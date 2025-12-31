Şapte persoane urmărite internaţional, aduse în ţară. Printre ele, o femeie din categoria most wanted și un bărbat poreclit ”Căpcăunul”

Şapte persoane date în urmărire internaţională au fost aduse în ţară de poliţişti. FOTO: Getty Images

Şapte persoane date în urmărire internaţională au fost aduse în ţară de poliţişti. Printre acestea se află o femeie de 47 de ani din Gorj, urmărită internaţional din categoria ”most wanted” şi care are o condamnare la 15 ani şi opt luni de închisoare pentru trafic de minori, trafic de persoane şi proxenetism. De asemenea, a fost adus în ţară şi un bărbat din Iaşi, supranumit ”Căpcăunul”, care are de ispăşit o condamnare de 12 ani de închisoare pentru mai multe infracţiuni, printre care trafic de migranţi, trafic de persoane şi contrabandă.

Reprezentanţii Poliţiei Române au anunţat, miercuri, că în primele zile din această săptămână au fost aduse în ţară şapte persoane pe numele cărora fuseseră emise mandate de executare a unor pedepse privative de libertate sau mandate de arestare preventivă.

Astfel, la data de 29 decembrie, a fost adus în ţară un bărbat, de 44 de ani, din Iaşi, urmărit internaţional pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de migranţi, trafic de persoane, contrabandă, instigare la furt calificat şi favorizarea făptuitorului. Este vorba despre Marian Plugaru Chirilă, poreclit ”Căpcăunul”. El are tatuat pe zona abdominală cuvintele ”Long vehicul”, iar pe scalp deasupra urechii stângi, CNP-ul propriu.