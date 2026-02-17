Nicușor Dan, declarații înainte de plecarea la Washington: Momentul de neîncredere cu Administraţia Trump a fost depăşit

Nicușor Dan: Ne dorim o întărire a relației transatlanticePublicat acum 6 minute
Declarațiile președintelui:
- Nu există nici din partea americană, nici din partea europeană o dorință de a întrerupe parteneriatul tran-atlantic. Suntem într-o perioadă de turbulențe geopolitice, dar relația transatlantică nu poate decât să meargă înainte. Noi avem interesul ca relația să fie cât mai puternică.
- O să vedem până la sfârșit cine participă. Grecia, Italia vor participa. Și Cipru. În Polonia discuția nu s-a încheiat, Comisia Europeană participă printr-un comisar.
- Au existat dubii, neîncredere, după alegerile anulate din partea administrației americane. Cred că prezența Românieii prin președintele ei ajută la clarificarea pentru tot deauna care e relația bilaterală adevărată.
- A apăsat la un anumit moment acest subiect. Nu este un fapt uzual într-o democrație. De o perioadă de timp, lucrurile sunt clare. Prezența mea vine să ntărească reluarea relațiilor bilaterale.
- Anularea alegerilor a fost un moment de neîncredere la adresa democrației din România. Prin numeroase luări de poziție acest moment a fost depășit.
- În perioada actuală, sunt puse în discuție chestiuni care păreau stabile odată pentru totdeauna. Evident că economicul începe să aibă o pondere tot mai mare în relațiile internaționale. Vorbim de tarife, vorbim de protecționism, vorbim de o pătrundere între securitate și economie. Față de acest context, noi trebuie să fim realiști. Trebuie, pe de o parte, să ne păstrăm angajamentele internaționale.
Ce spune despre relaţia României cu SUAPublicat acum 9 minute
Despre relaţia României cu SUA:
De ce participă România la Consiliul pentru PacePublicat acum 16 minute
Nicuşor Dan explică de ce a decis să participe la reuniunea Consiliului pentru Pace, la invitaţia lui Donald Trump: Are loc o primă întâlnire a organizație Border Peace. După ce am primit invitația am cerut alte solicitări privind ce poate face un stat în cadrul acestei organizații. Am stabilit ce înseamnă să fi observator la această misiune. E în interesul României. Nu este o respingere a poziţiei UE din moment ce UE participă
Nicușor Dan face declarații înainte de întâlnirea cu liderii Coaliției. PSD l-a amenințat pe Bolojan cu retragerea sprijinuluiPublicat acum 2 ore si 14 minute
Președintele Nicușor Dan discută, marți, la Palatul Cotroceni cu liderii formațiunilor din Coaliție, la o zi după ce PSD a reușit să-l determine pe premierul Ilie Bolojan să nu ajusteze cu 10% bugetele salariale pentru medici, profesori, polițiști și cadre militare.
Cu doar o oră și jumătate înaintea acestui dialog, șeful statului este prezent la Radio România Actualități, unde este de așteptat să vorbească inclusiv despre situația guvernării și relațiile dintre partenerii din executiv.
De asemenea, el urmează participe la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump, România fiind reprezentată în calitate de observator în acest for.
Alte teme în legătură cu care președintele este așteptat să se pronunțe sunt numirile așteptate la conducerile Parchetelor și serviciilor de informații.
PSD îl amenință pe Bolojan cu retragerea sprijinului politic, dacă nu aprobă pachetele de relansare economică și protecție socială
Deși tensiunile intre PSD și premier pare că s-au atenuat după acest compromis, social-democrații insistă acum cu aprobarea pachetelor de relansare economică și solidaritate, amenințând că, în caz contrar, nu vor vota bugetul de stat.
Doar pachetul de solidaritate presupune un efort bugetar de 3,4 miliarde de lei, după estimările PSD.
Legea bugetului nu a fost încă elaborată, în vreme ce Ordonanța de urgență cu reforma în administrație - pe conținutul căreia s-a căzut de acord în ședința de luni - ar urma să fie adoptată săptămâna aceasta, măsurile fiind întârziate de luni de zile din cauza războiului politic.
"Adevărata bătălie se va da la buget. PSD vrea să impună pachetul de solidaritate și investițiile la nivel local. Pe noi ne interesează nişte lucruri simple acum: relansarea economică, banii de investiţii, pachetul de solidaritate.
Dacă aceste lucruri vor trece, atunci vom avea buget şi vom avea în continuare prim-ministru.
Dacă iar începem cu discuţii şi cu tot felul de ştiri pe surse, atunci nu vom avea buget şi vom retrage încrederea premierului. Eu cred că am fost clar", a declarat luni Sorin Grindeanu, la câteva ore după întrunirea liderilor din Coaliție la Palatul Victoria.
Însuși președintele Nicușor Dan a admins că în prezent situația între partidele coaliției este mai proastă în prezent, comparativ cu lunile din urmă.