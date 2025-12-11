O judecătoare intervine în conferința de presă de la Curtea de Apel București și înfruntă conducerea: „Suntem terorizați”

Raluca Moroșanu a înfruntat conducerea Curții de Apel București. Foto: Antena 3 CNN

Judecătoarea Raluca Moroșanu de la Secția I Penală a Curții de Apel București a intervenit astăzi la conferința de presă a Curții de Apel București după documentarul Recorder pentru a se solidariza cu magistratul Laurențiu Beșu, care a făcut dezvăluiri incendiare din interiorul CAB. Magistrata a înfruntat conducerea CAB și a declarat că acesta a spus adevărul, iar cine susține contrariul minte. Raluca Moroșanu a adăugat apoi că judecătorii de la CAB sunt „terorizați pur și simplu” cu acțiuni disciplinare. Precizările magistratei au fost întâmpinate cu aplauze din partea unor judecători din încăpere, în timp ce președinta CAB, Liana Nicoleta Arsenie, și-a păstrat o expresie neutră și nu a comentat în niciun fel declarațiile.

Conferința anunțată de Curtea de Apel București era pe punctul să înceapă când o judecătoare s-a ridicat în picioare și a luat cuvântul la microfon.

Raluca Moroșanu: „Este adevărat, suntem terorizați”

Pe un ton ferm, care nu a lăsat loc de interpretări, Raluca Moroșanu a înfruntat conducerea Curții de Apel București și a confirmat dezvăluirile făcute de judecătorul Laurențiu Beșu în documentarul Recorder la conferința menită să le demonteze.

Iată mesajul judecătoarei:

„Mă numesc Raluca Moroșanu sunt judecător la Secția I Penală a Curții de Apel București, am 26 de ani de magistratură, dintre care 19 la Curtea de Apel București, la Secția I Penală.

Am venit aici ca să îl susțin pe colegul Laurențiu Beșu și să spun că tot ceea ce a spus el acolo este adevărat. Dacă va fi contrazis este o minciună, da?

Aici la CAB muncim foarte mult, conducerea nu ne ajută de niciun fel, suntem terorizați pur și simplu cu acțiuni disciplinare și cu tot ce știți dumneavoastră ce ni se întâmplă.

Nu vreau să vă spun cum este atmosfera și în ce situație toxică și încordată suntem.

O parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine, nu știu cealaltă parte ce vor face, iată sunt aici unii care vor susține, probabil, conducerea.

Nu am fost nici ofițer acoperit, nici la doi și-un sfert, nicăieri, am fost toată viața mea magistrat. Colegii din țară mă cunosc pentru că am fost și formator la Institutul Național al Magistraturii și la Școala Națională de Grefieri aproape 15 ani. Ei vor ști că nu mint, dacă nu îl cred pe colegul Laurențiu măcar să mă creadă pe mine. Atât am avut de spus.”

Declarațiile judecătoarei au fost primite cu aplauze din partea unor magistrați din sală. Președinta Curții de Apel București și-a păstrat în tot acest timp o expresie neutră și nu a comentat în niciun fel afirmațiile Ralucăi Moroșanu.

Ce a spus Laurențiu Beșu

În documentarul „Justiţie capturată”, Laurenţiu Beşu a făcut dezvăluiri despre fapte petrecute la Curtea de Apel Bucureşti, instanţă unde a activat o perioadă, după ce a fost mutat, prin delegare, de la Tribunalul Giurgiu.

„Deja s-a ajuns prea departe. Judecătorul ce trebuie să fie? Un om puternic, corect, cinstit, care să nu fie influențat de alte zone, persoane, situații, iar noi am ajuns să nu putem spune o opinie critică pentru că ești supus riscurilor să fii pedepsit într-o formă sau alta. Această stare de fapt nu poate să continue. Situația la care s-a ajuns e mult prea gravă ca să nu vorbească nimeni despre ea”, a spus Beșu în interviul său.

Nu este singurul care a vorbit despre neregulile ce ar avea loc la CAB. Un alt magistrat, sub protecția anonimității, a spus că la Curtea de Apel București dosarele cu miză sunt „direcționate către anumiți judecători, pentru a se pronunța soluția dorită sau pentru a fi tergiversate până la prescriere”.

„Sistemul ECRIS repartizează dosarul unui complet. Regulamentul de ordine interioară prevede că membrii unui complet de judecată pot fi schimbați. Apare o situație pur obiectivă, pensionare, demisie, în care într-adevăr judecătorul nu mai funcționează. Problema este când aceste înlocuiri ale membrilor titulari de completuri se realizează fără o justificare obiectivă, logică, de bun simț.

Judecătorul poate fi mutat oricând prin decizia conducerii administrative, președintele Curții sau CSM. (...) Această fluctuație a judecătorilor încurajată și stimulată de conducerea instanței a avut de multe ori ca efect prelungirea nejustificată a unor procese ducând până la prescierea faptelor. Sunt situații concrete în care judecătorii au fost schimbați de prea multe ori ca să poată fi justificat”, a acuzat Laurențiu Beșu în documentarul Recorder.

Acuzații la adresa judecătorului care a făcut dezvăluirile despre CAB

Curtea de Apel București a respins acuzațiile formulate de Laurențiu Beșu în documentarul Recorder. Inițial, într-un comunicat de presă, CAB a precizat că afirmațiile acestuia „denigratoare și fără acoperire faptică”. De asemenea, CAB a mai spus că judecătorul a fost ofițer la „doi și-un sfert”, referindu-se la serviciul de informații al MAI.

Curtea de Apel București susține că delegarea judecătorului Beșu nu a fost prelungită din raţiuni exclusiv de ordin profesional și că de fapt acesta încearcă „o mistificare periculoasă a adevărului”.

„Independența justiției nu poate fi transformată într-un paravan pentru agende personale și nici într-un instrument de intimidare instituțională. Justiția nu este captivă, dar devine vulnerabilă atunci când minciuna este prezentată drept curaj, iar suspiciunea organizată este ambalată ca avertisment public.

Orice verificare trebuie făcută de instituțiile abilitate, pe bază de probe și proceduri, nu prin presiune mediatică și narațiuni manipulative. Acesta este singurul drum compatibil cu statul de drept. Cazul domnului judecător nu este despre curaj, ci despre rescrierea convenabilă a unor fapte clare și despre folosirea spațiului public pentru a pune presiune pe instituții. Justiția nu se apără prin insinuări și nici prin scenarii construite strategic, ci prin adevăr și proceduri legale”, se arată în comunicatul CAB.

În conferința de presă ce a avut loc astăzi, președinta CAB a respins din nou acuzațiile din documentarul „Justiție capturată”.