sute de amfore bine conservate, folosite în Antichitate pentru mărfuri precum vinul și uleiul de măsline, scrie BBC.

Ministrul italian al Culturii, Alessandro Giuli, a descris epava drept "una dintre cele mai importante descoperiri arheologice subacvatice din ultimii ani".

Nava a fost găsită de scafandri specializați ai poliției la o adâncime de aproximativ 46 de metri, după ce autoritățile au primit informații de la pescari. Potrivit presei locale, epava are o lungime de 21 de metri și o lățime de șase metri.

Ministerul italian al Culturii estimează că vasul datează din secolul al II-lea sau din secolul I î.Hr.

Descoperirea făcută de un pescar

Pescarul și scafandrul Giacomo De Mola a povestit că a dat peste nava istorică în timp ce cerceta fundul mării în apropiere de Mazara del Vallo, localitate situată pe coasta sud-vestică a Siciliei.

El a scris pe rețelele sociale că a decis să se scufunde și să cerceteze zona după ce pe ecranul sonarului a observat ceva care părea a fi o stâncă de mari dimensiuni.

"Mă apropii și inima îmi stă în loc. Nu era o stâncă", a relatat De Mola.

În fața sa se aflau sute de amfore, vase ceramice înalte folosite în lumea antică pentru depozitarea și transportul mărfurilor, în special al vinului, uleiului și cerealelor.

"Aceasta este, fără îndoială, cea mai extraordinară descoperire din viața mea", a spus pescarul. "Este greu de descris ce simți când te numeri printre primii oameni care, după aproape 20 de secole, văd din nou acel loc."

De Mola a publicat și o înregistrare video a epavei. Imaginile arată țipari, pești și numeroase alte viețuitoare marine adăpostite printre amfore.

"Marea nu încetează niciodată să ne uimească", a scris el. "De această dată nu am găsit doar o epavă, ci o parte din istoria noastră."

Epava va fi protejată și cercetată

La locul descoperirii au fost trimiși scafandri specializați din cadrul unității Carabinierilor pentru protejarea patrimoniului cultural, cunoscută și sub numele de Carabinieri Art Squad.

Autoritățile au anunțat că vor lua măsuri pentru protejarea epavei pe durata cercetărilor. Experții urmează să stabilească natura exactă a navei și să afle mai multe despre încărcătura pe care aceasta o transporta.

Se consideră că pe fundul Mării Mediterane se află numeroase epave antice asemănătoare, rămase din perioada în care rutele maritime erau esențiale pentru comerțul dintre comunitățile și marile centre ale lumii greco-romane.

O altă navă datând din secolul I sau al II-lea î.Hr., încărcată tot cu sute de amfore, a fost descoperită la nord-vest de Roma în 2023.

În 2018, o navă comercială grecească veche de peste 2.400 de ani a fost găsită culcată pe o parte în largul coastelor Bulgariei. La momentul respectiv, aceasta a fost considerată cea mai veche epavă intactă cunoscută din lume.