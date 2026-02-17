Ilie Bolojan nu se mai atinge de norma de hrană a militarilor, dar îi anunță că le crește vârsta de pensionare

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, marți seara, la TVR 1, că Guvernul nu se va atinge de norma de hrană a militarilor, în schimb economiile la fondul de salarii vor fi făcute prin creșterea vârstei de pensionare. „Nu ne mai permitem să pensionăm oameni în deplinătatea forței fizice și intelectuale la 52 de ani”, a spus prim-ministrul. Ilie Bolojan a anunțat că va urma un audit în toate instituțiile publice din România, iar acolo unde poate fi redus personal vor avea loc tăieri cu 10%. Patru ministere sunt exceptate: MAI, MApN, ministerul Sănătății și ministerul Culturii.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că în urma discuțiilor în Coaliție și a întâlnirii cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni au fost convenite mai multe măsuri. Astfel, bugetul ar urma să fie finalizat până la finalul acestei săptămâni, iar reforma administrației publice și pachetul de relansare economică vor fi adoptate de Executiv la începutul săptămânii viitoare.

„Observațiile domnului președinte sunt corecte. Am avut o întâlnire cu dânsul, cu președinții partidelor din Coaliție în care am discutat probleme care țin de pregătirea bugetului, de aspectele care sunt cuprinse în pachetul pentru reforma din administrația, de aspecte care țin de politica externă.

Nu e vorba de acord de pace în Coaliție. Suntem în fața unor decizii pe care trebuie să le punem în practică. Cea mai importantă este cea legată de a avea un buget realist cât mai repede posibil. Ar trebui ca până la sfârșitul săptămânii să putem pregăti acest buget, să definitivăm toate discuțiile legate de principalele alocări, de proiectele de investiții, iar în pregătirea bugetului ar fi bine să adoptăm și vom adopta cred eu, din motive de calendar, pachetul pentru administrație și cel de relansare economică la începutul săptămânii viitoare”, a spus premierul.

Crește vârsta de pensionare pentru militari

Ilie Bolojan a declarat că unele chestiuni, precum reduceri de cheltuieli cu personalul de 10% în instituțiile de stat, au fost convenite definitiv în Coaliție. În acest context, premierul a subliniat că norma de hrană a militarilor rămâne intactă.

„Nu mai este nevoie de armonizare pe ceea ce s-a convenit. Ieri a fost o discuție destul de lungă, care a fost închis în timpul zilei de astăzi. Elemente de bază ale pachetului pentru reforma în administrație au fost convenite.

E adevărat că ieri au fost luate în calcul și alte aspecte care țin de realizarea unor economii cheltuielile de bază, în așa fel încât să existe spații fiscale pentru a investiții anul acesta, dar închizându-se toate aceste discuții, inclusiv cele legate de norma de hrană. Ele au rămas într-o fază în care nu se va acționa asupra normei de hrană. A fost doar o discuție de analiză. Această discuție și celelalte măsuri, mai multe, au fost discutate la propunerea Ministerului Finanțelor, au fost discuții legate de ipoteze de lucru”, a spus premierul.

În schimb, va crește vârsta de pensionare. „Când crești vârsta de pensionare înseamnă că mult mai puțini oameni intră anii viitori în aceste sisteme”, a spus prim-ministrul,

„Pe componenta de ordine publică și pe cea de apărare, unde în momentul de față nu avem un surplus de personal, practic economia pe fondul de salarii se va face prin creșterea vârstei de pensionare. Este o necesitate pe care nu o putem evita atât din considerente de sustenabilitate a fondului de pensii, cât și din considerente de cheltuieli bugetare, dar și din considerente legate de o economie mai sănătoasă. Nu ne mai putem permite să pensionăm oameni în deplinătatea forței fizice și intelectuale la 50, 51, 52 de ani, în condițiile în care generațiile care ies la pensie sunt formate din 300.000-400.000 de români, iar cele care vin să le înlocuiască sunt tot mai reduse”, a spus premierul.

Ilie Bolojan a anunțat că va urma un audit în toate instituțiile de stat din România.

„Celelalte aspecte care sunt cuprinse sunt legate de reducerea de cheltuieli de aproximativ 10% în administrație. Că ne place, că nu ne place, aici nu e vorba de tăieri ci e vorba de a face un audit de personal în fiecare instituție și acolo unde se constată că există posibilități de a reduce cheltuielile, unde personalul e supradimensionat, e rațional pur și simplu să reduci aceste cheltuieli. Noi risipim acești bani, această măsură se va pune în practică și ar trebui să aibă efecte în anii următori. Grilele vor fi reduse în așa fel încât acolo unde personalul e corect dimensionat nu vor fi afectați”, a spus prim-ministrul.

Șeful Guvernului a adăugat că patru ministere vor fi exceptate de la aceste tăieri.

„În ceea ce privește administrația centrală și aici va fi un audit de personal în lunile următoare. Pentru câteva domenii unde ministerele au solicitat o punere în practică care să țină cont de specificul lor au fost curpinse precizări în așa fel încât aceste reduceri de cheltuieli să se facă ținând cont de specificul lor. Sunt patru ministere: MAI, MApN, Sănătatea și Cultura.

Pe partea de Educație în zona de preuniversitar sau în toate ministerele unde anul trecut s-au făcut economii de personal, aceste economii se vor lua în calcul, iar cele de anul acesta vor reprezenta diferența până la această cotă de 10%”, a spus Bolojan.

Premierul a adăugat că exceptarea unor sectoare nu înseamnă că acestea sunt scutite de la a-și reduce cheltuielile. Ilie Bolojan a subliniat că ținta de deficit pentru anul acesta, la care România s-a angajat în fața Comisiei Europene, este de 6,2%, iar țara noastră trebuie să găsească un echilibru între cheltuieli și venituri.

„Orice propunere trebuie dublată de analize”, a spus premierul, care a avertizat: „Nu voi permite cât sunt eu premier să facem un buget pe date nerealiste”.