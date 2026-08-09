Poate eclipsa de soare din 12 august să îți strice telefonul? Sfaturi dacă vrei să faci fotografii în siguranță

Cei care vor să filmeze eclipsa totală de Soare din 12 august trebuie să-și protejeze telefonul cu un filtru solar montat peste lentila camerei. FOTO: Getty Images

Cei care vor să filmeze eclipsa totală de Soare din 12 august trebuie să-și protejeze telefonul cu un filtru solar montat peste lentila camerei. Dispozitivul nu trebuie ținut mult timp îndreptat direct spre Soare, deoarece lumina și căldura intensă pot supraîncălzi camera și pot deteriora definitiv senzorul, scrie Euronews.

Va fi prima eclipsă totală de Soare vizibilă din Peninsula Iberică după mai bine de un secol. Precedenta a avut loc în 1912. În Spania continentală, faza parțială va începe în jurul orei 19.30, ora locală. Momentul în care Soarele va fi acoperit cel mai mult se va produce între orele 20.27 și 20.35, în funcție de localitate. Fenomenul se va încheia cu puțin înainte de ora 21.30. Soarele se va afla deja foarte jos pe cer, iar în unele zone va fi aproape apus. Acolo unde eclipsa va fi totală, acoperirea completă a Soarelui va dura mai puțin de două minute.

În aceeași noapte va fi și punctul maxim al Perseidelor, una dintre cele mai cunoscute ploi de meteori. Cei care vor rămâne în locul de observație după eclipsă se vor putea bucura astfel de două fenomene astronomice.

De ce camera telefonului este în pericol

Nu trebuie să-ți protejezi numai ochii, ci și telefonul.

Lentilele unui smartphone funcționează într-un mod asemănător unei lupe. Ele adună lumina și o concentrează pe o suprafață foarte mică, numită senzorul camerei.

Dacă lentila este îndreptată timp îndelungat spre Soare fără protecție, modulul camerei se poate supraîncălzi. Lumina intensă poate deteriora definitiv micile componente ale senzorului care transformă lumina în imagine. În fotografii pot apărea pete sau pixeli negri care nu mai pot fi reparați.

Temperatura ridicată poate activa și sistemul de protecție termică al telefonului, care va opri brusc dispozitivul pentru a preveni supraîncălzirea.

Nu există statistici publice privind numărul telefoanelor deteriorate în timpul eclipselor anterioare. Au fost raportate însă cazuri în care senzorii au rămas cu zone întunecate, pete sau diferențe nefirești de culoare.

Există și unele nuanțe. Specialiștii spun că o singură fotografie realizată rapid nu produce, de regulă, daune senzorilor mici ai telefoanelor. Riscul crește însă dacă este folosit zoomul pentru perioade lungi sau dacă telefonului îi este atașat un teleobiectiv, adică o lentilă care apropie mult imaginea.

Cu cât camera rămâne mai mult îndreptată spre Soare fără filtru, cu atât crește riscul deteriorării senzorului. Fotodiodele arse nu mai funcționează, iar în imagini pot rămâne permanent pete negre.

Cum să filmezi eclipsa fără să-ți strici telefonul

Regula este simplă. Atât timp cât o parte din Soare este vizibilă, camera trebuie protejată cu un filtru solar.

Standardul ISO 12312-2:2015 se aplică ochelarilor și vizoarelor pentru observarea directă a Soarelui. Filtrele destinate camerelor nu sunt certificate automat prin acest standard, astfel că trebuie folosit un produs realizat special pentru aparate foto sau telefoane și cumpărat de la un furnizor de încredere.

Nu este obligatoriu să cumperi un accesoriu foarte scump. Una dintre variante este folosirea materialului filtrant dintr-o pereche de ochelari de eclipsă certificați, dacă acesta este intact și poate fi fixat în siguranță în fața camerei. Filtrul trebuie să acopere complet lentila, fără spații prin care să pătrundă lumina. Cea mai sigură variantă rămâne însă un filtru solar fabricat special pentru telefoane.

Cei care doresc un accesoriu mai rezistent pot cumpăra un filtru solar de densitate mare, precum ND100000, conceput expres pentru fotografierea Soarelui cu telefonul.

Sfaturi pentru filmarea sau fotografierea eclipsei

Blochează focalizarea și expunerea pe Soare înainte de a începe înregistrarea. Aplicațiile diferă de la un telefon la altul, dar, de obicei, trebuie să atingi imaginea Soarelui de pe ecran și să ții degetul apăsat până când apare simbolul unui lacăt.

Dacă telefonul permite, activează modul manual sau profesional. Alege o sensibilitate ISO redusă, între 100 și 200, și un timp de expunere mai scurt de 1/1000 de secundă. Aceasta înseamnă că senzorul primește lumină mai puțin de o miime de secundă. În modul automat, imaginea poate ieși prea luminoasă chiar și atunci când este folosit filtrul.

Folosește un trepied și temporizatorul camerei pentru a evita fotografiile și filmările mișcate.

În timpul fazei parțiale, modul time-lapse poate surprinde mai bine evoluția eclipsei decât o filmare obișnuită. Acesta realizează imagini la intervale regulate și le transformă într-un clip accelerat, astfel încât deplasarea lentă a Lunii să devină vizibilă.

Dacă te afli în banda de totalitate, poți trece la filmarea normală și poți îndepărta filtrul numai în secundele în care Luna acoperă complet Soarele. Astfel poate fi surprinsă coroana solară, adică haloul luminos din jurul discului întunecat al Lunii.

Folosește zoomul optic în locul celui digital. Zoomul optic apropie imaginea cu ajutorul lentilelor, în timp ce zoomul digital doar mărește pixelii și reduce calitatea fotografiei.

Urmărește și temperatura telefonului. Căldura din luna august, împreună cu expunerea directă la Soare, poate supraîncălzi dispozitivul și îl poate opri automat. Între fotografii, ține telefonul la umbră. Este util să ai și o baterie externă.

Ce să nu faci în nicio situație

Nu ține telefonul îndreptat spre Soare și nu filma continuu timp de mai multe minute. Chiar și cu un filtru montat, evită expunerea inutil de lungă și verifică periodic temperatura dispozitivului.

Nu atașa telefonului un binoclu, un telescop sau un teleobiectiv fără un filtru solar potrivit, montat în partea din față a instrumentului.

Nu privi Soarele prin vizorul sau lentila unei camere, a unui telescop ori a unui binoclu, nici măcar dacă porți ochelari de eclipsă. Lentilele concentrează razele Soarelui, iar acestea pot deteriora filtrul și îți pot afecta grav vederea.

Nu lăsa telefonul expus la Soare timp îndelungat între fotografii.