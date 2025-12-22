Magistrații merg la discuții cu Nicușor Dan, dupa ce CSM l-a acuzat pe Președinte că nu are dreptul să facă referendum

Publicat acum 27 minute

La rândul ei, Secţia pentru judecători a CSM a reacţionat dur, susținând că un astfel de referendum nu există în arhitectura legală şi că separaţia puterilor în stat nu permite un asemenea tip de presiune asupra unei autorităţi constituţionale.

„Exercitarea atribuțiilor constituționale de către autoritățile publice trebuie să se realizeze cu respectarea strictă a principiului separației și echilibrului puterilor în stat, astfel cum este consacrat de Constituția României.

Referendumul propus de Președintele României nu este prevăzut de dispozițiile legale în cadrul niciunei profesii, cu atât mai mult în cadrul profesiei de judecător care reprezintă una dintre cele trei puteri în stat și are reglementare constituțională, precum și la nivelul legilor organice”, se arată într-un comunicat al instituției.

„România - STAT DE DREPT sau NU? Nu există niciun temei de drept care să permită preşedintelui ţării organizarea unui 'referendum în cadrul corpului magistraţilor' pentru 'plecarea CSM'. Pentru a înţelege mai uşor încălcarea separaţiei puterilor în stat, e ca şi cum Justiţia ar organiza un referendum naţional pentru demiterea Preşedintelui României ori pentru dizolvarea Parlamentului”, a scris și judecătorul CSM, Alin Ene.