Revolte în Suceava și Botoșani din cauza taxelor și impozitelor. Oamenii se ceartă cu primarii și cer demisii: „Nu putem plăti”

Scandal la primăria din Salcea, în județul Suceava, pe noile taxe și impozite, 8 ianuarie 2026. Sursa foto: Antena 3 CNN

Este scandal, joi, la primăria din comuna Salcea, în județul Suceava, acolo unde locuitorii s-au întâlnit într-o ședință cu edilul și îi cer explicații pentru taxele și impozitele majorate pe 2026.

„Nu ne-a spus nimic concret. Nu putem plăti sumele pe care le cer la Primărie. Nici taxe, nici impozite, nici nimic. Familia mea are de plătit 1.500 de lei la salubrizare. Am prieteni care trebuie să dea 4.500 de lei. Explicația e că Primăria a umflat prețurile.”, spune unul dintre contribuabili.

Întâlnirea autorităților locale cu populația din Salcea a început la ora 16:00, la Căminul Cultural, în urma scandalului apărut luni, când oamenii s-au revoltat când au aflat că au de plătit pentru taxele pe proprietate dar mai ales pentru salubritate. Primarul le-a promis oamenilor că va veni să dea explicații pertinente.

Luni, 5 ianuarie, au fost proteste la ghișeele din Salcea după majorarea taxelor și impozitelor chiar și cu 70%. S-a scandat „demisia", din cauza taxei pe gunoi mărite.

Protest în fața Primăriei Vlădeni din Botoșani: localnicii revoltați de majorarea taxelor și impozitelor cu 63%

Peste 40 de locuitori ai comunei Vlădeni, județul Botoșani, s-au adunat astăzi în fața Primăriei pentru a protesta împotriva majorărilor semnificative ale taxelor și impozitelor locale, care au crescut cu aproximativ 63%.

Oamenii spun că aceste creșteri pun o presiune tot mai mare pe bugetele familiilor, în condițiile în care nivelul de trai a devenit din ce în ce mai dificil. Totul s-a scumpit, iar acum și taxele au crescut enorm, au declarat mai mulți localnici prezenți la protest.

În fața nemulțumirilor exprimate, primarul comunei Vlădeni a ieșit în fața protestatarilor pentru a oferi explicații. Acesta le-a transmis oamenilor că majorarea taxelor și impozitelor locale a fost făcută în conformitate cu o hotărâre de guvern, care obligă autoritățile locale să actualizeze nivelul acestora.

Chiar și așa, explicațiile primarului nu au reușit să calmeze spiritele, mulți dintre participanți susținând că deciziile luate la nivel central nu țin cont de realitatea din mediul rural și de dificultățile cu care se confruntă cetățenii.