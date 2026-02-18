Miruţă, despre neregulile de la clubul Steaua: Stadionul Ghencea are taxă de închiriere 45.000 de euro ca să nu vină nimeni

Sursa foto: Stadionul Steaua - Ghencea / Facebook

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat, miercuri seară, în direct, la Antena 3 CNN, că a trimis Corpul de Control la Control la clubul Steaua, pentru un audit, cu scopul de a verifica modul în care este cheltuit bugetul de 32 de milioane de euro de care beneficiază toate secţiile sportive. "Totuşi, e un stadion nou, e bazin de înot. De câte ori s-a închiriat stadionul? Păi, nu prea s-a închiriat. Dar cât costă? Arena Naţională, când se închiriază, costă 35.000 de euro, puseseră taxă pe stadionul Ghencea de 45.000 de euro. Pentru a nu veni nimeni să-l închirieze", a afirmat Miruţă, adăugând că, dacă va elimina deficienţele, va economisi bani.

"Bugetul la Steaua, la toate sporturile, este 32 de milioane de euro, anul trecut. Am văzut multă pasiune pe marginea acestui subiect. Dacă ar fi să măsor doar prin prisma mesajelor primite, aş putea spune că este cel mai important subiect din MApN. E multă emoţie. Am zis hai să mă uit ce e acolo.

De 2 săptămâni, e o echipă a Corpului de Control, a celor de la audit. Săptămâna viitoare aştept să primesc aceste rezultate, dar am cerut şi preliminar. Am zis: să văd şi eu, dar venit faceţi de undeva? Totuşi, e un stadion nou, e bazin de înot. De câte ori s-a închiriat stadionul? Păi, nu prea s-a închiriat. Dar cât costă? Arena Naţională, când se închiriază, costă 35.000 de euro, puseseră taxă pe stadionul Ghencea de 45.000 de euro. Pentru a nu veni nimeni să-l închirieze.

Unii nu, unii n-au interes să încaseze. Eu nu mă pot uita la situaţia asta aşa.

(n.r. - ca să nu vină Becali cu FCSB?) Unii zic că din cauza asta. Nu ştiu să vă spun. Pe mine mă interesează că un bun pentru care MApN plăteşte nu produce, când ar putea să producă.

Am văzut pe lângă Bucureşti un contract al unei săli de sport, a unei primării, era HCl cu un preţ maxim şi MApN, prin CSA, plătise de 5 ori mai mult decât cerea Consiliul Local. Deplasări multe, aproape la fiecare deplasarea depăşeau cu 22-25.000 de euro plafonul maxim, permis prin lege.

Sunt multe. Dacă dai la o parte aceste ineficienţe, s-ar putea să te trezeşti cu mulţi bani economisiţi", a declarat Miruţă.

Ministrul Apărării a declarat că vrea să rezolve şi problema dreptului de promovare a echipei de fotbal Steaua, care, deocamdată, este "blocată" de câţiva ani în Liga a 2-a.

"Preocuparea mea este să dezlegăm frânele pe care le-a avut până acum. Oamenii ăia sunt performanţi la fotbal. Nu se poate ca unui sportiv care este bun să-i limitezi cu o barieră legislativă. Secţia de fotbal a clubului Steaua ar fi putut, în anii trecuţi, să meargă în Liga 1.

N-a putut pentru că există o limitare în lege. Aşa este azi, din ce motive... îmi pot închipui. Vreau să elimin asta, oamenii ăia să fie învinşi doar pe terenul de fotbal, nu prin cotloanele Parlamentului. Este preocuparea mea să fac asta", a mai spus Radu Miruţă.