Aproximativ 75.000 de euro au fost acordaţi necuvenit pentru alocaţia de plasament, după o serie de controale ale autorităţilor

1 minut de citit Publicat la 17:00 18 Feb 2026 Modificat la 17:00 18 Feb 2026

Aproximativ 75.000 de euro au fost acordaţi necuvenit pentru alocaţia de plasament. Sursa foto: Getty Images / krisanapong detraphiphat

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) a identificat sume acordate necuvenit în valoare totală de 373.844 de lei (aproximativ 75.000 de euro), în urma unei campanii naţionale de control privind respectarea condiţiilor legale pentru acordarea alocaţiei lunare de plasament şi a indemnizaţiei de sprijin pentru tinerii care au împlinit 18 ani, fiind dispuse 139 de măsuri de remediere, notează Agerpres.

Controlul s-a desfăşurat în perioada 13 octombrie - 19 decembrie 2025, având ca obiectiv verificarea respectării prevederilor legale referitoare la prelungirea măsurilor de protecţie specială pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate pentru acordarea alocaţiei lunare de plasament şi a indemnizaţiei de sprijin.

Campania s-a derulat la nivel naţional, în baza Planului de control al Inspecţiei Sociale pentru anul 2025, aprobat de ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, menţionează sursa citată.

La nivelul întregii ţări au fost verificate 41 de servicii/compartimente de beneficii de asistenţă socială, programe de servicii sociale, incluziune socială şi egalitate de şanse din cadrul agenţiilor teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială, precum şi 36 de servicii de management de caz din cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.

Ce nereguli au găsit

Principalele nereguli identificate au fost generate de interpretarea eronată a dispoziţiilor legale, ceea ce a condus la aplicarea incorectă a măsurilor de protecţie specială, se mai arată în document.

În urma verificărilor au fost dispuse 139 de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate. Cele mai frecvente au vizat reanalizarea situaţiei beneficiarilor şi adoptarea măsurilor legale corespunzătoare, respectarea condiţiilor legale privind înregistrarea cererilor şi constituirea dosarelor, precum şi emiterea deciziilor de recuperare a sumelor acordate necuvenit.

Potrivit ANPIS, valoarea totală a sumelor acordate necuvenit se ridică la 373.844 de lei.

Totodată, pe lângă măsurile punctuale dispuse, ANPIS a înaintat către Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, precum şi către alte instituţii centrale cu atribuţii în domeniu, propuneri de completare şi îmbunătăţire a cadrului normativ aplicabil.

"Aceste acţiuni au ca scop prevenirea aplicării incorecte a legislaţiei în vigoare şi asigurarea uniformizării practicilor administrative la nivel naţional", susţin reprezentanţii instituţiei.