Viața astronauților la bordul capsulei Orion: 189 de mâncăruri diferite, probleme cu toaleta și „părul de bebeluș” al Lunii

Echipajul misiunii Artemis II în spațiu, pe 2 aprilie 2026. Sursa foto: Hepta/ NASA

Nava spațială Orion poate avea în interior doar dimensiunea a două minivanuri, dar pentru astronauții Artemis II, capsula care i-a dus în jurul Lunii s-a dovedit deja a fi mai mult decât un mod de transport. Ca fundal al multor momente de neuitat din viața la bord, inclusiv cele neobișnuite și uluitoare, nava spațială, poreclită Integrity de către cei patru astronauț idevine un personaj de sine stătător în povestea întoarcerii umanității pe Lună pentru prima dată în mai bine de o jumătate de secol, scrie CNN.

Capsula echipajului este mult îmbunătățită în comparație cu echivalentul său Apollo, cu aproximativ 60% mai mult spațiu locuibil și facilități precum o toaletă și un aparat de fitness.

Dar chiar și cu luarea în considerare a celor 50 de ani de tehnologie mai avansată, nava spațială este încă, în esență, un habitat de bază, proiectat având în vedere eficiența, nu confortul.

Din fericire, putem fi martori la o bună parte din ceea ce se întâmplă la bord, deoarece nava spațială este echipată cu 32 de camere și dispozitive, dintre care 15 sunt montate pe capsulă și 17 sunt portabile și operate de echipaj.

Dormitul cu susul în jos

Odată ce Orion a atins orbita Pământului după lansare, două dintre scaunele echipajului, precum și suporturile pentru picioare ale celorlalte două scaune, au fost depozitate și vor rămâne așa până la reintrarea în atmosferă la sfârșitul misiunii. Acest lucru oferă echipajului puțin mai mult spațiu, dar nu face ca interiorul capsulei să fie mai puțin aglomerat, cu fire, ecrane, instrumente, dulapuri și o multitudine de buzunare și genți echipate cu velcro pentru a împiedica zburarea obiectelor.

Orion arată mai mult ca laboratorul unui om de știință nebun decât ca un spațiu de locuit science-fiction. Saci de dormit special concepuți atârnă de pereți pentru ca astronauții să se lege în ei atunci când e timpul să doarmă.

Dar în spațiu, nu există sus și jos, nici podea și tavan, care să dicteze exact.

„Christina a dormit cu capul în jos în mijlocul vehiculului, cam ca un liliac suspendat. Victor are un colțișor drăguț înghesuit acolo. Apoi Jeremy a fost întins pe primul loc, iar eu am dormit sub ecrane, în caz că ceva nu merge bine. De fiecare dată când ațipeam aseară, aveam imaginea că mă împiedic de bordură și mă trezeam”, a spus comandantul Wiseman joi.

În mod surprinzător, astronauții se bucură de aranjamentele de dormit suspendate.

„Ei bine, ne place să dormim aici sus. Majoritatea dintre noi am dormit foarte bine. Pentru mine, dormitul în spațiu este una dintre cele mai confortabile modalități de a dormi și este un somn foarte profund și complet”, a spus Koch.

Când vine momentul să se trezească, urmând o tradiție care datează din timpul programului Apollo, centrul de control al misiunii redă o melodie dintr-o selecție compilată de echipaj. Dar uneori, melodia se oprește prea devreme, cum ar fi atunci când se auzea „Pink Pony Club” de Chappell Roan.

„Așteptam cu toții cu nerăbdare refrenul”, a spus Wiseman, puțin nemulțumit.

Tricouri pe ferestre

Temperatura din interiorul navei Orion este destul de scăzută atât de mult, încât Glover a spus că și-ar fi dorit să fi adus cu ei saci de dormit diferiți. În primele zile, controlul misiunii a lucrat cu echipajul pentru a încălzi cabina. Cu toate acestea, soarele strălucește asupra navei spațiale cu atâta putere încât, în ziua 3 a misiunii, controlorii s-au îngrijorat că geamurile se încălzesc prea mult.

„Avem o mică rugăminte. Soarele ne atinge draperiile și ne facem griji că se vor încălzi prea tare. Vă rugăm să scoateți draperiile. Înțelegem că asta va face ca lumina să fie foarte puternică pentru voi și vrem să vă încurajăm să folosiți un tricou în cabină sau ceva similar pentru a bloca lumina soarelui. Asta va ajuta la reducerea temperaturii la geamuri”, le-au spus ei echipajului.

Wiseman a spus că ferestrele navei Orion sunt deja murdare, deoarece echipajul s-a bucurat foarte mult să se uite pe ele. Apoi a întrebat centrul de control despre procedurile de curățare a acestora.

Probleme cu toaleta

Toaleta de la bordul navei Orion ar putea fi considerată un lux: astronauții Apollo nu aveau una. Dar sistemul a început să dea semne de probleme la scurt timp după începerea zborului și, în cele din urmă, a funcționat defectuos pe măsură ce a treia zi de zbor se apropia de sfârșit. Asta însemna că în toaletă puteau fi depuse doar deșeuri solide.

„Este o problemă cu aruncarea deșeurilor din toaletă”, a declarat reporterilor sâmbătă dimineață Judd Frieling, directorul zborului Artemis II. „Așadar, mi se pare că probabil avem niște urină înghețată în conducta de ventilație”.

Pentru a rezolva problema, nava spațială a fost orientată spre soare pentru a topi gheața, iar în cele din urmă toaleta a fost reparată.

„Știri de ultimă oră. Puteți folosi toaleta în orice fel”, le-a spus echipajului Jacki Mahaffey, comunicatorul misiunii.

„Și echipajul se bucură”, a răspuns Koch.

Nu totul legat de toaleta de la bord era însă urât: evacuarea urinei în afara capsulei a fost un moment pe care Koch l-a surprins în fața camerei mai devreme în misiune. Urina se prelinge ca niște pietre prețioase strălucitoare în vidul spațiului.

În spațiu, nimeni nu te vede când faci duș

Vineri seară, pe rețelele sociale a apărut un moment viral când, după o sesiune de exerciții, Glover și-a scos cămașa pentru a face „duș” cu șervețele umede. Deși nu este posibil să se facă dușuri, fiecare astronaut are un kit personal care include șampon fără clătire, șervețele umede pentru bebeluși, periuțe de dinți și accesorii pentru bărbierit.

NASA a întrerupt inițial transmisia în direct, dar când astronauții au spus că sunt de acord cu transmiterea acesteia, transmisiunea în direct din interiorul capsulei, inclusiv cu Glover fără cămașă, a continuat.

Colectarea salivei de astronaut

Printre sarcinile pe care echipajul le abordează la trezire în fiecare zi se numără scuipatul într-un tub.

Această parte a rutinei zilnice face parte dintr-un studiu imunologic care analizează schimbările fiziologiei umane în spațiu. Probele de salivă sunt colectate înainte ca astronauții să se spele pe dinți sau să facă exerciții fizice, iar procesul de colectare implică „taparea salivei pe hârtie specială depozitată în broșuri de buzunar”, potrivit NASA.

Metoda de colectare este necesară din cauza absenței unui frigider la bord, ceea ce împiedică depozitarea probelor lichide. Programul își propune să asigure prosperitatea oamenilor în spațiu, investigând efectele pe care călătoriile spațiale le pot avea asupra corpurilor noastre.

189 de mâncăruri unice în meniu

Orion nu are frigider, dar experții în alimentație spațială au lucrat cu astronauții de pe Artemis II pentru a oferi o varietate gustoasă de mese stabile, care vor alimenta echipajul pe parcursul misiunii de 10 zile.

Echipajul are acces la nu mai puțin de 189 de preparate care trebuie rehidratate, precum piept de vită la grătar, broccoli gratinat, quiche cu legume, couscous cu nuci, salată de mango, fasole verde picantă și macaroane cu brânză.

Printre lux se numără un încălzitor de alimente de dimensiunea unei serviete, pentru a face masa puțin mai confortabilă, precum și dulciuri precum prăjituri, budincă, prăjituri, fursecuri, ciocolată și migdale acoperite cu bomboane.

Pe lângă apa la temperatura ambiantă de la un dozator, astronauții pot savura sucuri de fructe, cafea, ceai, smoothie-uri și băuturi cu ciocolată pentru micul dejun.

Astronauții navei Artemis II au un program încărcat, dar duminică și-au făcut timp pentru o vânătoare tradițională de ouă de Paște, doar că au fost „ouă omletă deshidratate” ascunse prin cabină.

Un avantaj al microgravitației? Unele gustări pot fi literalmente disponibile pentru a fi luate în timp ce plutesc prin cabină, cum ar fi un borcan de Nutella care a fost văzut zburând în timpul transmisiunii în direct.

Dar iată o mare limitare: nimic din ce se poate sfărâma nu este în meniu, deoarece firimiturile sunt un lucru interzis în spațiu.

După cum s-a descoperit în timpul programului Apollo, când astronauții au încercat să mănânce sandvișuri în spațiu, firimiturile de pâine pot zbura în absența gravitației și pot ajunge în ochii sau plămânii astronauților și se pot bloca în interiorul echipamentelor, provocând daune.

Apelarea serviciului de asistență tehnică

În prima zi a misiunii, echipajul a întâmpinat probleme tehnice cu dispozitivele de calcul personale sau PCD, determinându-l pe Wiseman să rostească un citat care a devenit o glumă pe tot internetul: „Am două Microsoft Outlook și niciunul nu funcționează”.

Mai târziu în misiune, a venit rândul lui Koch să experimenteze dramele IT.

„Nu mă bucură deloc faptul că nu văd dispozitivul în lista dispozitivelor disponibile atunci când încerc să-l repar după ce am șters conexiunea Bluetooth”, a spus ea.

„Păr de bebeluș”

„Nu există cuvinte”, spune legenda din prima postare a lui Wiseman pe rețelele de socializare în timpul misiunii, care prezintă o priveliște uluitoare a Pământului de pe Orion.

Astronauții nu postează direct pe rețelele de socializare, dar și-au predat conturile către NASA pentru a posta în numele lor. Cu toate acestea, echipajul este ocupat să facă unele dintre cele mai spectaculoase fotografii spațiale pe care le-am văzut vreodată.

Koch a comentat „priveliștea fenomenaă” a Pământului, detaliind râurile și norii de furtună evidențiați de apusul soarelui.

Pe măsură ce astronauții se apropiau de Lună, puteau deja vedea satelitul planetei noastre cu detalii fără precedent.

„Luna pe care o privim nu este deloc Luna pe care o vedem de pe Pământ”, a spus Koch.

„Nimic nu te pregătește pentru aspectul uluitor de a-ți vedea planeta natală luminată ca ziua și luna strălucind pe ea noaptea, cu frumoasa rază a apusului. Și știind că vom avea parte de imagini similare cu Luna, sunt pur și simplu foarte încântată de asta”, a adăugat ea.

Priveliștile surprinse de astronauți în timpul survolului lunar în punctul lor cel mai apropiat de Lună au dus la câteva momente cu adevărat emoționante pentru echipaj.

„După toate locurile uimitoare pe care le-am văzut mai devreme, am trecut pur și simplu la science-fiction. Poți vedea de fapt cea mai mare parte a Lunii. Este cel mai ciudat lucru pe care îl poți vedea atât de mult la suprafață”, a spus Glover.

La sfârșitul survolului, astronauții au avut ocazia să asiste la o eclipsă solară, în timpul căreia au raportat că au văzut serpentine în atmosfera exterioară a soarelui, sau coroana solară, vizibile în jurul lunii.

Glover a descris serpentinele ca arătând ca „părul de bebeluș”.

Priveliștile incredibile par să merite din plin toată munca grea care a dus la realizarea misiunii și sacrificiile care vin odată cu ea. Fără îndoială, au existat mai multe momente emoționante la bord, dar majoritatea rămân private: apelurile dintre astronauți și familiile lor nu sunt difuzate.

„În această dimineață, când au venit cele două fiice ale mele și am vorbit doar noi trei, a fost ireal”, a dezvăluit Wiseman despre primul său apel de acest gen.

„Suntem aici sus, suntem departe și, pentru o clipă, m-am reunit cu mica mea familie și a fost pur și simplu cel mai minunat moment din întreaga mea viață”, a spus el.