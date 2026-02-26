ÎCCJ în dialog cu societatea civilă: "Cum apărăm statul de drept?" - Președintele instanței supreme cere independență fără compromisuri

Înalta Curte de Casație și Justiție a organizat, miercuri, a doua rundă de dezbateri în cadrul mecanismului permanent de consultare cu societatea civilă, la care au participat peste 60 de reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, civice și de apărare a drepturilor omului. Evenimentul, desfășurat la sediul instanței supreme, a pus accentul pe apărarea statului de drept și pe soluții concrete pentru îmbunătățirea sistemului judiciar.

În deschiderea întâlnirii, președintele ÎCCJ a subliniat importanța dialogului onest și a independenței justiției. "Faptul că sunteți aici arată că vă pasă. Și că împărtășim o convingere care nu ține de conjunctură, ci de temelia unei democrații: nevoia unei justiții autentice", a declarat președintele. El a avertizat că justiția trebuie apărată de orice formă de imixtiune sau presiune, adăugând:

"Independența nu este un slogan. Este o frontieră. Iar o justiție puternică nu se apără prin izolare și nu se construiește din inerție. Ea nu se teme de întrebări, nu evită dezbaterea și nu refuză dialogul."

Participanții au discutat soluții concrete pentru problemele actuale ale justiției, structurând grupuri de lucru pe teme cheie precum independența justiției, îmbunătățirea accesului la justiție, organizarea instanțelor și actualizarea expertizei tehnice judiciare. Printre priorități se numără separarea totală a carierei judecătorilor de cea a procurorilor, reducerea duratei litigiilor și standardizarea procedurilor.

Reprezentanții societății civile au subliniat că independența justiției nu este negociabilă și reprezintă fundamentul statului de drept. Ei au pledat pentru un acces real la justiție, cu asistență efectivă și proceduri simplificate, precum și pentru combaterea dezinformării prin transparență proactivă.

ÎCCJ și-a reafirmat angajamentul pentru transparență și cooperare cu societatea civilă, anunțând că toate soluțiile elaborate în grupurile de lucru vor fi discutate public în viitoarele runde de dezbateri. Raportul complet al întâlnirii va fi făcut public după centralizarea propunerilor.

Această inițiativă vine în contextul unor provocări actuale în sistemul judiciar românesc, unde încrederea publică și echilibrul dintre libertatea de exprimare și responsabilitate sunt tot mai des puse în discuție.