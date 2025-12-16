Donald Trump clasifică fentanilul drept armă de distrugere în masă: “Nicio bombă nu face ceea ce face aceasta”

2 minute de citit Publicat la 08:29 16 Dec 2025 Modificat la 08:32 16 Dec 2025

Ordinul ar putea extinde justificarea legală a administrației Trump pentru escaladarea operațiunilor sale militare. FOTO: Hepta

Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un ordin executiv care clasifică fentanilul ilicit drept armă de distrugere în masă. Decizia a fost luată în condițiile în care Administrația Trump exercită presiuni asupra Americii Latine cu privire la presupusul trafic de droguri.

Ordinul ar putea extinde justificarea legală a administrației Trump pentru escaladarea operațiunilor sale militare, inclusiv atacuri pe teritoriul venezuelean, potrivit Financial Times.

„Clasificăm oficial fentanilul drept armă de distrugere în masă. Nicio bombă nu face ceea ce face aceasta”, a declarat Trump luni în Biroul Oval.

Fentanilul este un opioid sintetic care este principala cauză a deceselor prin supradoză de droguri în SUA. Într-un cadru medical, acesta poate fi utilizat ca anestezic în timpul intervențiilor chirurgicale sau prescris pentru ameliorarea durerii.

Ce prevede ordinul semnat de Donald Trump

Ordinul lui Trump îndrumă diverse entități federale, inclusiv departamentele de justiție și apărare, să „ia măsuri adecvate” pentru a „elimina amenințarea reprezentată de fentanilul ilicit și de substanțele sale chimice precursoare principale” pentru SUA.

Președintele a spus că decesele cauzate de supradoza cu fentanil au fost motivele principale pentru campania militară americană împotriva presupuselor ambarcațiuni de trafic de droguri în Marea Caraibelor și Pacificul de Est.

Au fost ucise cel puțin 87 de persoane în 22 de atacuri. Administrația Trump a susținut că se află în „conflict armat” cu cartelurile de droguri.

„Vom începe să-i lovim pe uscat, ceea ce este mult mai ușor de făcut, sincer, dar acestea reprezintă o amenințare militară directă pentru Statele Unite ale Americii”, a spus el.

Concentrare de forțe impresionante în Marea Caraibelor

SUA și-a acumulat cea mai mare prezență militară în Marea Caraibelor de la criza rachetelor cubaneze din 1962, aceasta incluzând aproximativ o duzină de nave de război - inclusiv cel mai mare și mai nou portavion al său - un submarin de atac rapid cu propulsie nucleară, 14.000 de soldați și avioane de vânătoare F-35. Această creștere a prezenței militare este considerată pe scară largă ca un efort de a-l presa pe președintele venezuelean Nicolás Maduro să se retragă de la putere.

Administrația Trump susține că Maduro este liderul organizației Cartel de los Soles, pe care SUA au desemnat-o luna trecută drept organizație teroristă străină.

SUA au intensificat și mai mult presiunea asupra lui Maduro săptămâna trecută prin confiscarea unui petrolier în largul coastei Venezuelei și sancționarea membrilor familiei extinse a președintelui.

Trump a mai declarat luna aceasta că va lua în considerare atacurile asupra unor ținte de trafic de droguri din Mexic și Columbia.

Ordinul președintelui privind fentanilul prevede că fabricarea și distribuirea drogului „amenință securitatea noastră națională și alimentează ilegalitatea în emisfera noastră și la granițele noastre”.

De asemenea, se precizează că „fentanilul ilicit este mai aproape de o armă chimică decât de un narcotic”.

Conform legii federale, armele de distrugere în masă pot fi dispozitive distructive, inclusiv explozibili sau arme concepute pentru a provoca moartea sau vătămări grave cu substanțe chimice toxice sau otrăvitoare, pot conține un agent biologic sau toxic sau sunt concepute pentru a elibera niveluri periculoase de radiații.