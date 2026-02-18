Guvernul dublează limita maximă pentru amenzile contravenționale. Acestea pot ajunge până la 10.000 de lei

Pentru București limita maximă crește de la 5.000 de lei la 10.000 de lei. Foto: Getty Images

Amenzile contravenționale care sunt stabilite de Consiliile locale și județene se vor dubla, potrivit proiectului de ordonanță de urgență privind măsurile din administrație. Este vorba despre amenzi pentru salubritate, parcarea neregulamentară, pentru îngrijirea spațiilor din jurul blocurilor sau a terenurilor virane, pentru tulburarea liniștii publice sau pentru animalele de companie.

Proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind măsurile din administrație, în varianta agreată de Coaliție, a fost pus în transparență decizională de Ministerul Dezvoltării și prevede dublarea amenzilor contravenționale, după cum urmează:

pentru București limita maximă crește de la 5.000 de lei la 10.000 de lei;

pentru restul orașelor și comunelor limita maximă crește de la 2.500 de lei la 5.000 de lei;

„Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 8 alineatul (2), literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„c) 10.000 lei, în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale consiliilor judeţene ori ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti;

d) 5.000 lei, în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti”, se arată în documentul citat.

Conform ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București pot stabili și sancționa contravenții în următoarele domenii:

salubritate;

activitatea din piețe, curățenia și igienizarea acestora;

întreținerea parcurilor și spațiilor verzi, a spațiilor și locurilor de joacă pentru copii;

amenajarea și curățenia spațiilor din jurul blocurilor de locuințe, precum și a terenurilor virane;

întreținerea bazelor și obiectivelor sportive aflate în administrarea lor;

întreținerea străzilor și trotuarelor, a școlilor și altor instituții de educație și cultura, întreținerea clădirilor, împrejmuirilor și a altor construcții;

depozitarea și colectarea gunoaielor și a resturilor menajere;

În ceea ce privește, amenzile contravenționale care pot fi aplicate de consiliile locale și județene din restul țării acestea se stabilesc prin „hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau județene în toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atribuții prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenții prin legi, ordonanțe sau hotărâri ale Guvernului”.

Noi reguli stabilite de Guvern

Proiectul de ordonanță publicat de Guvern prevede și majorarea impozitului cu 100% pentru clădirile construite fără autorizație pentru cinci ani sau publicarea listelor cu contribuabili fără restanțe. De asemenea, proiectul prevede reducerea cu 30% a numărului maxim de posturi de la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

Alte măsuri:

amenzile neplătite se majorează cu până la 60%;

neachitarea amenzii duce la suspendarea permisului până la plata ei;

statul poate reţine taxele neplătite din ajutoare sociale şi indemnizaţii de handicap;

apare „lista rușinii” pentru persoanele fizice;