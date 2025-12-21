Membru CSM critică declarațiile lui Nicușor Dan: „E ca şi cum Justiţia ar organiza un referendum pentru demiterea Preşedintelui”

În opinia judecătorului Alin Ene, asemenea declaraţii ale şefului statului sunt absolut inacceptabile în orice stat democratic.Foto: Profimedia

Judecătorul Alin Ene, membru al CSM, critică declaraţiile preşedintelui Nicuşor Dan privind organizarea unui referendum în Justiţie, afirmând că acestea sunt „absolut inacceptabile în orice stat democratic”. Magistratul a spus că șeful statului nu are niciun „temei de drept” care să îi permită să organizeze un referendum în corpul magistraților ca cel pe care l-a anunțat. Judecătorul Alin Ene a explicat că este ca și cum justiția ar decide să organizeze un referendum național ca să-l demită pe Președintele României, relatează Agerpres.



„România - STAT DE DREPT sau NU? Nu există niciun temei de drept care să permită preşedintelui ţării organizarea unui 'referendum în cadrul corpului magistraţilor' pentru 'plecarea CSM'. Pentru a înţelege mai uşor încălcarea separaţiei puterilor în stat, e ca şi cum Justiţia ar organiza un referendum naţional pentru demiterea Preşedintelui României ori pentru dizolvarea Parlamentului”, a scris el pe Facebook.

Judecătorul a semnalat și numărul mic de magistraţi care au decis să participe la discuţiile de la Cotroceni.



„Chiar dacă s-ar realiza o atare consultare, aceasta nu ar conduce decât la o nouă dezamăgire pentru preşedinte, deja dezamăgit că din 885 (nu 1.000) de semnatari ai unei petiţii care susţine libertatea de exprimare (din care majoritatea covârşitoare procurori şi pensionari), doar 20 au vrut să se întâlnească cu acesta. Probabil sfătuitorii pe justiţie i-au prezentat acea listă denaturat, drept magistraţi nemulţumiţi de CSM şi, de acolo, încrederea oarbă şi speranţele deşarte”, a spus Ene.



Potrivit acestuia, membrii CSM „pleacă de urgenţă” doar dacă Adunările Generale ale judecătorilor (nu vorbim de procurori, trecuţi în plan secund de preşedinte) decid revocarea acestora.



„Deci sigur nu atunci când vrea un om, fie el chiar şi Preşedintele ţării, care nu are nicio atribuţie în organizarea şi administrarea Justiţiei, tocmai aceasta fiind garanţia separaţiei puterilor în stat, specifică statului de drept. Dacă tot pornim pe drumul plebiscitului, poate ar trebui să renunţăm la discriminare şi să tratăm toate puterile statului în mod similar. Aşadar, pe când un referendum pentru a stabili dacă Guvernul, Parlamentul şi Preşedintele României se mai bucură de susţinerea poporului?”, a arătat judecătorul.



În opinia acestuia, asemenea declaraţii ale şefului statului sunt absolut inacceptabile în orice stat democratic.



„Până atunci, a se nota că asemenea declaraţii şi demersuri sunt absolut inacceptabile în orice stat democratic. Sigur că ele sunt probabil fireşti în state mai puţin democratice, pe care poate că nu ar trebui să ni le setăm drept exemple de bune practici. Deci întrebarea este foarte simplă: ce viitor vrem pentru România? Ne dorim democraţie, stat de drept, UE? Sau o luăm în direcţia opusă? Nu există un răspuns corect. Majoritatea decide, cât încă mai suntem o democraţie”, a conchis Alin Ene.

Amintim că Administrația Prezidențială a publicat, duminică, un raport asupra sesizărilor magistraților privind problemele din justiție. Raportul sintetizează observațiile scrise transmise direct de magistrați președintelui Nicușor Dan de peste 250 de magistrați din 27 de instanțe și 14 parchete.

Magistrații au descris un climat de teroare, neîncredere, unde funcționează sistemul „pedeapsă și recompensă”, iar conducerea dă „comenzi” inclusiv în ceea ce privește soluțiile dosarelor.

Aceștia au deplâns lipsa de meritocrație în sistem, promovările arbitrare, puterea concentrată în jurul conducerii și transformarea Inspecției Judiciare într-un instrument de îndepărtare a magistraților „incomozi”.