Conferință de presă extraordinară la Curtea de Apel București, după documentarul Recorder. Acuzații halucinante între judecători

Președintele Curţii de Apel Bucureşti, Liana Arsenie, resinge acuzațiile din documentarul Recorder

Președintele Curţii de Apel Bucureşti, Liana Arsenie, a acuzat joi, într-o conferință de presă după difuzarea documentarului Recorder că, "cea mai gravă mistificare sunt alegațiile privind direcționarea dosarelor prin schimbarea arbitrară a compunerii completelor". "Asistăm la o campanie de linșare mediatică a sistemului judiciar prin ridiculizarea conducerii sistemului judiciar, folosind ca voci oameni care reacționează în urma eșecului profesional.", a spus ea. Pe de altă parte, Arsenie a spus că va cere tuturor instituționale abiitate să facă verificări privind informațiile difuzate în spațiul public.

Declarațiile Lianei Arsenie:

"În virtutea obligației de apărare a independenței justiției suntem aici pentru a atrage atenția asupra gravității situației, pe de-o parte și pe de altă parte ca în lumina celor pe care le vom prezenta să facem apel la media să verifice faptele efective raportate la narațiunile manipulative și false. Vom solicita tuturor instituțiilor abilitate să facă verificări privind aceste informații din spațiul public

Vom prezenta dovezi care combat narativele manipulative și arată starea de legalitate. Cea mai gravă mistificare este cea privind schimbarea completurilor.

Cazul Vanghelie - a fost înregistrat la Curtea de Apel București, a fost așadar în 2021. Judecătorul Voica Valerica, schimbare obiectivă pentru că a promovat un concurs, la fel și cealaltă judecătoare. Factorul de decizie a fost exterior CAB. Este dreptul la carieră al judecătorilor. Judecătorul Răileanu a solicitat el să își schimbe cariera. Judecătorul Andreea Ionescu a fost la cealaltă secție penală pentru echilibrarea dinamicii muncii. Volumum de muncă e ridicat. Decizia a fost luată având în vedere că nu se administraseră probe. Judecător Gargaria Anastasia, însă având în vedere că nu motiva deciziile s-a impus neprelungirea mutării. În final, completul a fost stabil, iar cauza a fost soluționată. A fost o singură soluție de prescripție și două de achitare.

Termenul general de prescripție pentru luare de mită a fost îndeplinit în 2017. A da vina pe Curtea de Apel București în vederea prescrierii răspunderii penale în vedere în care era deja prescris din 2017 este greșit.

Cu privire la soluția pe care o critică judecătorul Beșu, trebuie subliniat că CAB a salvat dosarul de la prescripție. O eventuală schimbare de încadrare ulterioară nu afectează competența CAB. Prin urmare, o evaluare profesionistă a instituțiilor conduce la concluzia că soluția CAB este una care nu expune soluționarea la prescriere. Încălcarea dispozițiilor legale nu poate fi justificată de riscul prescripției răspunderii penale. Prescripția răspunderii penale nu poate fi o cauză să nu fie respectate alte reguli din codul de procedură penală.

Afirmațiile făcute precum că „inculpații sunt scăpați” reprezintă o autopronunțare. Judecătorul știe care va fi soluția procesului abia la finalul procesului. Afirmații precum că sunt chemați la CAB judecători sensibili, fac obiectul sesizării CSM, așa că nu vom dezbate asta. În ceea ce privește activitatea sa la Doi și un Sfert menționăm că am cerut detalii de la instituțiile abilitate

Despre judecător, Panioglu Daniela, atacă CAB: În timp ce invocă exigențe morale, a lansat în spațiul public acuzații care nu sunt factuale. Ea a acuzat alte persoane fără probe. O să prezentăm factorul declanșator al conflictului. Deși în 15 iunie 2011 doamna judecător a dobândit dreptul de proprietate a unui apartament, până în 2015 a continuat să deconteze o chirie de la stat, declarând în fals că nu deține o locuință. Când CAB a aflat realitatea și a asistat plata chiriei, judecătoarea a atacat decizia în instanță.

Această conduită vorbește de la sine despre prăpastia dintre vorbe și fapte. Nu putem fi deontologi doar în ceea ce îi privește pe alții. Conduita sa ilicită nu e doar de însușire a banului public, ci este vorba și despre încălcarea atribuțiilor de serviciu. Ea a fost sancționată pentru acțiuni fizice și verbale asupra unui coleg. Ea l-a lovit cu dosarul în cap pe colegul său de complet de judecată.

Mulți colegi au refuzat să facă echipă cu ea, din 23 de judecători, 1 singur judecător și-a manifestat intenția de a face complet cu doamna judecător. După un an, a renunțat și el.

Fiind investită în 2013 cu soluționarea unui dosar, nu l-a soluționat timp de 9 ani, amânând pronunțarea pentru 268 de zile. Menționăm că așa cum rezultă din rechizitoriu prejudiciul este de ordinul milioanelor de euro. 9 ani de zile un dosar. Acest dosar a fosr preluat ulterior de un alt complet. În final, acum dosarul se află în stadiu de finalizare, după aproape doi ani de zile. Faceți dvs. comparația de timp.

Cu toată emoția populară, justiția nu înseamnă soluții prestabilite.

Din păcate, prin diferite mesaje, justiția a trecut la o arenă. E o preocupare în destructurarea puterii judecătorești. Asistăm la o campanie de linșare mediatică a sistemului judiciar prin ridiculizarea conducerii sistemului judiciar, folosind ca voci oameni care reacționează în urma eșecului profesional.

Sunt acțiuni cu țintă de a crea haos controlat. Atacurile apar la momentul în care DNA trimite în judecată dosare grele, iar CAB va trebui să judece aceste dosare. Asta e metoda clasică: distrugi încrederea în instituții, înainte ca ele să se pronunțe.

Nu pretindem că nu sunt probleme în sistemul de justiție, dar ele pot fi rezolvate doar prin dialog, respect și competență în raport cu atribuțiile constituționale. Preluarea ostilă în stradă a puterii judecătorești prin instigare publică sunt mecanisme care nu pot fundamenta niciodată o democrație.

Schimbările care operează în compunerea completelor sunt legale în raport cu regulile de ordine interioare ale completelor de judecată.

Nu e un drept la replică la documentarul Recorder. Ne-am exercitat acest drept în considerea obligației de a apăra îndependența sistemului judiciar.

Sunt mii de oameni achitați, pentru care încetează procesele penale, după cum sunt și mii de oameni în pușcărie. Avem penitenciare pline pentru că judectorii pronunță hotărâri de condamnare".

