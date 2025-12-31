După acuzațiile de înscenare, Kremlinul a organizat o conferință de presă cu "dovezile atacului" asupra palatului lui Putin

2 minute de citit Publicat la 16:55 31 Dec 2025 Modificat la 17:05 31 Dec 2025

Drona care ar fi căzut în zona Novgorod, prezentată de un militar rus anonim. Foto: Profimedia Images

Rusia vine cu "dovezi" ale pretinsului atac asupra reședinței din Novgorod a președintelui Vladimir Putin, la două zile după ce a lansat acuzațiile la adresa Ucrainei și după ce însuși liderul de la Kremlin i s-a plâns lui Donald Trump în legătură cu "incidentul" într-un apel telefonic de luni, scrie The Moscow Times.

Însă "dovezile" prezentate de oficialii militari ruși sunt departe de a fi convingătoare, în timp ce, pe plan internațional, se înmulțesc reacțiile care acuză Moscova de fabricarea unui fake news menit să culpabilizeze Ucraina și să torpileze negocierile de pace.

Potrivit The Moscow Times, generalul-maior Alexander Romanenkov, șeful Forțelor de Rachete Antiaeriene din cadrul Forțelor Aerospațiale Ruse (VKS), a spus miercuri că "atacul ucrainean" a fost raportat pe 28 decembrie, în jurul orei 19:20, după fusul orar al Moscovei.

General rus: Forțele antiaeriene au doborât 91 de drone în urma atacului din Valdai

Dronele ar fi fost lansate din regiunile Sumî și Cernihiv din Ucraina și ar fi zburat spre regiunile Briansk, Smolensk, Tver și Novgorod în noaptea de 28 spre 29 decembrie.

"Atacul a fost țintit, planificat cu atenție, pe mai multe niveluri", a susținut Romanenkov.

"Ca urmare a respingerii atacului terorist al regimului de la Kiev, nu au existat victime sau pagube pe teritoriul rus. Nu au existat pagube la reședința președintelui rus", a subliniat generalul-maior.

El a adăugat că forțele de apărare antiaeriană au doborât în ​​total 91 de drone, dintre care 50 deasupra regiunilor Briansk și Smolensk.

Ministerul rus al Apărării a publicat, de asemenea, o înregistrare video cu una dintre dronele doborâte.

Imaginile arată corpul unei drone negre într-o zonă împădurită (foto următoare).

"Ogiva acestei drone conține o încărcătură explozivă de 6 kg. Această încărcătură explozivă era înconjurată de un număr mare de fragmente, fiind destinată distrugerii personalului și bunurilor civile", declară un militar anonim în înregistrare.

Ce spune un locuitor din zona în care ar fi avut loc "atacul" ucrainean

În plus, oficialii militari ruși au publicat o altă înregistrare video cu un locuitor al satului Roșino, situat lângă reședința lui Putin.

Acesta a relatat că, în noaptea de 29 decembrie, a auzit un zgomot puternic venind din direcția lacului Valdai.

"Ca să fiu sincer, la început nu am înțeles despre ce era vorba. M-am gândit că poate erau basculante care lucrau undeva sau ceva de genul acesta. Apoi mi-am dat seama. Am auzit zgomotul (rachetelor) pentru prima dată în viața mea. Un zgomot scrâșnit", a afirmat bărbatul.

The Moscow Times notează că ceea ce a povestit acest martor nu corespunde cu sunetele caracteristice ale dronelor.

Locuitor din Valdai, citat de The Moscow Times: Nu au fost explozii. Dacă erau, vorbea tot orașul

Publicația reamintește că ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a fost primul care a anunțat atacul cu drone ucrainene asupra reședinței lui Putin de pe malul lacului Valdai, pe 29 decembrie.

Lavrov a avertizat că Rusia își va schimba poziția de negociere față de Ucraina, ca urmare a atacului.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a respins acuzația drept "fake news".

Zelenski a acuzat, la rândul său, Moscova că pregătește terenul pentru lovituri asupra clădirilor guvernamentale din Kiev și intenționează să submineze progresul negocierilor de pace dintre Ucraina și Statele Unite.

Inițial, Kremlinul a refuzat să prezinte dovezi ale atacului cu drone, invocând faptul că problema este gestionată de armata rusă.

The Moscow Times mai notează că alți locuitori din zona lacului Valdai nu au remaracat pretinsul atac sau prezența dronelor ucrainene.

"Nu s-a auzit niciun zgomot aseară, darămite explozii. Dacă s-ar fi întâmplat așa ceva, tot orașul ar fi vorbit despre asta”, a spus un localnic, conform publicației citate.