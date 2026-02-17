Venitul minim de incluziune în 2026. Cât este și cine poate beneficia. Acte necesare

Venitul minim de incluziune 2026 este un ajutor social acordat de statul român. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Venitul minim de incluziune 2026, un ajutor social esențial pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială, continuă să fie acordat familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse, conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune și legislației în vigoare.

Iată ce înseamnă acest sprijin, cât se poate primi în 2026, cine poate beneficia și ce acte sunt necesare pentru a depune cererea.

Ce este venitul minim de incluziune (VMI)

Venitul minim de incluziune (VMI) este un beneficiu de asistență socială acordat persoanelor și familiilor în situație de dificultate, menit să asigure un nivel minim de trai și să reducă riscul de excluziune socială.

Acesta este reglementat prin Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune și a intrat în vigoare, inclusiv pentru procedurile complete de acordare, la 1 ianuarie 2024.

Prin lege, VMI reunea două ajutoare care anterior se acordau separat — ajutorul social (venitul minim garantat) și alocația pentru susținerea familiei — într-un sistem unitar de sprijin pentru incluziune socială.

VMI are două componente principale:

Sprijin pentru incluziune – finanțare destinată prevenirii și combaterii sărăciei și riscului de excluziune socială;

– finanțare destinată prevenirii și combaterii sărăciei și riscului de excluziune socială; Sprijin pentru familia cu copii – acordat familiilor cu copii în întreținere (până la 18 ani), cu scopul de a stimula participarea la educație.

Cât e venitul minim de incluziune în 2026

În 2026, cuantumul venitului minim de incluziune se calculează în funcție de veniturile nete ajustate ale solicitantului/familiei:

Pentru sprijinul pentru incluziune , cuantumul maxim anual stabilit este de aproximativ 346 lei pe lună pentru fiecare membru de familie și 504 lei pentru persoana singură de peste 65 ani — dacă nu există alte venituri.

, cuantumul maxim anual stabilit este de aproximativ și — dacă nu există alte venituri. Pentru sprijinul pentru familia cu copii, nivelul maxim al venitului net acceptat pentru a fi eligibil poate fi până la circa 879 lei pe membru de familie, conform unor reglementări privind plafoanele de venit.

Suma efectivă primită lunar reprezintă diferența dintre acest cuantum maxim prevăzut de lege și veniturile calculate ale familiei/persoanei, în funcție de componența familiei și nivelul veniturilor ajustate.

Cine poate solicita ajutor social

Pot beneficia de venitul minim de incluziune:

Familiile și persoanele singure care au domiciliul sau reședința în România și veniturile nete ajustate sunt sub plafoanele stabilite de lege;

care au domiciliul sau reședința în România și veniturile nete ajustate sunt sub plafoanele stabilite de lege; Cetățeni români sau străini aflați legal în România, inclusiv cetățeni ai UE/SEE și apatrizi cu protecție legală, în condițiile prevăzute de legislație.

Eligibilitatea se stabilește ținând cont de veniturile tuturor membrilor de familie (salarii, pensii, chirii etc., cu excepțiile prevăzute de lege) și de bunurile deținute, conform normelor metodologice de aplicare.

Acte necesare și unde se depune dosarul

Pentru a solicita venitul minim de incluziune în 2026, beneficiarii trebuie să pregătească un dosar cu documente justificative, care, în general, includ:

Cererea standard de acordare a VMI;

Documente care dovedesc componența familiei și veniturile nete ale tuturor membrilor (adeverințe de salarii, pensii, contracte etc.);

Acte privind identitatea (buletin / carte de identitate);

Declarații pe propria răspundere privind situația veniturilor și bunurilor;

Alte documente cerute de autorități locale sau prin normele metodologice.

Dosarul se depune la serviciul public de asistență socială din cadrul primăriei unde persoana/familia are domiciliul sau reședința, iar evaluarea eligibilității și stabilirea cuantumului se realizează de autoritățile locale și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.