Radu Miruță răspunde acuzațiilor legate de pensia specială primită de tatăl lui, fost judecător. "Are în jur de 20.000 de lei"

Noul ministru al Apărării, Radu Miruţă, a criticat CCR. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Colaj Agerpres Foto

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a răspuns miercuri, la Antena 3 CNN, atacurilor la adresa tatălui său, care a fost judecător, atacuri apărute după criticile pe care el le-a adus CCR. El a spus că tatăl lui s-a pensionat la 58 de ani, nu la 48, după 32 de ani de magistratură, dintre care 22 de ani a fost judecător. Întrebat ce pensie are tatăl lui, Miruță a răspuns că "în jur de 20 - 20 si ceva de mii de lei, aproximativ 4000 – 5000 de euro".

”Tatăl meu nu e subiect politic, m-a deranjat minciuna dusă la extrem. Tatăl meu s-a pensionat la 58 de ani, nu la 48, după 32 de ani de magistratură, dintre care 22 de ani, 6 luni și 15 zile în funcția de judecător. Nu 14 ani, nu alte invenții propagate cu rea-credință”, a declarat el.

”Invoc situația tatălui meu, pentru că este un judecător care s-a pensionat aproape la 60 de ani; pentru mine, el este busola mea morală. Despre judecători și despre cât de performanți sunt: pe vremea când el era judecător existau criterii de măsurare, și anume câte decizii se mențineau la instanța superioară. Deciziile lui au fost constant menținute și nu au fost întoarse”, a spus ministrul.

Întrebat ce pensie are tatăl lui, Miruță a răspuns inițial, că nu știe, dar apoi a estimat că ar fi ”în jur de 20.000–20 și ceva de mii de lei, adică aproximativ 4.000–5.000 de euro”.

Când s-au căsătorit, mama era profesoară și aveau salarii aproximativ egale. Între timp, salariile profesorilor au rămas cum au rămas, iar cele ale judecătorilor au crescut cu ordin de mărime, dar nu toată perioada de magistratură a tatălui meu a fost cu salariu mare.

Pentru limitări pe care le au de-a lungul vieții, judecătorii ar putea primi un bonus în plus la pensionare pentru, dar nu să se pensioneze la 48 de ani.

Atacurile au pornit de la cei care sunt deranjați de ce spun eu, dar nu am nicio problemă. Cine atacă așa pică în ridicol”, a spus Radu Miruță.

Miruță, despre tatăl lui: ”Copil de la țară, a învățat la lumânare”

Anterior, ministrul a scris și pe pagina sa de Facebook despre aceste atacuri.

”Pentru că am fost contondent cu cei patru judecători ai CCR și pentru că nu au contraargumente, aleg să-mi invoce tatăl. Trag însă pe lângă subiect. Datele profesionale îi contrazic, iar în fața minciunii propagate de unii stă adevărul susținut de date oficiale.

Tatăl meu s-a pensionat la 58 de ani, nu la 48, după 32 de ani de magistratură, dintre care 22 de ani, 6 luni și 15 zile în funcția de judecător. Nu 14 ani, nu alte invenții propagate cu rea-credință. Toate aceste detalii sunt publice și apar în Hotărârea nr.699/2010 a CSM.

Copil de la țară, a învățat la lumânare și a pășit pentru prima dată în București când a fost admis la Facultatea de Drept a Universității din București, într-o perioadă în care admiterea se făcea prin examen greu și serios.

A fost, pe rând, judecător, președinte de judecătorie, judecător-șef de secție la tribunal, președinte de tribunal și judecător cu grad de curte de apel. Prin muncă și rezultate. La acea vreme, performanța fiecărui judecător se măsura riguros, inclusiv prin procentul soluțiilor menținute de instanțele superioare. În cazul lui, acest scor a fost unul foarte bun: soluțiile date au rămas, în mod constant, de neclintit.

Da, îl dau des exemplu în declarațiile mele publice, pentru că pentru mine este un reper de integritate, profesionalism și înțelepciune. O busolă de om, așa cum mi-aș dori să fie și pentru copiii mei.

Mi-ați atacat, pe rând, copiii – de 4 și 9 ani –, soția, iar acum părinții. Cu minciuni, cu fraze contorsionate spre neadevăr, cu paragrafe cărora le-ați construit o logică artificială pentru a părea credibile, deși sunt paralele cu realitatea. Dacă acesta este prețul pe care un om de bună-credință trebuie să îl plătească pentru a corecta câteva nedreptăți din țara aceasta, atunci aflați că nu am nicio problemă să-l plătesc.

Adevărul are o singură formă. Iar pe măsură ce tot mai mulți oameni înțeleg că manipulați și mințiți, din ce în ce mai puțini vă mai acordă credibilitate.

România trebuie să meargă înainte. Dar nu așa cum a mers până acum: cu politicieni de formă, sforăriți de structuri vechi, care scot în față figuri mai „fresh”, dar lipsite de tărie, ușor de manevrat de aceiași păpușari ai trecutului”, a scris ministrul Apărării.