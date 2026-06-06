Una dintre cele mai mari comori din Epoca Bronzului descoperite în Europa. Tezaurul de aur ascuns timp de 3.300 de ani

2 minute de citit Publicat la 18:00 06 Iun 2026 Modificat la 18:00 06 Iun 2026

Tezaurul cuprinde 117 obiecte din aur, cu o greutate totală de peste 1,7 kilograme. Foto: Forums Gesseler Goldhort

În primăvara anului 2011, muncitorii care săpau pentru instalarea unei conducte de gaz în nordul Germaniei au făcut o descoperire spectaculoasă: un tezaur de aur vechi de aproximativ 3.300 de ani, considerat unul dintre cele mai importante din Europa preistorică, potrivit Live Science.

Cunoscut sub numele de Tezaurul de la Gessel, acesta cuprinde 117 obiecte din aur, cu o greutate totală de peste 1,7 kilograme. Comoara a fost găsită în apropierea localității Gessel, lângă orașul Syke, iar în prezent reprezintă principala atracție a muzeului dedicat descoperirii.

Arheologii cred că, în jurul anului 1300 î.Hr., cineva a așezat toate obiectele într-un sac din pânză, l-a închis cu șase ace din bronz și l-a îngropat cu grijă. Motivul pentru care tezaurul a fost ascuns rămâne însă necunoscut.

Mai degrabă „bani” decât bijuterii

Deși este vorba despre o impresionantă colecție de aur, majoritatea obiectelor nu erau destinate purtării.

Tezaurul conține 82 de inele spiralate unite în opt lanțuri formate din câte zece inele și un lanț alcătuit din două inele. În plus, au fost descoperite alte 32 de spirale de diferite dimensiuni.

Potrivit specialiștilor, aceste piese funcționau probabil ca o formă de monedă sau mijloc de schimb în Epoca Bronzului și au fost realizate din aur reciclat.

În mod surprinzător, doar trei obiecte pot fi considerate bijuterii propriu-zise: o brățară masivă din aur, o armilă răsucită și o fibulă decorată cu mare atenție.

O fibulă unică în Europa Centrală

Cea mai impresionantă piesă din tezaur este fibula, un accesoriu folosit pentru prinderea hainelor.

În forma sa originală, obiectul avea aproximativ 16 centimetri lungime. Înainte de a fi îngropat, a fost însă îndoit, iar acul său a fost îndepărtat.

Meșterul care a realizat-o a decorat-o cu motive geometrice elaborate, inclusiv simboluri solare în relief și cercuri concentrice imprimate în metal.

Potrivit unui studiu publicat în 2012, aceasta este singura fibulă din aur masiv descoperită până acum în Europa Centrală care datează din acea perioadă.

De ce a fost îngropată comoara

Deși Tezaurul de la Gessel este primul tezaur preistoric din Germania excavat și documentat în condiții științifice moderne, motivele pentru care a fost ascuns rămân necunoscute.

Arheologii au observat că obiectele au fost așezate foarte ordonat și compact, iar unele dintre ele au fost deformate intenționat înainte de îngropare. Acest lucru sugerează că nu a fost vorba despre o ascundere făcută în grabă, ci despre un gest deliberat.

Săpăturile efectuate în apropiere nu au scos la iveală urme ale unei așezări sau ale unui mormânt din aceeași perioadă. Din acest motiv, specialiștii cred că tezaurul ar putea reprezenta fie averea personală a unei persoane importante, fie rezerva de metale prețioase a unui meșteșugar specializat în prelucrarea aurului.

Un nou studiu încearcă să dezlege misterul

În 2026 a fost lansat un nou proiect de cercetare dedicat tezaurului. Oamenii de știință vor analiza compoziția aurului pentru a stabili proveniența exactă a metalului.

Primele investigații au indicat că aurul ar putea proveni din regiuni aflate în Asia Centrală, la mii de kilometri de locul unde a fost găsit. Dacă această ipoteză se confirmă, descoperirea ar demonstra existența unor rețele comerciale surprinzător de extinse în Epoca Bronzului.

Cercetătorii speră să afle nu doar de unde provenea aurul, ci și cine a deținut impresionanta comoară și de ce a ales să o ascundă în pământ, unde a rămas neatinsă timp de peste trei milenii.