Trump şi Zelenski au vorbit la telefon înaintea unei noi runde de negocieri, la Geneva

25 Feb 2026

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei şi Donald Trump, liderul Statelor Unite ale Americii. Sursa foto: Getty Images

Preşedintele american, Donald Trump, şi omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, au avut o discuţie telefonică miercuri, a declarat un oficial al Casei Albe pentru AFP, conform Agerpres. Informaţia a fost confirmată şi de la Kiev de Dmytro Lytvyn, consilierul președintelui Ucrainei, a relatat The Kyiv Independent.

Cei doi lideri au discutat cu o zi înainte ca secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, să se întâlnească la Geneva, pe 26 februarie, cu emisarul special al SUA, Steve Witkoff, și cu Jared Kushner, consilier al lui Trump.

Întâlnirea de joi dintre cei este menită să pregătească noi negocieri trilaterale cu Rusia, aşteptate în martie, au mai informat cei AFP.

Potrivit unor informaţii, Steve Witkoff, Jared Kushner şi Rustem Umerov urmează să discute un "pachet de prosperitate" destinat sprijinirii redresării economice a Ucrainei și pregătirilor pentru o posibilă întâlnire trilaterală cu Rusia în luna martie, au mai scris jurnaliştii publicaţiei The Kyiv Independent.

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a cerut, marţi, Uniunii Europene să stabilească o dată pentru aderarea Ucrainei la blocul european, într-o intervenţie prin videoconferinţă în timpul şedinţei extraordinare a Parlamentului European.

Pe de altă parte, liderul de la Casa Albă, Donald Trump, vrea pace în Ucraina până pe 4 iulie, când SUA vor împlini 250 de ani de independență.