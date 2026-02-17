China anunță că a oferit Ucrainei ajutor energetic: “Sancțiunile și escaladarea militară nu aduc pacea”

Beijingul respinge acuzația că ar facilita războiul. FOTO: Hepta

China a oferit o nouă asistență energetică umanitară Ucrainei, în timp ce un oficial american de rang înalt a declarat că Beijingul are puterea de a opri invazia Rusiei, dar a ales să nu o facă, potrivit Fox News.

„China l-ar putea suna pe Vladimir Putin și să pună capăt acestui război mâine și să-i întrerupă tehnologiile cu dublă utilizare pe care le vinde”, a declarat ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, în timpul unui panel despre politica externă a SUA la Conferința de Securitate de la München.

„China ar putea înceta să cumpere petrol și gaze rusești”, a adăugat el. „Știți, acest război este complet facilitat de China.”

Remarcile lui Whitaker au venit în timp ce ministrul chinez de externe, Wang Yi, s-a întâlnit cu ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, în marja conferinței și a promis ceea ce ambele părți au descris ca fiind asistență energetică umanitară pentru a ajuta Ucraina să facă față atacurilor rusești în curs asupra infrastructurii sale energetice.

Sybiha a declarat pe rețelele de socializare că este recunoscător pentru decizia Chinei de a oferi un pachet suplimentar de ajutor energetic. Comunicatele de presă atât de la Kiev, Ucraina, cât și de la Beijing au descris întâlnirea ca fiind axată pe eforturile de pace, legăturile bilaterale și sprijinul pentru sistemul energetic al Ucrainei, care a fost în mod repetat ținta atacurilor rusești cu rachete și drone.

China nu a dezvăluit public dimensiunea sau domeniul de aplicare al pachetului de ajutor.

Beijingul a declarat în repetate rânduri că dorește un rol „constructiv” în încheierea crizei și susține că nu este parte în conflict. Oficialii chinezi au negat furnizarea de asistență militară letală Moscovei și susțin că încurajează dialogul și o soluționare politică.

Cu toate acestea, oficialii americani prezintă din ce în ce mai mult China drept cel mai important factor extern al Rusiei.

Whitaker a declarat la München că China oferă „sprijin crucial” pentru agresiunea Rusiei. Oficialii occidentali spun că Rusia se bazează foarte mult pe China pentru piese și componente critice utilizate în drone și alte echipamente de război, chiar dacă Beijingul se distanțează public de transferurile directe de arme.

Beijingul respinge acuzația că ar facilita războiul

China și Rusia și-au aprofundat parteneriatul de la începutul războiului, extinzând cooperarea comercială și financiară. Moscova s-a bazat din ce în ce mai mult pe tehnologia, bunurile industriale și canalele financiare chineze, pe măsură ce sancțiunile occidentale s-au înăsprit.

China este din nou cel mai mare cumpărător de țiței rusesc. Datele arată că 1,65 milioane de barili de țiței pe zi au fost descărcate în porturile chineze în ianuarie - cel mai ridicat nivel din martie 2024 și al doilea cel mai mare total lunar de la invazia Moscovei în Ucraina din 2022.

Achizițiile oferă Moscovei un flux de venituri esențial, deoarece guvernele occidentale încearcă să limiteze finanțarea războiului de către Rusia prin sancțiuni și plafonarea prețurilor.

Beijingul respinge acuzația că ar facilita războiul, argumentând în schimb că sancțiunile și escaladarea militară nu vor rezolva conflictul și că susține negocierile.

Menținând canalele diplomatice cu Ucraina și oferind sprijin umanitar, Beijingul își păstrează un punct de sprijin în potențialele discuții de reconstrucție postbelică, chiar dacă legăturile sale economice cu Moscova se adâncesc.