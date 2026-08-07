NASA încearcă să salveze Voyager 2 cu ajutorul unei soluții numite „Big Bang”

2 minute de citit Publicat la 11:02 07 Aug 2026 Modificat la 11:02 07 Aug 2026

Programul "Voyager" este alcătuit din două sonde spațiale: Voyager 1 și Voyager 2, care au fost lansate în 1977. Sursa foto: Getty Images

NASA a reușit să prelungească durata de viață a sondei spațiale Voyager 2, cea mai îndepărtată navă spațială aflată încă în funcțiune după Voyager 1, datorită unei intervenții tehnice denumite de ingineri „Big Bang”. Soluția ar putea permite continuarea misiunii de explorare a spațiului interstelar, potrivit CNN.

Inginerii de la Jet Propulsion Laboratory (JPL) al NASA, din Pasadena, California, au lucrat în ultimele luni la implementarea unei soluții tehnice pe care au numit-o „Big Bang”, menită să prelungească funcționarea sondei Voyager 2.

Voyager 2 se află în prezent la aproximativ 21,35 miliarde de kilometri de Pământ, în timp ce sonda geamănă, Voyager 1, a ajuns la aproape 25,4 miliarde de kilometri, fiind cele mai îndepărtate nave spațiale active construite vreodată de omenire.

Cele două sonde au fost lansate în 1977, la câteva săptămâni distanța. De atunci, au au explorat planetele din Sistemul Solar și și-au continuat călătoria dincolo de heliosferă, reușind să pătrundă în spațiul interstelar.

Cu toate că au fost proiectate să dureze aproximativ cinci ani, ele funcționează și după aproape 50 de ani.

Testele efectuate de ingineri au avut rezultate pozitive

Pentru asta, inginerii NASA au fost nevoiți să reducă treptat consumul de energie, pe măsură ce sursele de alimentare s-au degradat.

Ambele sonde Voyager funcționează cu generatoare termoelectrice cu radioizotopi, sau dispozitive care transformă căldura furnizată de plutoniul în descompunere în electricitate. Se estimează că acestea pierd 4 wați de putere pe an.

Inginerii susțin că sondele nu și-ar mai putea orienta antenele spre Pământ, iar legătura cu NASA s-ar pierde, dacă ar îngheța conductele de combustibil.

De asemenea, oprirea unor instrumente sau sisteme de încălzire ar putea expune sondele la temperaturile extreme din spațiul interstelar și le-ar putea afecta definitiv funcționarea.

De-a lungul anilor, echipa Voyager a fost nevoită să oprească sisteme, dispozitive și instrumente, iar Voyager 2 urma să oprească un alt instrument științific înainte de sfârșitul anului.

Astfel, în lunile mai și iunie, echipa misiunii a testat soluția „Big Bang” pentru a verifica dacă aceasta nu consumă mai multă energie decât este estimat și dacă nu reduce temperatura sondelor sub limitele de siguranță. Primele rezultate indică faptul că intervenția a avut succes.

După teste, măsura „Big Bang” a fost pusă în aplicare pe 9 iulie, prin oprirea a două încălzitoare dedicate și a unui magnetofon digital care era utilizat exclusiv pentru căldura reziduală pe care o furniza.

Au fost pornite două încălzitoare diferite și un alt dispozitiv care furnizează căldură reziduală, însă acestea consumă mai puțină energie decât dispozitivele care funcționau anterior.

Aceștia au actualizat software-ul de la bordul navei Voyager 2 și sunt de părere că soluția va funcționa în continuare.

„Am muncit atât de mult în ultimul an și eram foarte aproape de analiză și de predicțiile noastre, așa că faptul că am văzut că rezultatele primelor teste sunt atât de apropiate de așteptările noastre mi-a dat încredere, entuziasm și, ei bine, bucurie”, a spus el.

Inginerii susțin că, în prezent, comunicarea cu Voyager 2 este extrem de lentă.