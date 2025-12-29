Toni Neacșu: Gestul celor patru judecători e fără precedent. Haosul de la CCR creează frustrări sociale, justiția iese în genunchi

Adrian Toni Neacşu, fost judecător și fost membru CSM, a declarat luni la Antena 3 CNN că decizia celor patru judecători CCR de a pleca de la ședința privind pensiile magistraților și de a nu se mai întoarce este "un gest fără precedent". Foto: Agerpres

Adrian Toni Neacşu, fost judecător și fost membru CSM, a declarat luni la Antena 3 CNN că decizia celor patru judecători CCR de a pleca de la ședința privind pensiile magistraților și de a nu se mai întoarce este "un gest fără precedent", iar românii "nu pot vedea decât foarte prost această situație", care "acumulează frustrări".

"Este un gest fără precedent. În general, să lași Curtea Constituțională fără cvorum, adică ce s-a întâmplat ieri - ce s-a întâmplat astăzi e puțin mai ușor de explicat, în sensul că peste noapte era greu să se ajungă la o armonie între cele două tabere clar delimitate din interiorul Curții Constituționale. Dacă vreți, pot să explic ce s-a întâmplat cu cei patru judecători, respectiv cum și-au justificat ei această lipsă de astăzi, acest boicot de astăzi într-o modalitate foarte simplă, și anume legea prevede că dacă cel puțin trei judecători solicită amânarea cauzei, această amânare este obligatorie, lucru pe care ei l-au solicitat ieri și acea amânare a cauzei a fost respinsă ca atare, probabil și pe o chestiune de frustrare, mai ales că li s-a acordat un termen doar de câteva ore, mai puțin de 24 de ore, de ieri până astăzi, probabil că au considerat că nu este corect cum s-a procedat, de aceea nu au fost prezenți astăzi", a declarat Toni Neacșu.

El a subliniat că "românii nu pot vedea decât foarte prost toată această situație" și acumulează frustrări, pe lângă alte frustrări legate de faptul "că se taie până la urmă numai de la ei. "

"Aceste pensii ale magistraților reprezintă o mare problemă de echitate socială, și politicieni au găsit de cuviință să pună gaz pe foc. Dincolo de asta, la Curtea Constituțională, în mod normal, ar fi trebuit să existe o judecată doar în ce privește conformitatea sau nu cu Constituția, fără să se țină seama de alte contexte, indiferent că vorbim de un context politic, și anume de acea presiune a premierului de a exista o pronunțare până la 1 ianuarie.

Până la urmă, Curtea Constituțională, asta e menirea ei să verifice neutru, la rece, dacă o lege întrunește sau nu condițiile pentru a fi considerată constituțională. Făcând abstracție de toate celelalte contexte la care am făcut referire, cred că politicienii au greșit foarte mult în momentul în care au îndreptat cu bună știință o parte din furia oamenilor spre situația aceasta specială a magistraților.

Au greșit pentru că, indiferent ce se va întâmpla cu această lege, justiția în ansamblu nu poate să iasă decât în genunchi, adică extraordinar de știrbită în autoritatea ei, în primul rând, crescând, evident, neîncrederea publicului", a conchis Toni Neacșu.