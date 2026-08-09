O elevă din România a creat bocancii inteligenți care generează curent electric la fiecare pas

Bocancii sunt echipați cu discuri piezoelectrice integrate în talpă. Foto: FB / Cristiana Ilie

O elevă din județul Argeș a dezvoltat un prototip de bocanci tactici inteligenți care transformă energia produsă în timpul mersului în energie electrică, capabilă să alimenteze dispozitive precum telefoane mobile, sisteme GPS sau senzori.

Proiectul îi aparține elevei Ilie Cristiana-Ionela și a fost realizat cu scopul de a crește autonomia energetică a militarilor aflați în teren, reducând dependența de sursele externe de alimentare.

Bocancii sunt echipați cu discuri piezoelectrice integrate în talpă. Acestea transformă energia mecanică generată la fiecare pas în energie electrică. Curentul produs este apoi redresat și stocat într-un acumulator Li-Ion prevăzut cu port USB, care poate fi folosit pentru încărcarea dispozitivelor portabile.

Realizarea prototipului nu a fost lipsită de dificultăți. Eleva spune că cele mai mari provocări au fost integrarea materialelor piezoelectrice în structura bocancilor și optimizarea circuitului de stocare a energiei, astfel încât sistemul să funcționeze eficient.

„Am ales să dezvolt acest proiect deoarece mi-am dorit o soluție practică și inovatoare care să contribuie la autonomia energetică a echipamentelor individuale tactice. Realizarea lui nu a fost ușoară, întrucât am întâmpinat provocări tehnice, de la integrarea materialelor piezoelectrice în talpa bocancilor, până la optimizarea circuitului de stocare a energiei. Totuși, finalizarea prototipului și prezentarea lui în fața comisiei de certificare reprezintă o mare satisfacție pentru mine”, a declarat eleva.

Conceptul propus urmărește să ofere militarilor posibilitatea de a produce energie în timpul deplasării, astfel încât să poată alimenta echipamente esențiale chiar și în zone în care accesul la electricitate este limitat. Dacă va fi perfecționată și implementată, tehnologia ar putea contribui la creșterea independenței energetice a personalului militar în misiuni.