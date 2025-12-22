Magistrații merg la discuții cu Nicușor Dan, dupa ce CSM l-a acuzat pe Președinte că nu are dreptul să facă referendum

Cum a reacționat CSM la declarațiile lui Nicușor DanPublicat acum 27 minute
La rândul ei, Secţia pentru judecători a CSM a reacţionat dur, susținând că un astfel de referendum nu există în arhitectura legală şi că separaţia puterilor în stat nu permite un asemenea tip de presiune asupra unei autorităţi constituţionale.
„Exercitarea atribuțiilor constituționale de către autoritățile publice trebuie să se realizeze cu respectarea strictă a principiului separației și echilibrului puterilor în stat, astfel cum este consacrat de Constituția României.
Referendumul propus de Președintele României nu este prevăzut de dispozițiile legale în cadrul niciunei profesii, cu atât mai mult în cadrul profesiei de judecător care reprezintă una dintre cele trei puteri în stat și are reglementare constituțională, precum și la nivelul legilor organice”, se arată într-un comunicat al instituției.
„România - STAT DE DREPT sau NU? Nu există niciun temei de drept care să permită preşedintelui ţării organizarea unui 'referendum în cadrul corpului magistraţilor' pentru 'plecarea CSM'. Pentru a înţelege mai uşor încălcarea separaţiei puterilor în stat, e ca şi cum Justiţia ar organiza un referendum naţional pentru demiterea Preşedintelui României ori pentru dizolvarea Parlamentului”, a scris și judecătorul CSM, Alin Ene.
Fostul membru CSM Adrian Toni Neacșu: Intențiile domnului președinte sunt de o gravitate extremăPublicat acum 28 minute
Fostul membru CSM, Adrian Toni Neacşu, atrage atenţia că vorbim despre o instituţie constituţională, nu despre o structură administrativă care poate fi „demisă” la presiune politică.
„Cred că intenţiile domnului preşedinte sunt de o gravitate extremă, raportat strict la ce prevede Constituţia. CSM este o instituţie prevăzută în Constituţie. Nu se poate interveni asupra modului său de funcţionare, pentru că asta înseamnă separarea puterilor în stat.
Ministrul Justiţiei nu răspunde la telefoane pentru că nu prea are ce să răspundă, trebuie să-şi revină şi dumnealui după grozăvia acestor declaraţii. Nu există nicio posibilitate constituţională şi nici măcar legală ca preşedintele României să determine revocarea membrilor CSM, respectiv desfiinţarea, demiterea sau ce spunea dumnealui acolo”, spune el.
Ce crede Tudorel Toader despre anunțul președintelui DanPublicat acum 29 minute
Tudorel Toader, fostul ministru al Justiției, crede că ceea ce face preşedintele este, în opinia lui, politică pură, nu acţiune juridică.
„Nu, președintele n-a încălcat separația puterilor în stat. De ziua Revoluției, Președinte a făcut un manifest politic, un manifest care n-are legătură cu viața juridică, cu exigențele Constituției. Probabil că președintele ar trebui să-și ia și un consilier juridic care să-i spună ce-i politici și ce-i juridic. Nu poate să facă referendum în cadrul magistraturii”, a declarat acesta.
Şi adaugă că nici măcar întrebarea nu ar trece filtrul Curţii Constituţionale: „Pe de altă parte, chiar întrebarea aceea pe care o prefigurează e neclară. Eu cred că pică la Curtea Constituțională pentru că nu sunt judecăți de valoare. Să pui alegătorul, votantul să spună dacă CSM-ul acționează în interes public sau de grup”.
Pe scena politică, în paralel, o parte din opoziţie anunţă că vrea să strângă semnături pentru suspendarea preşedintelui, acuzându-l de „ingerinţă directă în sistemul judiciar prin atacuri repetate la adresa magistratilor si a CSM”.
Nicușor Dan va avea consultări la Cotroceni cu magistrații și protest-colind la poartăPublicat acum 48 minute
Luni dimineaţă, în timp ce magistraţii vor intra la Cotroceni pentru o discuţie „fără limită de timp” cu preşedintele Nicuşor Dan, în faţa Palatului va avea loc protestul „Colindăm, Justiția să reparăm!”, organizat de comunitatea Declic. Astfel, în interior se va discuta despre „teroare”, „pedeapsă și recompensă” şi suspiciunea că o parte din Justiţie a fost confiscată de un grup de putere, în timp ce afară se strigă pentru repararea Justiţiei. Între cele două, se întinde un conflict deschis între Cotroceni şi CSM, cu mize care depăşesc ceea ce ar ăutea fi doar un schimb de replici între două instituții.
Punctul de plecare este raportul Administraţiei Prezidenţiale bazat pe sute de sesizări venite de la judecători şi procurori, după dezvăluirile Recorder. Magistraţii descriu un sistem care funcţionează, în bună parte, pe frică, control informal şi recompensă/pedeapsă.
Administraţia Prezidenţială notează că o parte importantă a magistraţilor a scris sub protecţia anonimatului, invocând „teama de consecințe” şi „frica de represalii”, de la dosare disciplinare până la blocarea promovărilor.
În documentele transmise, magistrații vorbesc despre climatul din instanţe şi despre raportarea la CSM şi Inspecţia Judiciară:
„Suntem amenințați cu inspecția judiciară, cu sancționarea de către CSM”;
„La CAB s-a instaurat frica”;
„nu te înscrii la concurs dacă nu ai chemare”;
„candidații neagreați sunt descurajați sau eliminați”;
„ne spun în ședință că se vor asigura ei că nu avem ce să le facem, că sunt intangibili”;
„raportul IJ semnalizează soarta candidatului”;
„suntem în teroare”;
„ni se oferă direcții clare pe tipuri de dosare”;
„ședințe de supunere și denigrare”;
„ne spuneau că vor urma pedepse și cercetări”;
„totul funcționează pe principiul recompensă și pedeapsă”;
„Presiunea din interior este reală, iar mecanismele informale de influență funcționează mult mai dur decât se vede din exterior”;
„să înțelegeți că sub aparența legalității se întâmplă lucruri grave”.
„Există o categorie de magistrati care nu actioneaza in interes public si care actioneaza in interesul unui grup pe care il constituie. Activitatea profesională a magistratului este dependentă de acțiunea discreționară a acestui grup de persoane. Inclusiv promovările la ICCJ s-au făcut pe criterii de obediență față de acest grup și nu pe criterii de profesionalism”, a declarat președintele Nicușor Dan.
Mai mult, președintele României a anunțat un referendum în cadrul corpului magistraţilor, în ianuarie.
„Și, față de această situație pe care o apreciez ca fiind gravă, voi iniția în ianuarie, imediat după sărbători, un referendum în cadrul Corpului Magistraților cu o singură întrebare: `Consiliul Superior al Magistratului acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?`. Și, dacă magistrații, în ansamblul lor, vor spune că da, Consiliul Superior al Magistraturii acționează în interes public, vom continua discuțiile legislativ și tot ce am spus mai devreme. Dar dacă însă magistrații, în majoritatea lor, vor spune că Consiliul Superior al Magistraturii nu reprezintă interesul public, ci interesul breslei, atunci Consiliul Superior al Magistraturii va pleca de urgență”.