Olguţa Vasilescu, în scandalul impozitelor mărite care merg la bugetul naţional: Nu vom accepta ca banii să ajungă la Guvern

Olguța Vasilescu și Ilie Bolojan. Sursa foto: Hepta

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, i-a transmis premierului Ilie Bolojan, vineri seară, în direct, la Antena 3 CNN, că nu va accepta ca banii proveniţi din majorarea taxelor şi impozitelor locale să ajungă la bugetul naţional. "Cu alte cuvine, primarii - cu înjurăturile, pentru că au crescut taxele locale, dar banii merg către bugetul naţional. Este o discuţie pe care o vom tranşa în Coaliţie, zilele acestea. Nu vom accepta sub nicio formă ca toţi banii care sunt surplusul din taxele cetăţenilor să ajungă la Guvern", a afirmat Olguţa Vasilescu.

Guvernul trebuie să decidă cine păstrează cele 3,4 miliarde de lei pe care primarii îi încasează din taxarea proprietăţilor. Primarii PSD cer ca banii din taxele majorate să rămână la bugetele locale. Legea bugetului de stat va fi aprobată la începutul lunii februarie.

"Se pare că banii nu rămân la primării, pentru că la întâlnirea de la Asociaţia Municipiilor din România, pe care am avut-o cu domnul Ilie Bolojan, ne-a anunţat că bugetul pe anul acesta e fundamentat pe creşterea taxelor locale, care creştere va fi luată la nivelul naţional.

Cu alte cuvine, primarii - cu înjurăturile, pentru că au crescut taxele locale, dar banii merg către bugetul naţional. Deci, dacă până acum, cetăţeanul plătea 100 lei, iar de acum plăteşte 200 lei, 100 lei va fi luată la bugetul naţional. Şi pentru că n-are dreptul să ia din taxele locale, scade din cotele de IGV, dar şi acele cote sunt tot banii localităţilor, din care Guvernul oprea 27%. Probabil că acum vor opri 50%.

Eu i-am transmis premierului că este exclus să acceptăm aşa ceva. Primarii gândesc unanim. Toţi primarii ne-am trecut taxele ca şi anul 2025, aşa au intrat în dezbatare. Creşterea taxelor s-a făcut ca urmare a legii respective, iată că nici măcar acest surplus nu va rămâne", a declarat orimarul Craiovei, care a mai prrecizat că primăriile vor rămâne cu aceleaşi sume, deşi taxele şi impozite s-au dublat chiar.

"Faţă de anul trecut, banii rămân la fel. Noi vom avea aceleaşi bugete în condiţii în care cetăţenii plătesc dublu. Banii nu sunt la primar.

Domnul Bolojan ne-a anunţat prin noiembrie că aşa este fundamentat bugetul. I-am spus că nici nu s-a făcut bugetul pe 2026. Este o discuţie pe care o vom tranşa în Coaliţie, zilele acestea. Nu vom accepta sub nicio formă ca toţi banii care sunt surplusul din taxele cetăţenilor să ajungă la Guvern", a mai afirmat Lia Olguţa Vasilescu.

"Va fi o problemă mare. Eu sper să se ajungă la un compromis. SAşa cum doreşte domnul Bolojan nu se poate", a mai afirmat edilul Craiovei.