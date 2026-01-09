Scandal în Coaliţie pe impozitele românilor. Primarii PSD cer ca banii din taxele majorate să rămână la bugetele locale

Guvernul trebuie să decidă cine păstrează cele 3,4 miliarde de lei pe care primarii îi încasează din taxarea proprietăţilor. FOTO: INQUAM PHOTOS - Alex Nicodim

Este scandal în coaliţie pe impozitele românilor. Guvernul trebuie să decidă cine păstrează cele 3,4 miliarde de lei pe care primarii îi încasează din taxarea proprietăţilor. Primarii PSD cer ca banii din taxele majorate să rămână la bugetele locale. Legea bugetului de stat va fi aprobată la începutul lunii februarie.

Guvernul estimează că din majorarea taxelor pe proprietate va reuși să strângă la bugetul de stat aproximativ 3,7 miliarde de lei. Astfel, din clădiri și terenuri ar urma să încaseze 2,5 miliarde de lei, din taxarea autoturismelor aproximativ 1.000.000.000 lei, iar din eliminarea scutirilor și facilităților fiscale aproximativ 300 de milioane de lei care vin în plus la buget, asta după ce persoanele cu handicap, de exemplu, au pierdut orice facilitate în ceea ce privește impozitul pentru terenuri sau autoturisme.

În Coaliția de guvernare sunt controverse pentru că urmează ca acești bani să fie împărțiți.

Vorbim, pe de o parte, despre legea care este în vigoare și care spune ca aceste taxe rămân la bugetele locale, aproximativ 3,7 miliarde de lei sunt bani pentru bugetele locale. Primarii însă au și alte solicitări, vor să fie păstrată legea așa cum este în prezent și ei să beneficieze în continuare de bani de la bugetul de stat.

Acești bani vin pe de o parte din cotele din impozit pe venit și din cotele din TVA. Dacă ne uităm la cum se împart aceste cote, putem să vedem că din impozitul pe venit primăriile primesc aproximativ 63%, consiliile județene 15% și există un fond de echilibrare de 23% bani care merg către primăriile sărace, comunele sărace sau comunele sau orașele cu nevoi mari.

Sunt de asemenea redirecționate de la buget prin legea bugetului și sume defalcate din TVA. Acești bani pot fi folosiți pentru finanțarea învățământului sau pentru asistența socială.

Dacă ne uităm la legea bugetului de stat din 2025 și la estimările făcute, vedem că, de fapt, banii încasați din majorarea taxelor pe proprietate reprezintă foarte puțin din ceea ce au primit primăriile în total. De exemplu, anul trecut, estimarea pentru impozitul pe venit a fost de aproximativ 40 de miliarde de lei, care au plecat de la Guvern către primării.

În ceea ce privește cotele din TVA, estimarea a fost de aproximativ 19 miliarde de lei. Putem să spunem cu aproximație că de la bugetul de stat au plecat către primării aproximativ 70 de miliarde de lei. Asta înseamnă o sumă de 20 de ori mai mare decât cea care este încasată de primării prin majorarea taxelor și a impozitelor pe proprietate.