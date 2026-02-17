Ninge în București, din această noapte: Capitala intră sub alerte meteo de viscol, ger, polei și ninsori, zăpada poate ajunge la 45 cm

Publicat la 10:26 17 Feb 2026

Revin ninsorile și viscolul în București. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o prognoză specială pentru București, valabilă începând de astăzi, 17 februarie, ora 10:00, până pe 19 februarie, ora 10:00. Meteorologii anunță răcirea accentuată a vremii, precipitații mixte, risc de polei, ninsori abundente, viscol și depunerea unui strat consistent de zăpadă, ce poate ajunge la 45 de centimetri.

Potrivit Administrația Națională de Meteorologie, în intervalul 17 februarie, ora 10:00 – 18 februarie, ora 08:00, vremea se va răci treptat, iar cerul va fi noros. Se vor semnala precipitații mixte – ploaie, lapoviță și ninsoare – iar spre seară sunt așteptate depuneri de polei. În timpul nopții va ninge abundent, stratul de zăpadă urmând să atingă, în general, grosimi de 20–35 cm, în condițiile unor cantități de apă de 25–40 l/mp.

Vântul va avea intensificări semnificative, cu rafale de 50–70 km/h, determinând viscol și reducerea vizibilității. Temperatura maximă va fi de 2–3 grade Celsius, iar minima se va situa în jurul valorii de -1 grad.

În intervalul 18 februarie, ora 08:00 – 19 februarie, ora 10:00, cerul va rămâne mai mult noros și va continua să ningă, cel puțin până spre orele prânzului, când se vor mai acumula 5–10 cm de zăpadă. Astfel, stratul total va avea grosimi variabile, în medie de 25–45 cm. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor menține la 2–3 grade, iar cele minime vor coborî între -5 și -3 grade Celsius.

Bucureștiul, sub cod portocaliu de ninsori și viscol

Pe durata fenomenelor, municipiul București se află sub incidența mai multor avertizări meteorologice. Astfel, în perioada 17 februarie, ora 10:00 – 19 februarie, ora 10:00, este în vigoare o informare meteorologică ce vizează răcirea accentuată a vremii.

Totodată, între 17 februarie, ora 10:00 și 18 februarie, ora 12:00, Capitala se află sub atenționare cod galben pentru precipitații însemnate cantitativ, polei și intensificări ale vântului.

În plus, în intervalul 17 februarie, ora 20:00 – 18 februarie, ora 12:00, este valabilă o avertizare cod portocaliu pentru ninsoare abundentă, strat consistent de zăpadă și viscol.