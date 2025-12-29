Antena 3 CNN Actualitate Justiție Haos din cauza pensiilor magistraților. CCR se întrunește iar, după două amânări. Pentru decizie, e nevoie de șase judecători în sală

G.M. 1 minut de citit Publicat la 08:27 29 Dec 2025 Modificat la 09:48 29 Dec 2025
CCR sedinta
Curtea Constituţională se reunește din nou pentru o decizie privind pensiile magistraţilor, după două amânări. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
Curtea Constituţională se reunește din nou în cazul Legii privind pensiile magistraţilor, după două amânări

Publicat acum 1 ora si 29 minute

Curtea Constituţională se reunește iar, luni, ca să ia o decizie în cazul Legii privind pensiile magistraţilor, după ce a amânat de două ori pronunţarea. La şedinţa de duminică, CCR a invocat lipsa cvorumului, după plecarea a patru judecători, într-o pauză de şedinţă. Este vorba despre patru judecători PSD - Gheorghe Stan, Cristian Deliorga, Mihai Busuioc și Bogdan Licu. În lipsa lor, nu a mai existat cvorum și Curtea nu a mai putut vota, ceea ce explică blocajul din acest moment.

Pentru a se putea pronunţa o soluţie, era nevoie ca în sala de judecată să se afle şase dintre cei nouă judecători constituţionali. 

Legea contestată la CCR modifică modul în care este stabilit cuantumul pensiei şi condiţiile în care magistraţii se pot pensiona. Proiectul de lege a mai fost contestat la CCR, iar în 20 octombrie judecătorii au stabilit că este neconstituţional din cauză că lipsea avizul CSM. Ulterior, Guvernul şi-a angajat din nou răspunderea în Parlament, de data aceasta având aviz de la CSM, chiar dacă unul negativ.

Curtea Constituţională a României a amânat până acum de două ori să ia o decizie în acest caz.

În 10 decembrie, Curtea Constituţională a amânat luarea unei decizii în cazul sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) privind legea care stabileşte condiţiile de pensionare pentru magistraţi, dar şi noul mod de stabilire a cuantumului pensiei, stabilind un nou termen pentru duminică, 28 decembrie.

Raluca Turcan şi preşedintele PNL Iaşi, Alexandru Muraru, au acuzat duminică PSD că provoacă o criză la Curtea Constituţională a României.

 

