Finlandezii au sechestrat o navă suspectată că ar fi deteriorat un cablu de telecomunicaţii care leagă Helsinki de Tallinn

1 minut de citit Publicat la 15:44 31 Dec 2025 Modificat la 15:44 31 Dec 2025

Poliţia finlandeză a anunţat miercuri că a sechestrat o navă suspectată că ar fi deteriorat un cablu de telecomunicaţii care leagă Helsinki de Tallinn, Estonia, în Golful Finlandei, cu câteva ore mai devreme, conform Agerpres.

Nu au fost dezvăluite detalii despre originea navei. Nava este suspectată că "este responsabilă pentru deteriorarea cablului", care aparţine grupului finlandez de telecomunicaţii Elisa şi este situat în zona economică exclusivă a Estoniei, a menţionat poliţia într-un comunicat.

Golful Finlandei, parte a Mării Baltice, este cuprins între Estonia, Finlanda şi Rusia.

Miercuri dimineaţa devreme, grupul Elisa a detectat o anomalie la cablul său şi a raportat-o autorităţilor finlandeze. O barcă de patrulare şi un elicopter al gărzii de coastă finlandeze au localizat nava suspectă în zona economică exclusivă a Finlandei. Lanţul ancorei sale era în apă, a explicat poliţia. Garda de coastă a ordonat navei să se deplaseze şi să ancoreze în apele teritoriale finlandeze.

Poliţia finlandeză a precizat că investighează incidentul pentru "pagube materiale agravate, tentativă de provocare de pagube materiale agravate şi obstrucţionarea agravată a telecomunicaţiilor" şi cooperează cu mai multe autorităţi naţionale şi internaţionale, inclusiv cu cea estonă.

În ultimii ani, infrastructura energetică şi de comunicaţii, inclusiv cabluri şi conducte submarine, a fost avariată în mai multe rânduri în Marea Baltică. De la invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, mulţi experţi şi politicieni au considerat presupusul sabotaj al cablurilor ca fiind parte a "războiului hibrid" al Rusiei împotriva ţărilor occidentale, notează AFP.

"Finlanda este pregătită să facă faţă provocărilor de securitate de toate tipurile şi răspundem în consecinţă", a afirmat preşedintele finlandez Alexander Stubb într-un comunicat publicat miercuri pe X.