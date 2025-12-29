Radu Miruță, atac dur la cei patru judecători CCR: E o rușine și o bătaie de joc! Ce-și imaginează? Că pot boicota la infinit?

Radu Miruță a subliniat că așteptările lui de la judecătorii CCR nu sunt să ia o decizie sau alta, ci să ia o decizie oricare ar fi ia și să lase jocurile. Foto: Agerpres

Ministrul Apărării, Radu Miruță, i-a atacat dur, în exclusivitate la Antena 3 CNN, pe cei patru judecători de la Curtea Constituțională care au boicotat ședința în care urma să fie luată o decizie privind legea care modifică pensiile magistraților. Ministrul USR a calificat gestul judecătorilor drept „o rușine” și „o bătaie de joc” și a avertizat că această strategie nu poate fi extinsă la infinit. Radu Miruță a adăugat că există jocuri politice la fiecare decizie pe care o ia Guvernul Bolojan și a admis că, astăzi, s-a vehiculat un scenariu potrivit căruia PSD le-ar fi cerut judecătorilor CCR să boicoteze ședința. Totuși, ministrul Apărării și-a exprimat speranța că aceștia nu primesc decizii pe „bilețele strecurate sub ușă”.

„Dincolo de discuțiile politice, da, în toate discuțiile politice există miză, dar atunci când nu mai ai niciun instrument să îți urmărești miza devii penibil. Eu nu sunt în situația de a discuta dacă legea este constituțională sau nu, dacă să le cer judecătorilor constituționali să se pronunțe într-un fel sau altfel, eu sunt de-a dreptul deranjat că niște judecători refuză fără niciun motiv să se pronunțe, pur și simplu. Trebuie să aibă curaj și să își asume.

Pentru că statutul de judecător constituțional nu vine doar cu beneficii. Ieri pe un subiect extrem de imortant pentru România judecătorii s-au ridicat de la masă. Acei nouă judecători a venit au dat bună ziua s-au așezat la masă și la un moment dat patru dintre ei s-au ridicat, și-au luat fularele, căciulile și au ieșit doar ca cei rămași să nu poată lua decizia. S-a reluat ședința azi și au făcut la fel”, a spus ministrul Apărării.

Ministrul USR a spus că boicotul judecătorilor este o „copilărie, care duce în derizoriu prestanța CCR”.

„Nu e o discuție politică aici. CCR are drept dumnezeiesc aproape de a stabili dacă o lege este constituțională sau nu și e bine să fie așa. Însă să nu vrei să iei decizia, e o rușine și o bătaie de joc. În loc să vedem o decizie tranșantă și asumată ce vedem, vedem niște oameni care se ridică și pleacă.

În general, în România, judecătorii riscă foarte puțin și e bine așa ca să aibă liniște să ia orice decizie. În cazul în care nu iau decizii, există totuși o obligație, înțeleg că cei care au rămas, cei cinci, pot lua niște decizii împotriva celor patru care refuză să vină la muncă. Nu îi srânge nimeni cu ușa să zică da sau nu. Nu poți să te extragi, abia atunci arăți cât de penbil e tot subiectul. S-a discutat de ping pong politic, nu mi-ar plăcea să cred că PSD își bagă coada în decizia unor oameni puși de ei acolo. Nu cred asta. Nu cred nici că niște judecători constituționali ar accepta bilețele trimise de PSD să facă alba sau neagra”, a mai spus Miruță.

Totuși, Radu Miruță așteaptă explicații de la PSD având în vedere că doar judecătorii propuși de social-democrați au boicotat ședința Curții.

„Să ne spună PSD pe ce criterii i-au propus. Când te lauzi că îți pui 4 judecători la CCR și când vezi că toți au avut o atitudine fără nicun vector de susținere trebuie să vii să spui ce îi recomandă. Și eu l-am votat pe domnul Busuioc, dar l-am votat și pe cel de la UDMR. Nu merge la război înapoi, la plăcinte înainte.

(...) Era un scenariu discutat azi că PSD le spune judecătorilor PSD de la CCR să decidă una sau alta. Sper să nu fie asta. Cred că nu e asta. Eu cred că nu se cade ca judecător CCR să asculți decizii băgate în bilețel, pe sub ușă. Nu mă deranjează dacă spun da sau nu, mă deranjează că se ridică întorc spatele și nu spun nimic”, a mai spus ministrul.

Referitor la explicațiile oferite de cei patru judecători, Radu Miruță a spus că „reflecțiile nu se fac pe banii românilor”.

„O categorie de români, mare, pune contribuții la bugetul de pensii ca să tragă de acolo proporțional cu ce au dat, și există o altă categorie, care se pensionează la 48 de ani și care se duc fără jenă și bag mâna în punga aia trăgând mai mulți bani decât au contribuit. Și tatăl meu a fost judecător, principial nu e corect să pretinzi să iei o sumă mai mare de bani decât ai contribuit. Poate ar trebui să aibă un bonus, pentru că au avut niște restricții și să fie recompensați cu un bonus. Nu poate ca beneficiile să fie duse într-atât de extrem. Să te pensionezi la 48 de ani și să iei pensie peste salariu.

Da, trebuie să aibă drepturi în plus. Au depus mai mult efort, e un stres suplimentar, statul român trebuie să-i răsplătească pe măsură, dar pare că măsura nu e corectă astăzi”, a mai spus Miruță.

Ministrul Apărării s-a arătat și uluit de această strategie a boicotului: „Din moment ce la CCR sunt azi sunt cinci judecători care pare că vor să elimine pensiile speciale și patru nu vor, ce-și imaginează? Că acei patru pot boicota la infinit? Sau ce? Că mută unul din cei cinci? E legitim să faci tot felul de jocuri, dar atunci când e vremea să decizi să vii în fața oamenilor și să îți susții punctul de vedere, nu că nu ți-au făcut tu sforile intern. Se fac jocuri în toate deciziile politice. Cred că la CCR nu are acces politicul. Mi-ar plăcea să cred, mai degrabă, dar cred asta din ce în ce mai puțin văzând ce se întâmplă”.

Radu Miruță a promis însă că, indiferent de CCR, „acest Guvern va tăia pensiile speciale”.

„Prezența lui Ilie Bolojan în Guvern e ceva ce are azi nevoie România, după ani de debandadă. E o decizie nepopulară, dar necesară. Dacă Ilie Bolojan ar pleca România ar pierde, aceste măsuri trebuiesc toate dacă vrem să curățăm organismul instituțional de acești atârnători care tot vor bani, vor bani, vor bani. Urlă, e cu țipete, dar nu se poate altfel”, a mai spus Miruță la Antena 3 CNN.

4 judecători CCR au boicotat ședința Preşedintele CCR, Simina Tănăsescu, a anunţat luni că sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor a fost amânată pentru data de 16 ianuarie din lipsă de cvorum.



Potrivit unor surse din CCR, la şedinţa de luni nu s-au prezentat cei patru judecători propuşi de PSD la Curtea Constituţională - Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu şi Mihai Busuioc. Ei au părăsit şedinţa şi duminică şi nu au mai venit la dezbateri.



Noul proiect de modificare a pensiilor magistraţilor adoptat de Guvern prevede creşterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani. Cuantumul pensiei nu poate depăşi 70% din indemnizaţia netă primită în ultima lună de activitate.