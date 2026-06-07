Soarele a trimis un semnal radio ciudat care a persistat timp de 19 zile. Fenomenul i-a surprins pe cercetători

3 minute de citit Publicat la 10:00 07 Iun 2026 Modificat la 10:00 07 Iun 2026

Cel mai lung semnal detectat până acum a persistat șase zile. Foto: Getty Images

Soarele emite constant unde radio, iar din când în când produce explozii radio provocate de interacțiunile dintre particulele încărcate electric și câmpurile sale magnetice. În mod normal, aceste fenomene durează de la câteva ore până la câteva zile, potrivit Earth.

În august 2025 însă, astronomii au observat ceva fără precedent: un semnal radio solar care a continuat să fie detectat timp de 19 zile consecutive, stabilind un nou record.

Fenomenul a depășit cu mult precedentul record, înregistrat în 2002, când un semnal similar a persistat aproximativ șase zile.

O echipă de cercetători condusă de astrofizicianul Vratislav Krupar, de la centrul NASA Goddard Space Flight Center, a încercat să afle cum a fost posibil ca o astfel de emisie să rămână activă aproape trei săptămâni.

Un fenomen rar în atmosfera solară

Semnalul aparține unei categorii cunoscute sub numele de „explozie radio de tip IV”. Aceste emisii apar atunci când nori de electroni sunt capturați în structuri magnetice uriașe din atmosfera Soarelui.

Undele radio în sine nu reprezintă un pericol pentru Pământ, însă condițiile care le generează sunt adesea asociate cu erupții solare puternice și cu fenomene care pot afecta sateliții și sistemele spațiale.

Cum au urmărit cercetătorii semnalul

Monitorizarea fenomenului a fost complicată de rotația Soarelui. Pe măsură ce astrul se rotește, sursa semnalului dispare și reapare în câmpul vizual al instrumentelor.

Nicio sondă spațială nu a putut observa întreaga durată a evenimentului. Din acest motiv, cercetătorii au combinat datele furnizate de mai multe misiuni spațiale, printre care sondele Parker Solar Probe, Wind, STEREO și Solar Orbiter.

Pe măsură ce Soarele se rotea, semnalul era preluat succesiv de diferite nave spațiale. Acest lucru a demonstrat că nu era vorba despre mai multe explozii independente, ci despre aceeași structură care a rămas activă pe întreaga perioadă.

Sursa: o structură magnetică uriașă

Pentru a identifica originea exactă a semnalului, cercetătorii au trebuit să depășească o problemă majoră. Atmosfera exterioară a Soarelui, numită coroană solară, distorsionează și împrăștie undele radio, făcând dificilă localizarea sursei reale.

Echipa a dezvoltat o metodă de corecție care a permis reconstruirea traseului semnalului.

Rezultatul a indicat o structură magnetică gigantică numită „helmet streamer”, o formațiune asemănătoare unei bucle uriașe care se ridică din coroana solară și se extinde la mari distanțe în spațiu.

Aceste structuri pot fi observate în timpul eclipselor totale de Soare și au capacitatea de a captura și menține plasma solară în interiorul lor.

Trei erupții au alimentat fenomenul

Faptul că electronii au rămas prinși într-o astfel de structură explică doar parțial misterul. În mod normal, particulele își pierd energia în timp și semnalul ar trebui să dispară.

Analiza a arătat însă că, pe parcursul celor 19 zile, din aceeași regiune a Soarelui s-au produs trei ejecții coronale de masă, explozii uriașe care aruncă plasmă și energie magnetică în spațiu.

Cercetătorii cred că fiecare dintre aceste erupții a furnizat un nou „stoc” de electroni, alimentând continuu semnalul radio.

Ei descriu fenomenul ca pe un adevărat „rezervor de electroni” care s-a rotit odată cu Soarele și a rămas activ mult mai mult decât se credea posibil până acum.

Misterul nu este încă rezolvat

Chiar dacă ipoteza reîmprospătării constante a electronilor pare plauzibilă, oamenii de știință recunosc că încă nu știu exact ce mecanism a permis menținerea acestei capcane magnetice timp de aproape trei săptămâni.

Un alt aspect surprinzător este legat de dimensiunea aparentă a fenomenului. Din cauza distorsiunilor produse de coroana solară, sursa părea de aproximativ 60 de ori mai mare decât era în realitate.

Această observație ar putea avea implicații importante pentru prognoza vremii spațiale, deoarece dimensiunea unor astfel de evenimente ar putea fi estimată greșit.

O descoperire importantă pentru studiul Soarelui

Fenomenul a fost observat într-o perioadă în care Soarele traversează una dintre cele mai active faze ale ciclului său de aproximativ 11 ani. În aceste intervale, erupțiile și structurile magnetice complexe apar mult mai frecvent.

Până acum, nimeni nu observase o explozie radio de tip IV care să dureze nici măcar pe jumătate atât de mult.

Descoperirea schimbă modul în care astronomii înțeleg comportamentul câmpurilor magnetice solare și oferă informații valoroase despre felul în care particulele energetice pot rămâne captive perioade îndelungate.

Aceste particule reprezintă un risc real pentru sateliți, sonde spațiale și astronauți, motiv pentru care înțelegerea fenomenului ar putea contribui la îmbunătățirea sistemelor de avertizare pentru vremea spațială.

Rezultatele cercetării au fost publicate în revista științifică The Astrophysical Journal Letters.