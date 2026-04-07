Conspiraționiștii români și negarea Artemis 2. „Și dacă am merge în fiecare zi pe Lună, s-ar găsi unii să spună că nu e adevărat”

În urmă cu câteva zile, NASA a publicat prima fotografie a Pământului făcută de la bordul capsulei Orion, în drumul ei spre Lună. Artemis II este prima misiune cu echipaj uman care se apropie de Lună după mai bine de cinci decenii. Patru astronauți la bord. O capsulă nouă. O istorie pe care, teoretic, omenirea o aștepta să se repete.

În loc de asta, sub fiecare postare românească despre misiune s-a întâmplat altceva. Au fost mii de comentarii. Aceleași, în variațiuni fără sfârșit. Că totul e o minciună. Că NASA filmează în studiouri Disney. Că Stanley Kubrick încă regizează aselenizările, cumva, de dincolo de mormânt. Că rachetele se vor lovi de o cupolă de sticlă pentru că Pământul e plat. Că nu a fost nimeni pe Lună în 1969 și că nici acum nu se duce nimeni nicăieri. Că Project Blue Beam pregătește o falsă invazie extraterestră pentru o guvernare mondială. Că NASA = Never A Straight Answer.

Reporterul Antena3.ro a citit câteva mii dintre aceste comentarii și le-a împărțit în 12 teme mari – de la „Pământul e plat” până la „Stanley Kubrick a regizat totul în studio”. Apoi, pentru fiecare temă în parte, am cerut explicații celor mai potriviți oameni care ar putea răspunde în România.

Amândoi ne-au spus, fiecare în felul lui, același lucru: pe oamenii care scriu astfel de comentarii nu îi mai poți convinge cu nicio explicație științifică, oricât de simplă sau de bine făcută ar fi ea. Pentru că, în realitate, ei nu se ceartă cu Luna. Ei se ceartă cu lumea în care trăiesc. Luna e doar pretextul.

Care sunt cele mai întâlnite conspirații

1. Negarea aselenizării din 1969

Asta este cea mai consistentă temă. Comentatorii români – precum și cei din întreaga lume – resping întreaga istorie a programului Apollo, folosind Artemis II ca pretext.

Ce cred conspiraționiștii: Că americanii nu au pus niciodată piciorul pe Lună, iar cele șase misiuni Apollo cu echipaj uman (1969–1972) au fost o înscenare făcută pentru a câștiga Războiul Rece împotriva URSS.

Redăm mai jos comentariile acestora, precizând că nu am intervenit pe ele pentru a le corecta:

„părerea mea ( nu cred că a fost cineva pe lună)”

„Nu a fost nimeni din cei ce traiesc pe Aceasta planeta niciodata pe luna ... se poate ajunge dar nu se mai pot intoarce”.

„Înseamnă ca în 69 e fake ???”

„Pampleaca vezi ca am in repost cand ia spus sa jure pe biblie ca au fost pe luna si nu a vrut ??”

„Emil Strainu a demonstrat ca nu a fost nimeni pe luna intr-o emisiune. Si nu numai el. ?”

„Niciodata”

„O MINCIUNĂ”

Care este adevărul: Aselenizările Apollo sunt printre cele mai bine documentate evenimente din istoria recentă. 382 de kilograme de roci lunare au adus astronații pe Pământ, roci ce au fost analizate independent de zeci de laboratoare din lume. Inclusiv de cercetătorii din URSS. Pe Lună au fost lăsate retroreflectoare laser folosite și astăzi de observatoare din mai multe țări pentru a măsura distanța Pământ – Lună cu precizie de centimetri. Sondele moderne (inclusiv una indiană și una chineză) au fotografiat siturile de aselenizare, cu urme de pași și echipamente vizibile.

2. Paradoxul „1969 vs. 2026”

Ce cred conspiraționiștii: Dacă în 1969 NASA a aterizat pe Lună cu calculatoare mai slabe decât un ceas de mână, e suspect că în 2026 misiunea Artemis II doar orbitează Luna fără să aterizeze.

„Interesant Este un lucru în 1969 au aterizat și astăzi în 2026 cu atâta Tehnologie Doar in Jurul Luni”

„Parca dura 7 zile pana la luna in anii 60.... acum dc asa repede?...”

„1959 abia a apărut televizorul sa ajungi pe luna in 1969 e doar film”.

„Cică aselenizare... în 69 aveau calculatoare mai slabe decât un ceas de mână de azi și au ajuns pe Lună, iar azi «se chinuie»”.

„...în 69 au mers cu tehnologie de jucărie, iar acum cu toată tehnologia din lume fac doar ocolul lunii? E cel mai mare teatru din istorie”.

„O întrebare am și eu pentru cei care cred în aselenizarea din 69: de ce s-a pierdut tehnologia?”

„Dacă au fost pe lună în 69, de ce le ia atâția ani să se întoarcă? Tehnologia de atunci era cât un calculator de buzunar”.

„De ce nu au mai fost din 72 până acum? 50 de ani de pauză?”

Care este adevărul: Programul Apollo a fost închis în 1972 din motive politice și bugetare, nu tehnologice – costa aproximativ 4% din bugetul federal american, o cifră imposibil de susținut după sfârșitul Războiului Rece. Tehnologia de atunci nu „s-a pierdut”, dar fabricile, lanțurile de producție și inginerii s-au reorientat.

Artemis II este o misiune de testare a unei capsule complet noi (Orion), cu sisteme de menținere a vieții pentru misiuni mult mai lungi decât Apollo. Aselenizarea e prevăzută la Artemis III. Standardele de siguranță sunt incomparabil mai stricte azi decât în anii '60.

3. Hollywood / CGI / studiouri Disney

Ce cred conspiraționiștii: Că imaginile NASA sunt produse în studiouri de film, regizate cândva de Stanley Kubrick, iar misiunile actuale sunt continuarea aceleiași producții cinematografice.

„filme . nava nu mai revine ia miliardele de la asigurare ai pa .”

„Hollywood scene”

„sunt surori misiunile in studiourile din Hollywood !”

„Desene animate și Hellywood ... nasa : companie privată pentru sifonare de trilioane de dolari și care face fotografii pentru copii foarte mici cu preturi foarte mari ?️??”

„Toate pozele facute de la o distanta mai mare de 100km sunt CGI adica fake”

„Bullsh*t american..”

„Eu am o întrebare oare ei mai rezista în studio sa filmeze ???”

„DA,DA IMAGINI FĀCUTE LA HOLLYWOOD.....”

„Bravo NASA, încă un succes în studiourile Disney! ?”

„Așteptăm și versiunea cu Mickey Mouse pe Lună.”

„Alt desen animat marca NASA. Se vede clar că e CGI. Unde sunt stelele? De ce nu se vede niciun satelit?”

„CGI de proastă calitate, se vede pixelul albastru. ?”

„Totul e filmat sub apă sau în studio.”

„Totul e un ecran verde.”

„Hai cu racheta înapoi în studio! ?”

„Hollywood-ul a uitat să pună efecte speciale acolo. ??”

„Mda si telecabina nu a vazut-o nimeni la lansare”

Care este adevărul: Mitul Kubrick e demontat chiar de fizica filmului: tehnologia anilor '60 nu permitea simularea convingătoare a gravitației reduse pe durate lungi de filmare. Imaginile de la Artemis II provin de la camere montate pe panourile solare ale capsulei Orion și sunt verificabile independent – semnalele radio ale misiunii sunt captate de astronomi amatori și de observatoare din întreaga lume, inclusiv europene și asiatice, care pot triangula poziția capsulei.

4. Centura Van Allen și radiațiile

Ce cred conspiraționiștii: Că nicio ființă vie nu poate trece prin centurile de radiații Van Allen din jurul Pământului fără să moară instantaneu, deci aselenizarea ar fi imposibilă fizic.

„Te rog Spune despre «dovezile» care au apărut despre faptul ca aselenizarea este falsa din motivul ca rachetele nu pot trece de centura van allen. Efectiv nu stiu ce sa mai cred”

„da ce fac cu radiația din cosmos”

„Cum trec de centura Van Allen? Radiațiile alea prăjesc orice circuit și orice om”.

„Dacă racheta aia chiar a ieșit din atmosferă, de ce nu s-a topit de la căldura de mii de grade din termosferă?”

Care este adevărul: Centurile Van Allen sunt reale și periculoase, dar nu fatale dacă traversarea e rapidă și traiectoria evită zonele cu densitate maximă. Misiunile Apollo le-au traversat în aproximativ o oră, pe traiectorii special calculate, iar dozele primite de astronauți au fost echivalente cu cele ale unei radiografii toracice. Capsula Orion are scuturi îmbunătățite tocmai pentru a permite misiuni mai lungi în spațiul cislunar.

5. Pământul plat, „fiLamentul” și cupola

Ce cred conspiraționiștii: Că Pământul este o suprafață plată acoperită de o cupolă solidă (firmamentul biblic), iar Soarele și Luna se rotesc deasupra noastră. Gravitația ar fi o invenție masonică, iar „spațiul cosmic” nu există.

„parca nu se putea trece de filament”

„Firmament stimate nu filament... ???”

„Baaa, filament are becul...firamentulul e în capul vostru”

„firmamentul!!!! Elon Musk a trimis anul trecut rachete și au explodat toate.... wtf”

„Pământul nu este o minge care se învârte și nimeni nu a aterizat vreodată pe Lună sau nu a intrat în „spațiul cosmic”. Cei mai mulți astronauți ai NASA și cei mai importanți heliocentriști de-a lungul secolelor au fost cu toții membri ai aceleiași societăți secrete francmasonice, înșelând încet și cu succes lumea”.

„Mai sunt unii care cred că noi chiar zburăm prin spațiu pe o minge care se învârte cu mii de km la oră”.

„Pământul e plat, restul e propagandă masonică pentru controlul maselor. Deșteptați-vă!”

„Pământul e fix, soarele și luna se învârt deasupra noastră. NASA e doar un instrument de propagandă ocultă”.

„Dacă am fi pe o minge care se învârte, am zbura cu toții în spațiu din cauza forței centrifuge. Gândiți cu capul vostru!”

„Dacă Pământul se învârte cu 1600 km/h, cum de nu simțim nimic? Cum de apa stă liniștită în pahar?”

„Gravitația e doar o teorie inventată de masonic-globaliști să ascundă faptul că trăim sub o cupolă”.

„O să vedeți că Artemis o să fie «amânată» la infinit pentru că nu pot trece de barieră”.

„Treziți-vă oameni buni, spațiul e o invenție!”

„În realitate se lovesc de gheața de la cupolă”.

„Vrem adevărul despre cupolă!”

Care este adevărul: Sfericitatea Pământului este demonstrată de peste 2.000 de ani – savantul grec Eratostene a calculat circumferința planetei în secolul III î.Hr. cu o eroare sub 2%. Astăzi este verificată zilnic de zboruri comerciale transcontinentale, sateliți GPS (care nu ar putea funcționa pe un Pământ plat din cauza geometriei semnalelor), eclipse lunare în care umbra Pământului este mereu circulară, și de sute de mii de fotografii independente.

6. Confuzii despre fața nevăzută a Lunii

Ce cred conspiraționiștii: Că „partea nevăzută” a Lunii este și „partea întunecată” – adică o zonă mereu cufundată în beznă, unde NASA nu vrea să arate ce se ascunde (eventual baze extraterestre).

„Daca e bezna, ce sa vada???”

„Nu e beznă, e doar fata pe care nu o vedem de pe Terra”

„Daca fata care e spre terra e luminata, spatele e neiluminat. Nu are cum sa aibe lumina 360”

„Dacă în spate nu-i luminca, ce văd ei acolo?”

„cine a zis că nu e lumină? este fața nevăzută de pe Pământ! Noi vedem mereu aceeași față pentru că Luna se rotește sincron cu Pământul, dar și cealaltă parte are perioade de zi și de noapte. Nu exista o parte a Lunii mereu in intuneric!”

„Mi-am luat țeapă, am trăit atâția ani în minciună”

„Pai Luna nu se învarte?”

„Nu se învârte în jurul propriei axe. Dar se învârte împreună cu Pământul în jurul Soarelui. Noi vedem aceeași față a Lunii”.

„Ea efectuează o rotație completă în jurul propriei axe în aproximativ 27,3 zile, durată egală cu timpul necesar pentru a orbita Pământul”.

„NICIODATA nu o sa arate partea intunecata a lunii pentru ca sunt extraterestii acolo!”

„Ce nu înțeleg eu este dc luna are atâtea cratere cand de când știm noi luna nu a fost lovită de nimic ? Adica dc nu a mai lovit nici un asteroid luna de când urmărim noi luna ? Ceva suspect”

„Noi dc nu vedem acele lovituri sau dc nu vedem bucăți ?”

Care este adevărul: Luna are o particularitate care îi surprinde pe mulți: indiferent de noapte sau de anotimp, de pe Pământ vedem mereu aceeași față a ei.

Explicația ține de un fenomen numit „rotație sincronă” – Luna se învârte în jurul propriei axe exact în același interval de timp în care orbitează Pământul, adică aproximativ 27,3 zile.

Practic, cele două mișcări sunt perfect cuplate. E ca și cum ai merge în jurul unei mese ținând fața tot spre centrul ei: cei așezați la masă îți vor vedea mereu aceeași parte a corpului, niciodată spatele. Această sincronizare nu este o coincidență, ci rezultatul forțelor de maree exercitate de Pământ asupra Lunii de-a lungul a miliarde de ani.

Dar ambele fețe primesc lumină solară pe rând, în cicluri de aproximativ 14 zile lumină și 14 zile întuneric. „Partea îndepărtată” a Lunii a fost fotografiată pentru prima dată în 1959 de sonda sovietică Luna 3 și cartografiată detaliat de atunci. Sonda chineză Chang'e 4 a aterizat acolo în 2019.

7. Absența stelelor în imagini

Ce cred conspiraționiștii: Că dacă astronauții ar fi cu adevărat în spațiu, fundalul ar trebui să fie plin de stele, ca într-o noapte senină de munte. Absența lor e dovada că totul e filmat în studio.

„daca noi vedem stelele depe pământ la ei dece nu se vad in filmări ??”

„O întrebare: de ce nu se vede nici o stea în filmare?”

„Vrăjeală, în pozele de pe munte noaptea se văd și stelele și cabana. NASA minte”.

„De ce nu se văd stelele în pozele de la NASA? Pentru că sunt făcute în studio, unde e mai greu să simulezi un cer înstelat corect”.

„Exact, dacă ar pune stelele, astronomii ar vedea imediat că nu sunt poziționate corect pentru locația aia”.

„Observați că stelele nu apar niciodată. Un cer negru și gol. E mult mai ușor de randat pe calculator un fundal negru decât unul cu mii de stele care ar trebui să fie corecte astronomic”.

Care este adevărul: E o problemă elementară de expunere fotografică. Camerele sunt setate pentru a capta obiecte luminoase (Pământul, Luna, costumele albe ale astronauților), iar la acea expunere stelele sunt mult prea slabe pentru a apărea.

Același efect îl observi, de exemplu, când încerci să fotografiezi noaptea cu telefonul un obiect iluminat – fundalul devine negru. Misiunile cu expuneri lungi (telescoape spațiale) captează stelele perfect.

8. „Cine filmează capsula?” / sateliți / nori repetitivi

Ce cred conspiraționiștii: Că imaginile capsulei Orion din spațiu sunt imposibil de obținut, pentru că nu există un al doilea cameraman; că pe imaginile cu Pământul ar trebui să se vadă sateliți și avioane; că norii „se repetă”, deci sunt CGI.

„Arthemis 2 a trimis diverse fotografii cu Terra dar in nici una nu apare nici un satelit......??”

„Cine a făcut poza la capsulă dacă ea e în spațiu? Altă regie de la Hollywood. ?”

„Cine i-a făcut poza capsulei Orion în timp ce zbura spre lună? Aveau o altă navetă care zbura lângă ei? ?”

„Cine i-a filmat când au plecat de pe lună în 69? Că doar nu a rămas un cameraman acolo să îi aștepte. ?”

„astronautii se uita si ei la naveta care e in drum spre luna?”

„Uitați-vă la nori, sunt copy-paste. Aceeași formă de nori în locuri diferite. CGI ieftin”.

„Observați că norii nu se mișcă deloc în filmările lor «live». E doar un GIF pus pe loop”.

„De ce nu există nicio filmare continuă de la decolare până la Lună? Fără tăieturi”.

„De ce nu transmite nimeni LIVE prin intermediul unui telescop performant ca să vedem că respectiva capsulă se apropie chiar acum de Lună? Toate dubiile ar dispărea. Nu? ?”

„De ce nu pun un telescop Hubble să filmeze live aselenizarea? Toată lumea ar vedea și nu ar mai fi dubii”.

„Toate imaginile cu Pământul din spațiu sunt compoziții de date, nu fotografii reale. Ei singuri recunosc că sunt «Blue Marble» făcute din bucăți. De ce ne mint că sunt poze dintr-o singură bucată?”

„ce fotografie spectaculoasă? că e aceeași... serios acum! tehnologia a evoluat mult, dar ei tot aceeași CGI arată?”

Adevărul: Capsula Orion are camere montate pe brațele panourilor solare extinse, special instalate pentru a oferi imagini de exterior.

Sateliții nu se văd din mai multe motive: sunt mici (sub 10 metri), majoritatea orbitează la altitudini joase invizibile de pe traiectoria Orion, iar densitatea reală a sateliților pe orbită e mult mai mică decât sugerează ilustrațiile populare. Sistemele meteo seamănă între ele pentru că ascultă aceleași legi fizice – cicloane, fronturi, celule de convecție.

9. Semnalul și transmisiile – paradoxul „Valea Oltului”

Ce cred conspiraționiștii: Că dacă în România mobilul nu prinde semnal pe Valea Oltului, e absurd să crezi că NASA poate transmite imagini de pe Lună.

„ce vrajeala ???ei suna de linga luna si noi nu avem semnal pe Valea Oltului ?”

„Au semnal? E nu am semnal la telefon la câmp. Sunt la 10 km de sat și nu am semnal la telefon”.

„nici live ul de pe YouTube nu merge”

„Samsungul meu face poze mai faine la lună...”

„Cică suntem în 2026 și ei ne arată imagini alb-negru sau neclare. Samsung-ul meu face poze mai bune”.

Care este adevărul: Diferența nu e de magie, ci de putere și echipament. Telefonul nostru are o antenă de câțiva milimetri și emite cu fracțiuni de watt, depinzând de stații terestre apropiate.

NASA folosește Deep Space Network – trei antene gigantice (unele de 70 de metri diametru) plasate strategic în California, Spania și Australia, care pot recepționa semnale extrem de slabe de la sonde aflate la miliarde de kilometri. Tehnologic, e ca diferența dintre o lanternă și un far maritim.

10. Steagul care flutură și alte „dovezi” clasice

Ce cred conspiraționiștii: Că steagul american din imaginile Apollo flutură, deși pe Lună nu există atmosferă; că în căștile astronauților se văd reflexii de reflectoare din studio; că astronauții de pe ISS sunt suspendați de fire invizibile.

„De ce steagul flutura în 69 dacă nu e aer pe lună? Asta e dovada clară”.

„Se vede reflexia reflectoarelor în casca astronautului. Ups!”

„Nu e nimeni în cască, e doar un manechin”.

„De ce astronauții de pe ISS par mereu că sunt suspendați de fire? S-au văzut de multe ori sclipiri de cabluri și haine care se trag ciudat”.

„Zero gravitație e doar zero realitate. Totul e ecran verde și hamuri”.

„Dacă racheta are atâta foc la plecare, de ce nu se vede flacăra și în spațiu când se mișcă?”

„De ce nu se întorc astronauții cu racheta întreagă? De ce cad doar capsulele în ocean? E risipă de bani”.

Care este adevărul: Steagul Apollo nu flutură – are o tijă orizontală cusută în partea de sus, special pentru a-l ține desfășurat în vid. Mișcările aparente sunt vibrații reziduale după ce astronauții l-au înfipt în sol, care durează mai mult în vid pentru că nu există rezistența aerului care să le amortizeze.

Imaginile de pe ISS sunt verificabile prin sute de mii de ore de transmisii continue și de vizite ale astronauților din zeci de țări, inclusiv români (Dumitru Prunariu a zburat în 1981 pe Saliut 6).

11. Risipă financiară și frauda fiscală

Ce cred conspiraționiștii: Că NASA e un instrument de „sifonare" a banilor publici americani, care ar putea fi folosiți pentru spitale, drumuri sau ajutoare sociale.

„Adică aruncăm miliarde în apă. Super afacere americană”.

„Mai bine făceau spitale și drumuri decât să trimită table în jurul lunii”.

„Credeți că americanii chiar au atâția bani? Sunt în datorii până în gât, totul e teatru”.

„Mie mi se pare suspect că fix acum vor să meargă iar, când lumea e în criză. Vor să ne fure banii cu povești nemuritoare”.

„Exact, miliarde de dolari aruncate pe desene animate în timp ce noi plătim taxe”.

„Totul e pentru a justifica bugetele uriașe. Se fură banii noștri pentru «explorare» virtuală”.

„Vor doar să mai mulgă niște miliarde de la contribuabili”.

„Acum sunt pe faliment! Au început să bată câmpii cu tehnologia virtuală IA, minte la greu, nu mai definește Absolutul Universal, ori Adevăr ori minciună”.

Care este adevărul: Bugetul NASA reprezintă astăzi sub 0,5% din bugetul federal american – o cifră modestă comparativ cu apărarea (peste 13%) sau sănătatea (peste 25%).

Investițiile în programul spațial au generat tehnologii cu aplicații civile masive: GPS-ul, comunicațiile satelitare, prognoza meteo, materialele compozite, miniaturizarea electronicii, monitorizarea climei.

Studii economice estimează că fiecare dolar investit în NASA generează între 7 și 14 dolari în economia reală.

12. Conspirații extinse: masoni, sataniști, globaliști, Project Blue Beam, extratereștri

Ce cred conspiraționiștii: Că NASA face parte dintr-o rețea ocultă globalistă (masonică, satanică sau ambele) care pregătește o falsă invazie extraterestră („Project Blue Beam”) pentru a instaura o guvernare mondială. Semnele ar fi peste tot – în simboluri, în nume, în date.

„?? Cultul globalist masonic al NASA, care adora Soarele”

„Fake - gay ... imperiul satanic trebui să hrănească masele ignorante cu goyslop, fake news și aselenizarea pe Lună..”

„misiunea asta prgătește populația planetei să fie mai credibili cînd vor apărea extratereștii?”

„NICIODATA nu o sa arate partea intunecata a lunii pentru ca sunt extraterestii acolo!”

„Nu, pentru că i-au gonit extratereștrii de acolo. Au găsit baze pe partea întunecată. ?”

„Toate misiunile astea Artemis sunt doar pregătiri pentru marea înșelătorie cu invazia extraterestră. Proiectul Blue Beam e aproape.”

„Fiți atenți la detalii, totul e programare predictivă prin filme și «știri» de la NASA.”

„NASA = Never A Straight Answer”.

„NASA = Never A Straight Answer. Ne mint de decenii”.

„Cine crede în NASA, crede și în Moș Crăciun”.

„Știința nu este adevăr. Este autoritate”.

„Explorarea numărului enigmatic 666 transcende simplele cifre, invitând la analiză și curiozitate atât în mediul academic, cât și dincolo de acesta. Această cifră intrigantă a inspirat o multitudine de dialoguri și cercetări, urmărind să îi dezvăluie complexitatea”.

Care este adevărul: „Project Blue Beam” e o teorie a conspirației lansată în 1994 de jurnalistul canadian Serge Monast, mort în 1996, fără nicio dovadă concretă în peste 30 de ani.

E o construcție tipică de tip „conspirație universală” – genul care se mulează pe orice se întâmplă în lume. Cade un avion? E parte din plan. Iese soarele? Tot parte din plan. Plouă? La fel.

Tocmai pentru că explică totul, nu explică, de fapt, nimic – și, mai important, nu poate fi demonstrată ca fiind falsă, pentru că a fost construită exact așa încât să nu poată fi.

Rolul ei real nu e să informeze, ci să ofere un cadru în care frica difuză – aceea că nu mai controlezi nimic din ce ți se întâmplă – capătă dintr-odată un vinovat, un sens, o poveste.

Iar studiile arată că oamenii care aderă la astfel de teorii nu o fac pentru că ar fi „mai bine informați”, așa cum le place să creadă. O fac pentru că se simt marginalizați social, pentru că nu mai au încredere în instituții și pentru că au nevoie disperată să găsească o logică într-o lume care li se pare haotică. Nu e vorba despre cunoaștere alternativă. E vorba despre o nevoie emoțională îmbrăcată în haine de „adevăr ascuns”.

Vocea experților

Antena3.ro a vorbit cu doi dintre cei mai relevanți specialiști români din domeniul spațial. Sunt Doi oameni care, deși au formații profesionale și roluri publice diferite, ajung la aceeași concluzie despre fenomenul conspiraționist din social media: nu este o problemă de informare, ci una de educație și de încredere.

Adrian Șonka este astronom la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București și una dintre cele mai vizibile voci românești care fac muncă de popularizare a științei pe rețelele sociale.

A scris recent cartea „Farfurii planetare”, dedicată explicit demontării teoriilor pământului plat, iar în ultimul an a devenit ținta predilectă a comentatorilor conspiraționiști români – tocmai pentru că a refuzat să se mulțumească cu „uite ce poză frumoasă” și a încercat să explice publicului larg cum funcționează realitatea.

Marius-Ioan Piso este președintele Agenției Spațiale Române (ROSA), instituție pe care a și fondat-o, și unul dintre puținii români cu o autoritate științifică recunoscută în arhitectura internațională a guvernanței spațiale.

Este delegat al României la Comitetul ONU pentru utilizarea pașnică a spațiului cosmic (COPUOS) și colaborează direct cu Academia Internațională de

Adrian Șonka: „Nu îi poți convinge cu argumente științifice”

„Ideea este că noi toți, cei care comunicăm pe domeniul ăsta, tot încercăm să le explicăm. Eu prefer nu doar să le pun poze și să spun «uite ce poză frumoasă», ci să și explic ce e acolo, cum și de ce. Sincer, nu știu dacă îi putem convinge despre faptul că oamenii au fost pe Lună, pentru că sunt foarte convinși că ce știu ei este adevărat” – Adrian Șonka, astronom.

El mai crede că scepticismul față de aselenizări nu este o problemă de informare, ci una de încredere. Conspiraționiștii nu contestă fizica, ci oamenii.

„Ei nu se leagă de problemele pe care le întâmpinăm din cauza naturii – adică e greu să mergi pe Lună, e greu să lansezi o rachetă, e greu să trăiești în spațiul cosmic. Ei se leagă mai mult de politică, de felul în care se comportă oamenii. Adică «toți ne mint». Deci nu e ceva științific, nu îi poți convinge cu argumente științifice, pentru că oricum nu au cunoștințe în domeniu. Practic, e neîncrederea lor în alți oameni sau paranoia lor” – Adrian Șonka, astronom.

„Cu cât ești mai puțin instruit, cu cât ai citit mai puține cărți, cu atât crezi că toți ceilalți sunt ca tine. Oamenii sunt diferiți, dar informația asta se obține în timp. Răspunsul final este că nu ai cum să-i convingi. Sunt sigur de asta”, adaugă el.

De ce nu am mai mers pe Lună timp de 50 de ani

Întrebarea cea mai întâlnită e asta: „dacă oamenii au fost în 1969 pe Lună, de ce nu au mai fost de atunci?”.

„Explicația e simplă: s-a fost de prea multe ori pe Lună cu echipaje mari, s-au cheltuit foarte mulți bani, iar obiectivele științifice – pentru că de asta s-au dus oamenii pe Lună, ca să afle ceva despre ea – au fost îndeplinite din primele misiuni. Apoi celelalte au fost anulate, iar banii au fost alocați construirii navetei spațiale și a stațiilor spațiale. Banii aceia tot în spațiu au fost folosiți, doar că în altă parte. N-a mai fost nevoie să mergem pe Lună, pentru că aflasem tot ce ne doream. Noi nu trebuie să mergem pe Lună ca să-i convingem pe alții că putem să mergem. Întotdeauna vor apărea oameni care cred că nu s-a mers pe Lună, chiar dacă am merge acolo în fiecare zi” – Adrian Șonka, astronom.

Pământul plat – un test pe care oricine îl poate face singur

Pentru categoria de comentatori care contestă chiar forma planetei, Șonka are și aici explicații.

„Eu am scris și o carte ca să explic treaba asta – «Farfurii planetare», lansată anul trecut, în luna mai. Explicăm simplu: când stai pe Pământ în emisfera nordică, vezi cerul într-un fel, iar când te duci în emisfera sudică, cerul e rotit și vezi alte stele. Practic, stai cu capul în jos și te uiți în altă direcție în Univers. Asta se poate întâmpla numai pe un Pământ rotund. Dacă am sta pe un Pământ plat, toți am vedea aceleași stele – și oamenii din Australia, și oamenii din Norvegia – pentru că am fi îndreptați cu capul în aceeași direcție. Iar asta nu se observă”, spune acesta.

Concluzia lui despre adepții pământului plat este una plină de resemnare: „Orice conspiraționist poate să meargă să vadă cum se schimbă cerul. Dar ei nu știu să se uite la cer, n-ai ce să le faci”.

Sunt mai mulți conspiraționiști în 2026?

Nu numărul lor a crescut, ci vizibilitatea.

„Nu știu dacă sunt mai mulți. Înainte scriam mai mult despre stele și nu se lua nimeni de mine. Acum un an, când mi-am lansat cartea, m-am gândit că ar fi bine să vorbesc despre asta și am început să fac mai multe postări despre aselenizări și despre Pământul plat. Atunci au început înjurăturile. Parcă sunt mulți, și – ceea ce e ciudat – par a fi oameni reali, majoritatea” – Adrian Șonka, astronom.

Iar tipologia pe care o identifică e relevantă pentru analiza ecosistemului conspiraționist românesc.

„Sunt două feluri (de conspiraționiști – n.r.). Sunt cei care te înjură că ești cu NASA – chiar m-au întrebat câți bani iau de la NASA, deși eu nu iau bani de la NASA. Și mai sunt cei cu religia, care vor să amestece, care spun că nimic nu există în afară de Dumnezeu. Și mai sunt cei care cred că totul e o construcție falsă, că Pământul e plat. Cam ăștia sunt” – Adrian Șonka, astronom.

Și explicația pentru explozia aparentă a fenomenului ține mai mult de sociologia rețelelor sociale decât de o creștere reală a credulității, crede el.

„Nu cred că oamenii au devenit mai puțin instruiți față de acum 5 ani. Cred că sunt aceiași oameni care nu sunt instruiți în științe și acum au curaj să vorbească. Pe vremuri era mai greu să ieși în fața blocului să spui că Pământul e plat, că te vedeau vecinii și te ignorau, te credeau nebun. Pe internet poți să zici orice, nu te faci de râs fizic” – Adrian Șonka, astronom

Cum gestionează valul de ură

Atitudinea lui față de înjurăturile primite este una surprinzător de calmă, aproape filozofică: „Mă amuz împreună cu colegii mei. Sunt niște înjurături extraordinare, foarte amuzante. Chiar aseară m-a întrebat cineva dacă sunt «reptilă artificială». Altul m-a făcut «insectă vorbitoare». Adică nu poți să te superi pe așa ceva”.

Paradoxul AI: când unealta îți contrazice credința

Un episod recent l-a făcut să observe una dintre cele mai bizare contradicții logice ale conspiraționismului contemporan – cazul unui comentator care a încercat să folosească ChatGPT pentru a „demonstra” că o fotografie NASA cu misiunea Artemis ar fi falsă.

„Și azi-noapte mă gândeam la domnul ăla. Mă gândeam: el mi-a zis că poza e falsă, conform ChatGPT. Dar dacă l-aș întreba pe ChatGPT «au fost oamenii pe Lună?», ce credeți că o să-mi spună? O să spună că au fost. Deci ChatGPT-ul lui spune ceva împotriva a ceea ce crede el. E o lipsă de logică totală. Folosește o unealtă să dovedească ceva, dar acea unealtă îi contrazice credința principală. E ciudat. Oamenii care comentează și mă înjură sunt oameni. Există posibilitatea să comentezi, nu se poate cenzura. Asta e viața. E precum poluarea din aer: ieși afară din casă, e poluare, te îmbolnăvești, asta e. Dar nu poți să stai în casă la infinit”, adaugă el.

Marius-Ioan Piso: „Asta se rezolvă numai prin educație”

În vreme ce Adrian Șonka vorbește din perspectiva celui care duce zilnic lupta pe rețelele sociale, Marius Piso o face din cea a strategului care privește spațiul cosmic ca pe o etapă firească a evoluției umane.

Iar întrebarea pe care o pun toate teoriile conspiraționiste – „de ce mai pierde omenirea timpul cu asta?” – primește din partea lui un răspuns care începe cu școala.

Unde începe imunitatea la conspirații

„La școală, cu o educație minimă în matematică, astronomie. Astea au fost cândva în programa Ministerului Educației. A existat la un moment dat astronomie în școli – ar trebui să mă interesez dacă mai există acum” – Marius Piso, cercetător.

Ce înseamnă, de fapt, misiunea Artemis II

Piso refuză să intre direct în tehnic – pentru că, spune el, „oamenii când aud de tehnic și de cercetare închid urechile" – și preferă să privească Artemis ca pe o etapă într-o istorie mult mai lungă, în care Luna nu este o destinație exotică, ci, în viziunea lui, o prelungire firească a Pământului.

„Luna – asta e subiectiv, e una dintre opiniile noastre – Luna aparține cumva Pământului și putem să o considerăm continentul exterior al Pământului. E normal ca, într-un timp oarecare, să fie utilizată. Pe Lună poți să faci foarte multă știință, mult mai bine decât pe Pământ. Aici avem cutremure, n-avem liniște. Luna e foarte uniformă, iar pe partea nevăzută e ecranată de radiațiile care vin dinspre Pământ. În același timp, Luna este o sursă de materiale utile – nu neapărat minereuri, ci, de exemplu, heliu-3, care poate fi foarte util pentru centralele nucleare de fuziune în viitor”, explică el.

Și, mai important, Marius Piso introduce ideea că Artemis nu este despre Lună, ci despre Marte.

„Ce este foarte important: Luna este un punct de tranziție spre cucerirea altor planete. Programul Artemis, de fapt, era inițial «Moon to Mars». Te duci pe Lună, construiești niște lucruri acolo, le strângi și de acolo pleci spre Marte. Decolarea de pe Lună presupune o viteză mult mai mică la pornire, deci resurse mai puține. Și, în același timp, ai un echipaj antrenat deja într-un peisaj planetar diferit de cel terestru” – Marius Piso, cercetător.

Cum răspunde comunitatea științifică conspirațiilor: nu răspunde

L-am întrebat cum ar putea comunitatea științifică să contracareze teoriile conspirației.

„Nu se contracarează, nu interesează. Niciun om cu o igienă intelectuală serioasă n-ar putea să se ocupe de așa ceva. Atât timp cât nu afectează cercetarea – în clipa în care afectează, evident, devine serios și trântești ceva” – Marius Piso, cercetător.

În schimb, recunoaște fără ezitare rolul rețelelor sociale în amplificarea conspirațiilor: „Evident, mai ales când e pe gratis. Nu există corectitudine, nu există control. Rețelele sociale au clar o influență – fac și bine, dar în subsidiar pot să facă și rău. Când vrei să faci rău, totul îți folosește. Chiar și o rețea socială”.

Argumentul cel mai puternic împotriva conspirațiilor: martorii independenți

Dacă există un singur argument pe care Piso îl consideră cu adevărat decisiv în fața scepticilor, acesta este existența unei armate globale de astronomi amatori care, cu echipamente proprii, pot urmări capsula Orion în timp real, ne explică el.

„Astronomii amatori, oricine are un telescop cât de cât – și sunt mulți – au putut să urmărească tot procesul, să vadă pe unde zboară, să vadă capsula. Sunt martori în toată lumea, nu pot fi din același loc, și sunt din ce în ce mai mulți. Vânzarea de telescoape e în creștere. Asta se rezolvă numai prin educație. În momentul ăsta, Artemis e urmărită de foarte mulți astronomi amatori — nu de profesioniști, nu de cei din «agențiile care mint», «care nu știu ce». Asta poate fi un argument serios”, crede el.

De ce nu am mai mers pe Lună 50 de ani – versiunea geopolitică

Acolo unde Șonka oferă o explicație tehnico-bugetară, Marius Piso adaugă stratul geopolitic.

„Foarte simplu: programul Apollo a avut o componentă politică foarte serioasă, în care America trebuia să o ia înaintea URSS, care deja lansase un cosmonaut. Voiau să aibă o prioritate foarte serioasă, și a costat foarte mult. A avut multe dezvoltări – din Apollo a rezultat naveta spațială, care a fost ceva extraordinar. Iar Luna a continuat să fie studiată de stații automate. Dar nu a prezentat un interes imediat pentru explorarea umană în continuare, pentru că era deja destul de bine cunoscută” – Marius Piso, cercetător.

Și ne explică de ce acum, în 2026, există din nou interes. Dar și de ce miza este complet diferită față de anii '60.

„Mai târziu, oamenii și-au dat seama că au și ce să ia de pe acolo – resurse, heliu-3 – și să folosească Luna ca loc intermediar pentru zborurile spre Marte și spre alte planete. Asta e cea mai serioasă. A fost politică în primul rând, programul a fost împins politic, după care n-a mai existat interes. Acum există acest interes – dar, dacă e declarat, va deveni iar politic, pentru că începe circul. Și Rusia, și China vor să plaseze reactoare nucleare pe Lună. Statele Unite – la fel” – Marius Piso, cercetător.

Luna, această „bibliotecă a Pământului”

„Luna e un loc extraordinar pentru a găzdui aceste data centers pentru inteligența artificială, care consumă foarte multă energie și cer răcire. Pe Lună, răcirea e mult mai bună decât pe orbită. Pe Lună se pot pune astfel de centre de date, și asta este un scop foarte serios. Luna ar putea deveni, cumva, «biblioteca Pământului»” – Marius Piso, cercetător.

Totuși, el ne explică și că orice infrastructură strategică devine, automat, o miză militară: „E dificil politic, pentru că trebuie protejată. Se trezesc niște nord-coreeni, iranieni, mai fac niște prostii, amenință, distrug – și atunci trebuie și o protecție. Dar vorbesc de următorii 30 de ani, nu vorbesc de mai mult. Lucrurile încep deja”.

De ce mergem, de fapt, pe Lună

Și totuși, de ce mergem pe Lună?

Răspunsul lui Marius Piso leagă Artemis de o tradiție umană mult mai veche decât orice agenție spațială: „Capacitatea și dorința omenirii de a evolua, de a merge mai departe. Asta i-a animat pe exploratori dintotdeauna. Tahiti era, la vremea sa, relativ la fel de greu de atins cum ajungem noi pe Lună acum. Și opțiunea de colonizare apare în orice civilizație. Întotdeauna vrei să vezi un alt teritoriu, să te extinzi. Științific, este extraordinar. Poți să faci acolo lucruri care pe Pământ nu se pot face – sau costă în așa fel încât nu te apuci. De exemplu, detecție de unde gravitaționale, telescoape neperturbate. Sunt multe minuni. Pentru cineva de 20 de ani, în momentul ăsta, ar avea de ce să se ocupe o viață întreagă. Cu siguranță că ar găsi ceva”.