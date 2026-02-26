Axios: Trump i-a spus lui Zelenski că vrea să pună capăt războiului din Ucraina într-o lună. Detalii din conversația celor doi lideri

Donald Trump și Volodimir Zelenski au discutat la telefon, timp de 30 de minute, la o zi după împlinirea a patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina. În timpul acestei convorbiri, potrivit surselor citate de Axios, președintele american i-a spus omologului său ucrainean că își dorește să se ajungă la un acord de pace cât mai rapid posibil, „într-o lună” chiar. De asemenea, Donald Trump i-a spus lui Zelenski că dacă negocierile de la Geneva avansează va relua discuțiile cu Vladimir Putin pentru un summit trilateral.

Axios citează un oficial ucrainean și alte două surse familiarizate cu detaliile convorbirii dintre Trump și Zelenski. Convorbirea, care a durat 30 de minute, a fost prima discuție dintre cei doi lideri de la întâlnirea lor de la Davos, la sfârșitul lunii ianuarie. De asemenea, discuția telefonică a avut loc cu o zi înainte ca emisarii lui Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, să se întâlnească la Geneva cu echipa de negociere a lui Zelenski. De altfel, cei doi au fost și ei prezenți la convorbirea, care a avut loc miercuri.

Conform surselor Axios, Trump își dorește un acord de pace într-o lună, însă între Ucraina și Rusia există încă diferențe semnificative, în special în privința controlului teritorial în estul Ucrainei.

„Zelenski a spus apoi că speră ca războiul să se încheie anul acesta, iar Trump a răspuns că războiul durează de mult prea mult timp și că și-ar dori să se încheie într-o lună”, a declarat una dintre surse.

Cele trei surse au afirmat că discuția dintre Trump și Zelenski a fost foarte cordială și pozitivă. Un oficial ucrainean și o altă sursă au spus că Zelenski i-a mulțumit lui Trump pentru tot sprijinul acordat și a afirmat că doar Trump îl poate determina pe Vladimir Putin să oprească războiul.

De asemenea, una dintre temele discutate de Zelenski și Trump a fost posibilitatea unui summit trilateral la nivel de lideri.

Volodimir Zelenski a declarat săptămâna trecută pentru Axios că diferențele rămase privind problema teritorială pot fi depășite prin discuții directe între el, Trump și președintele rus Vladimir Putin.

Trump i-a spus lui Zelenski că va face demersuri pentru organizarea unui astfel de summit trilateral, dacă următoarea întâlnire dintre negociatorii americani, ruși și ucraineni, programată pentru începutul lunii martie, va înregistra progrese suplimentare.

„Ne așteptăm ca această întâlnire să creeze oportunitatea de a ridica discuțiile la nivelul liderilor. Președintele Trump susține această succesiune de pași. Aceasta este singura modalitate de a rezolva toate problemele complexe și sensibile și de a pune capăt definitiv războiului”, a scris Zelenski pe platforma X, după discuția cu președintele american.

Un oficial ucrainean a declarat, de asemenea, că Donald Trump și-a reiterat disponibilitatea de a oferi Ucrainei garanții de securitate semnificative din partea SUA, ca parte a unui posibil acord de pace cu Rusia.

Casa Albă nu a răspuns solicitărilor Axios pentru un punct de vedere.