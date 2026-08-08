CNN: Misiunea de salvare a unui observator spațial al NASA, aflat în cădere spre Pământ, a scăpat de sub control. Ce urmează

Fără nicio intervenție, Swift este probabil să reintre în atmosfera planetei noastre în această toamnă. Foto: NASA Goddard Space Flight Center via CNN Newsource

O misiune îndrăzneață menită să salveze unul dintre observatoarele spațiale esențiale ale NASA de la prăbușirea pe Pământ s-a confruntat cu propriile sale probleme, însă s-ar putea să mai existe speranța ca ambele nave spațiale să reușească. Observatorul Neil Gehrels Swift a servit ca un instrument multifuncțional pentru astrofizică pe orbita joasă a Pământului încă de la lansarea sa în urmă cu aproape 22 de ani, acționând ca primul respondent al NASA în spațiu atunci când obiectele cerești sunt în plină activitate, potrivit oamenilor de știință ai misiunii, scrie CNN.

Însă rezistența atmosferică intensificată de activitatea solară și-a exercitat forțele asupra observatorului. Fără nicio intervenție, Swift este probabil să reintre în atmosfera planetei noastre în această toamnă, odată ce va coborî sub o altitudine optimă de aproximativ 300 de kilometri deasupra Pământului, conform predicțiilor NASA.

Agenția a selectat Katalyst Space Technologies, cu sediul în Arizona, pentru a proiecta, construi, testa și lansa, totul în doar nouă luni, o navă spațială capabilă să se întâlnească cu Swift și să-i ridice orbita.

Satelitul robotic, numit LINK, a fost lansat pe 3 iulie. A decolat la bordul unei rachete Northrop Grumman Pegasus XL, lansată în aer de aeronava L-1011 modificată a companiei Stargazer.

Totul părea să meargă conform planului până când LINK a început să se rotească în spațiu în jurul datei de 25 iulie, provocând o pierdere temporară a comunicațiilor, au declarat Katalyst și NASA pe 28 iulie.

Deși rotația satelitului LINK pare a fi în mare parte sub control, întâlnirea satelitului cu Swift se confruntă cu o întârziere. Acum, rămâne neclar dacă LINK va ajunge la observator la timp.

„Cred că unul dintre lucrurile dificil de transmis este cât de uimitor este că am ajuns atât de departe”, a declarat Shawn Domagal-Goldman, directorul diviziei de astrofizică de la NASA, în timpul unei conferințe de presă din 17 iunie.

„Chiar dacă toată lumea ar face totul perfect, ar putea exista totuși riscuri pe care nu le putem controla. Sunt profund recunoscător că încercăm măcar acest lucru”, a spus el.

Cronologia prăbușirii

După lansarea cu succes pe orbită a satelitului LINK, echipa de operațiuni a misiunii Katalyst a confirmat că acesta este în comunicare cu satelitul.

Planul inițial includea câteva săptămâni de verificări ale sistemului de navigație și ale senzorilor din spațiu ai navei LINK. Atât Katalyst, cât și NASA, au raportat la aproximativ o săptămână după lansare că punerea în funcțiune decurgea conform planului. Satelitul își desfășurase panourile solare și își pornea propulsoarele.

Katalyst a declarat, pe 13 iulie, că LINK se afla la jumătatea fazei de activare. Două zile mai târziu, NASA a publicat o actualizare similară, dar a spus și că echipa a întâmpinat unele probleme.

„Echipa Katalyst a abordat rapid și problemele timpurii de comunicare și control al atitudinii observate în timpul operațiunilor de zbor, inclusiv o problemă cu una dintre cele trei roți de reacție ale navei spațiale”, conform postării NASA din 15 iulie.

„După identificarea cauzei, au implementat patch-uri software de zbor și actualizări operaționale care au restabilit comunicații fiabile și un control stabil al atitudinii”, au mai transmis oficialii.

Katalyst a declarat, după o săptămână, că echipa valida performanța satelitului LINK și că nava spațială se pregătea pentru întâlnirea sa viitoare cu Swift. O parte a procesului a inclus creșterea duratei de funcționare a propulsoarelor satelitului pentru a se pregăti pentru aprinderile de mai multe ore necesare în timpul luptei cu observatorul.

Dar pe 28 iulie, compania a declarat că LINK se afla într-o rotație multiaxială timp de trei zile.

„Investigațiile preliminare arată că două dintre cele trei roți de reacție ale sondei LINK nu sunt funcționale în prezent și există o oarecare pierdere de funcționalitate a sistemului său de propulsie cu gaz rece”, a anunțat NASA într-o postare din acea zi, adăugând că Katalyst avea un plan de a reduce rotația și că va reevalua orice planuri legate de Swift.

Două zile mai târziu, Katalyst a furnizat o actualizare conform căreia echipa a redus rata de rotație a lui LINK de la aproximativ 9 grade pe secundă la 4 grade pe secundă folosind o serie de aprinderi ale propulsoarelor.

„Echipele au evaluat în continuare funcționalitatea LINK și au stabilit că există încă potențiale căi de urmat pentru o creștere a puterii”, a anunțat NASA într-o postare din 31 iulie .

„NASA colaborează îndeaproape cu Katalyst pentru a lua în considerare abordări revizuite și inovatoare”, a mai scris NASA.

Acum, Katalyst a confirmat că face progrese cu LINK pentru a restabili misiunea inițială de a salva Swift. Echipa misiunii a redus rata de rotație a navei spațiale la 1,47 grade pe secundă.

„LINK va menține această viteză de rotație în timp ce echipa se pregătește pentru următorii pași”, a anunțat compania miercuri.

„Echipa a folosit unul dintre propulsoarele electrice ale luiLINK pentru a încetini nava spațială, consumând mai puțin de 100 de grame de combustibil pentru a conserva combustibilul necesar fazei de întâlnire și de propulsie a misiunii”, a precizat Katalyst.

Echipa misiunii intenționează să trimită o actualizare a software-ului de zbor care va restabili orientarea satelitului LINK în spațiu și va permite manevrele necesare pentru alinierea orbitei satelitului cu cea a observatorului.

O misiune de salvare riscantă

Inițial, se aștepta ca LINK să efectueze un studiu asupra lui Swift, probabil la sfârșitul lunii iulie, pentru a determina cele mai bune puncte de acțiune de pe observator, dar acum se așteaptă ca acest lucru să se întâmple o lună mai târziu.

După ce va prinde Swift, LINK va porni cu grijă cele trei propulsoare ionice ale sale, cu scopul de a propulsa observatorul înapoi pe orbita sa inițială.

Nu este clar cum va afecta întârzierea planurile inițiale pentru misiune, dar înainte de lansarea satelitului, membrii echipelor Swift și LINK au recunoscut că drumul către îmbunătățirea observatorului era plin de riscuri care ar putea duce la eșecul misiunii.

„Toate acestea sunt dificile și riscante”, a declarat Kieran Wilson, cercetător principal pentru LINK la Katalyst, în timpul unei conferințe de presă din 17 iunie.

„Există o mulțime de nave spațiale care au avut cicluri de dezvoltare mult mai lungi, cu mult mai multe fonduri în spate, dar care au eșuat din motive banale”, a spus el.

Numit după niște păsări, datorită capacității sale de a se orienta rapid pentru a observa evenimente cosmice și străluciri reziduale, telescopul a permis studierea cometelor, a undelor gravitaționale și a găurilor negre pe perioade îndelungate.

În lipsa unor planuri iminente pentru un telescop care să aibă capacitățile unice ale lui Swift, NASA a decis că este mai rentabil să încerce să salveze observatorul. Pentru a preveni epuizarea energiei, Swift nu efectuează în prezent observații științifice, dar acest lucru s-ar putea schimba în toamna acestui an dacă misiunea LINK va avea succes.