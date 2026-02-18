ANM anunţă un nou ciclon deasupra României: "Ninge în noaptea de vineri spre sâmbătă, iar în weekend va fi ger". Când se încălzeşte

ANM anunţă un nou cliclon deasupra României. Foto: Getty Images

Directorul general ANM, Elena Mateescu, a anunţat, miercuri seară, în direct, la Antena 3 CNN, că un nou episod de iarnă severă va avea loc, în România, la sfârşitul acestei săptămâni. "Se va forma un nou ciclon, iar în noaptea de vineri spre sâmbătă este posibil să consemnăm ninsoare. Va fi şi foarte rece în weekend, cu nopţi geroase: -15, -10 grade Celsius. În special în depresiuni, în Moldova, iar în Capitală aşteptăm -7, chiar -8 grade Celsius", a transmis Elena Mateescu. Aceasta a adăugat că, după data de 24 februarie, se va încălzi brusc în ţara noastră, cu temperaturi de 14-18 grade Celsius.

"Până miercuri, la ora 23.00, pentru cele 5 judeţe din partea de S-E (Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Constanţa şi Tulcea) rămâne în vigoare avertizarea de Cod portocaliu. Vorbim de un strat de zăpadă de 25 cm. Foarte important e vântul: rafalele vor depăşi în continuare 70-80 km/h în S-E, iar de la noapte până mâine dimineaţă, la 10.00, în zona Meridionalilor şi Carpaţii de Curbură, vânt cu rafală de 70-90 km/h.

Mâine (n.r. - joi), o uşoară încălzire în partea de V, S-V. Temperaturi de 10-12 grade Celsius, în Banat, în partea de S-V a Olteniei. În Muntenia, în Dobrogea şi în Moldova, temperaturi reduse la nivelul maximelor, de 2-3 grade, însă pe măsură de masa de aer cald, care va aborda, cel puţin mâine, va aduce şi precipitaţii, pentru că un nou ciclon se va forma. Va aborda zona ţării noastre, astfel încât precipitaţiile sub formă de ploaie, o dată cu pătrunderea masei de aer reci, în noaptea de vineri spre sâmbătă este posibil să consemnăm ninsoare.

Trebuie să luăm partea bună a unui avertisment Ro-Alert, când ANM emite un Cod portocaliu sau roşu. Ne facem meseria, rolul nostru este să salvăm vieţi.

Va fi şi foarte rece în weekend, nopţi geroase: -15, -10 grade Celsius. În special în depresiuni, în Moldova, iar în Capitală aşteptăm -7 grade Celsius", a afirmat direcorul general ANM.

Elena Mateescu a anunţat că, săptămâna viitoare, ne putem aştepta şi la inundaţii:

"Vestea bună e că după 24 ne aşteptăm la o încălzire semnificativă: 14-18 grade Celsius în regiunile extracarpatice. Atenţie: strat de zăpadă consistent, precipitaţii posibil lichide, topirea stratului de zăpadă.

Se vor emite alertele hidrologice lând în considerare cumulul de factori: topirea statului de zăpadă, precipitaţii lichide asociate, pe fondul încălzirii vremii.

Vom avea din nou situaţii de fenomene de iarnă până în data de 24 februarie, după care o încălzire bruscă. Finalul de iarnă este cald".