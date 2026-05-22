O mireasă a murit în India. Cazul este atât de ciudat încât a provocat o isterie generală în țară

Publicat la 11:11 22 Mai 2026 Modificat la 11:23 22 Mai 2026

Twisha Sharma avea 33 de ani era căsătorită de cinci luni cu avocatul Samarth Singh FOTO: familia Sharma

Moartea Twishei Sharma, un model și actriță din India, a provocat un val uriaș de reacții publice și o adevărată furtună mediatică, într-un caz care scoate din nou la lumină problema violenței legate de zestre în societatea indiană.

În India, mii de femei tinere sunt ucise în fiecare an pentru că nu au zestre destulă, iar o moarte legată de acest detaliu ajunge rareori în atenția presei.

Însă moartea din 12 mai a tinerei Twisha Sharma, în orașul Bhopal situat în centrul țării, a declanșat o uriașă frenezie mediatică, cazul fiind zilnic pe primele pagini, potrivit BBC.

Modelul și actrița de 33 de ani era căsătorită de numai cinci luni cu avocatul Samarth Singh, când a fost găsită moartă în locuința conjugală.

Părinții și frații femeii au susținut că aceasta a fost torturată de Singh și de mama lui, Giribala Singh, judecătoare pensionară, din cauza cererilor legate de zestre și că a fost ucisă.

Giribala Singh a numit acuzațiile „nefondate” și a susținut că Twisha avea probleme de sănătate mintală și că s-a sinucis.

Oficialul de poliție Rajnish Kashyap Kaul a declarat pentru BBC Hindi că a fost deschis un dosar pentru moarte cauzată de zestre împotriva familiei Singh și că se investighează dacă moartea lui Twisha a fost crimă sau sinucidere.

Poliția spune că încearcă, de asemenea, să îl găsească pe Samarth, care a fugit, fiind anunțată o recompensă în bani pentru orice informație despre el. De asemenea, a fost emis un ordin de supraveghere pentru a se asigura că nu părăsește țara.

Un tribunal din Bhopal i-a acordat lui Giribala Singh eliberare anticipată pe cauțiune, dar a respins cererea de cauțiune a lui Samarth. Acesta a fost obligat să se predea până pe 23 mai.

Giribala Singh a declarat că nu știe unde este fiul ei, dar a adăugat că acesta va solicita cauțiune la înalta curte și se va preda dacă cererea îi va fi respinsă.

„Avocatul nostru l-a sfătuit să stea departe. I-a spus că va fi linșat dacă apare în public. Există o campanie furibundă împotriva lui, oamenii cer să fie spânzurat”, a declarat ea pentru platforma video Mojo Story.

„Trebuie să vă amintiți că fiul meu a pierdut o persoană pe care o iubea profund, și-a pierdut partenera de viață. Și nici măcar nu putem să o jelim... Toată lumea este împotriva noastră”, a spus ea.

Între timp, familia lui Twisha a refuzat să îi incinereze trupul și a solicitat o a doua autopsie. Primul raport medico-legal, consultat de BBC, spunea că a murit prin spânzurare, dar menționa și răni suferite înainte de moarte. Un tribunal le-a respins cererea, dar a ordonat autorităților să protejeze corpul de descompunere.

Cu Samarth încă fugit, familia lui Twisha formulând acuzații grave împotriva familiei Singh și fosta judecătoare acordând interviuri despre presupusele probleme psihice ale decedatei, cazul a atras atenția publică. O pagină „Justice for Twisha Sharma” a apărut pe Instagram și a fost preluată și de mass-media.

Interesul extraordinar pentru acest caz se datorează atât persoanei care era Twisha, cât și reputației familiei în care s-a căsătorit. În percepția publică, membrii puternicului sistem judiciar indian ar trebui să fie exemple de conduită.

Model și actriță, Twisha a fost încoronată Miss Pune în 2012, după ce a câștigat un concurs de frumusețe în orașul Pune din vestul Indiei. A apărut în numeroase campanii publicitare și a jucat într-un film în limba telugu. În ultimii ani, lucrase și ca specialistă în marketing pentru firme private. Prietenii și familia o descriu ca fiind fericită, generoasă și ambițioasă.

Familia ei spune că l-a cunoscut pe Samarth, avocat în Bhopal, printr-o aplicație de dating în 2024, iar cei doi s-au căsătorit în decembrie 2025. Fotografiile de la nuntă îi arată pe miri foarte fericiți.

Însă familia Sharma spune că tensiunile au început la scurt timp după căsătorie. Ei susțin că, deși au oferit zestre la nuntă, au fost în mod constant ironizați de familia Singh că nunta nu fusese la „standardele” lor, acuzație respinsă de Giribala Singh. (Oferirea și primirea zestrei sunt ilegale în India, dar practica este încă foarte răspândită).

Relația cuplului a intrat sub atenția publică după ce familia lui Twisha a publicat ceea ce susține că sunt mesaje recente de pe WhatsApp, în care aceasta vorbea despre tortura exercitată de familia Singh. „Viața mea este un iad”, scria într-un mesaj.

Cel mai mare conflict dintre Twisha și socrii ei, spune familia Sharma, a apărut în aprilie, după ce aceasta a rămas însărcinată. Ei susțin că „soțul și soacra ei i-au pus la îndoială caracterul și au acuzat-o că poartă copilul altcuiva” și că „au forțat-o să facă avort în prima săptămână din mai”.

Giribala Singh a negat acuzațiile și spune că Twisha a insistat asupra avortului, afirmând că nu își dorește copii.

Tatăl lui Twisha, Navnidhi Sharma, a declarat pentru BBC Hindi că ultima dată când au vorbit cu fiica lui a fost pe 12 mai, în noaptea morții ei, când aceasta l-a sunat pe WhatsApp în jurul orei locale 21:41.

„Twisha vorbea cu mama ei când, dintr-odată, apelul s-a întrerupt”, a spus el, adăugând că apelurile lor au rămas fără răspuns în următoarele 20 de minute, după care Giribala Singh a răspuns și a spus: „nu mai este”.

Familia Sharma, care a raportat prima moartea fiicei lor la poliție, a pus sub semnul întrebării de ce socrii lui Twisha nu au informat poliția. „O judecătoare pensionară sigur trebuie să știe care este protocolul în astfel de cazuri”, a spus Navnidhi Sharma. Giribala Singh a spus că întârzierea s-a datorat faptului că prioritatea lor a fost să o ducă de urgență pe Twisha la spital.

Fosta judecătoare, indicată drept suspectă în plângerea depusă la poliție, a atras și critici pentru organizarea unei conferințe de presă și pentru interviurile lungi acordate presei, în care a discutat despre sănătatea mintală a lui Twisha și a numit-o „liberală”, iar când i s-a cerut să explice termenul, a vorbit despre „promiscuitate”. Comentariile ei au provocat indignare masivă, mulți cerând anularea cauțiunii și arestarea ei.

Tatăl lui Twisha a spus că a fost o încercare de a păta reputația fiicei sale.

Familia a pus, de asemenea, sub semnul întrebării ancheta poliției și a acuzat nereguli în modul în care se desfășoară investigația. Miercuri, comisarul de poliție din Bhopal, Sanjay Kumar, a recunoscut pentru BBC că au existat nereguli, dar a exclus varianta crimei și a spus: „pe baza raportului medico-legal și a investigației noastre de până acum, acesta este un caz de sinucidere”.

Tatăl lui Twisha a contestat atât raportul medico-legal, cât și ancheta poliției, insistând că fiica lui a fost ucisă și susținând că „persoane influente încearcă să deturneze ancheta”.

Comentariile comisarului Kumar sunt însă puțin probabil să reprezinte ultimul cuvânt în acest caz. Prim-ministrul statului Madhya Pradesh, Mohan Yadav, a declarat că va solicita o anchetă a poliției federale și a asigurat familia Sharma că guvernul îi va „sprijini pe deplin” în acest caz.

Navnidhi Sharma spune că va continua lupta până când fiica lui va avea parte de dreptate.

„Fiica mea a fost nedreptățită în timpul vieții, iar acum se face orice pentru ca ea să nu primească dreptate nici după moarte. Nu ne vom opri până când nu i se va face dreptate”.