CNN: Cum au schimbat lumea cei patru ani de război al Rusiei în Ucraina

Patru ani de război al Rusiei în Ucraina. Sursă foto colaj: Getty Images

Patru ani de război în Ucraina au adus lumii o transformare seismică în ceea ce privește natura războiului, echilibrul puterilor globale și securitatea europeană, scrie jurnalistul Nick Paton Walsh într-o analiză publicată pe site-ul CNN.

Pentru Ucraina, războiul a fost un blestem: țara a fost obligată să se adapteze pentru a supraviețui și a ține Rusia departe de granițele Europei, scutindu-i astfel pe aliați de coșmarul unei confruntări directe.

Kievul plătește prețul cu pierderi continue.

„Unii dintre noi suntem încă optimiști, însă doar pentru că nu există altă opțiune”, a afirmat un ofițer de informații militare, citat de jurnalistul CNN.

Ucrainenii care poartă lupta sunt cei care își doresc cel mai intes ca războiul să se termine cu adevărat mâine.

Paradoxal, mulți din Occident își doresc, de asemenea, ca războiul să se oprească, din cauza costurilor pe care le aduce bugetelor lor de apărare și facturilor la utilități.

Jurnalist CNN: Războiul, probabil, va continua în anii următori

Cheltuind mai puțin în prezent, Europa este pândită de cheltuieli mult mai mari în viitor, în cazul în care conflictul se extinde.

Conform celor mai multe estimări occidentale, dacă liniile frontului s-ar prăbuși și Kievul ar cădea, Moscova s-ar muta în curând la granițele NATO.

Totuși, această amenințare nu pare să panicheze Europa și nu o face să acționeze la nivel continental.

Primii trei ani de sprijin american masiv au ajuns până la un punct, după care s-au terminat. Dar războiul nu s-a încheiat și va marca, probabil, alți ani, în continuare.

În mod ciudat, europenii speră că epuizarea Rusiei, la nivel financiar și uman, va pune capăt războiului și că, în ciuda determinării și cruzimii de care a dat dovadă până în prezent, Vladimir Putin ar putea renunța, într-o zi, să mai încerce să ocupe teritorii.

Realitatea este că anii de război au adus schimbări radicale la nivel global.

Perturbarea diplomației

Președintele Trump, care a renunțat la normele consacrate de decenii în negocierile internaționale în favoarea unei abordări disruptive, ar trebui judecat nu după cât de mult a eviscerat ordinea existentă înaintea mandatului său, ci doar după rezultate.

Și în prezent aceste rezultate sunt puține.

Un covor roșu în Alaska pentru Putin, care se confruntă cu o acuzație de crime de război (din partea Curții Penale Internaționale, n.r.). Câteva sancțiuni dure asupra petrolului rusesc. Două armistiții scurte și neuniforme, limitate la infrastructura energetică. Un montagne russe emoțional pentru aliații europeni nedumeriți. Și amenințări în ritm susținut la adresa Kievului dacă nu face compromisuri. Dar nicio pace în 24 de ore, așa cum s-a lăudat Trump cândva. Nici măcar în 100 de zile sau într-un an.

Secretarul de stat Marco Rubio a recunoscut la Conferința pentru Securitate de la München din această lună că Statele Unite nu știu dacă Rusia își dorește cu adevărat pacea.

Totuși, nicio nouă repercusiune pentru Moscova nu pare iminentă, chiar dacă ultimele discuții trilaterale de la Geneva s-au încheiat după două ore fără progrese publice.

Bucla de noi locuri, formate, agende și personaje pentru discuțiile de pace pare infinită.

Revoluția dronelor

Automatizarea războiului în Ucraina este evoluția care ar putea dura cel mai mult.

Dronele de atac au umplut goluri presante în apărarea infanteriei și în stocurile de artilerie ale Ucrainei la sfârșitul anului 2023. Țara a început o cursă de succes în planul ingeniozității și tehnologiei de înaltă performanță pentru a supraviețui.

Ritmul schimbării și implementării este de neegalat.

Ciclul de inovare pe linia frontului este de șase săptămâni: e vorba de perioada dintre momentul în care apare și cel în care se materializează o nouă idee de ucidere a inamicului.

Progresele sunt înfiorătoare: la începutul acestei luni au apărut relatări despre felul în care Rusia folosește drone cu senzori de mișcare. Acestea zboară pe câmpul de luptă și, pur și simplu, așteaptă ca infanteria să le depășească, înainte de a detona.

Revoluția în automatizarea uciderilor pe front nu a fost încă pe deplin înțeleasă în afara buncărelor de pe linia de contact, iar militarii occidentali au rămas să se chinuie să priceapă și să se adapteze.

Europa redefinită

Războiul a redefinit, de asemenea, ce înseamnă să fii european.

NATO și securitatea pe continent au fost fondate pe promisiunea că Statele Unite vor apăra din nou, în cele din urmă, Europa.

Oricât de repede ar încerca administrația lui Donald Trump să șteargă această asigurare, Europa rămâne lentă în a prelua sarcina propriei defensive.

Liderii centriști din Regatul Unit, Franța și Germania se opun cheltuielilor mai mari din bugetele lor pentru apărarea împotriva amenințării rusești. O amenințare despre care adversarii interni populiști de extremă dreapta susțin că poate fi ușor evitată prin negociere.

Ajutorul acordat Ucrainei vine lent, iar creșterile bugetelor de apărare ale țărilor NATO la 5% din PIB-ul național sunt promise pentru nouă ani de acum înainte, moment în care puțini lideri actuali vor fi la putere.

Cu toate dronele rusești care pătrund în spațiul aerian european și cu toate sabotajele lansate de Rusia prin interpuși în țările de pe continent, oficialii occidentali se agață de narațiunea că timpul Rusiei se scurge și că Moscova se apropie de un colaps militar sau economic.

Există dovezi care susțin acest lucru, insistă oficialii occidentali. Ei au insistat și în 2024, și în 2025.

Însă până când acest dezechilibru nu va erupe brusc la suprafața societății închise a Rusiei, un colaps rămâne mai degrabă o speranță occidentală decât o strategie.

SUA renunță la conducerea globală

Între timp, echilibrul puterii în lume a fost perturbat, SUA retrăgându-se din obligațiile asociate supremației globale.

Alte puteri mondiale își urmăresc propria agendă în Ucraina.

China s-a abținut să acorde suficient sprijin militar Rusiei pentru a-i garanta victoria. Însă Beijingul cumpără suficient petrol și vinde suficiente echipamente cu dublă utilizare pentru a menține țara invadatoare pe linia de plutire, pe măsură ce Moscova devine partenerul minor în această relație.

India, timp de decenii aliatul asiatic preferat al americanilor, a finanțat Moscova ani de zile, cumpărând petrol ieftin și s-ar putea să încetinească ritmul doar din cauza unui acord comercial mai amplu cu SUA.

Europa a fost aproape abandonată de Trump, în timp ce secretarul de stat Rubio a catalogat-o ca fiind „aproape de ștergerea civilizației”.

Statele Unite au trecut de la supremația globală la o nouă eră în care obiectivele sunt reduse și locale, iar aliații sunt aleși în funcție de prejudecăți și compatibilitate ideologică.

Strategia de Securitate Națională a Casei Albe se referă la „alte mari puteri separate de oceane vaste” - probabil China, India și Rusia.

E o metaformă blândă pentru dispariția influenței și dominației globale americane, scrie jurnalistul CNN.

Șoc, epuizare și bravadă pentru ucraineni

Aceste schimbări profunde nu sunt academice sau teoretice pentru ucraineni: pentru ei înseamnă frig, anxietate, jale, pierdere și moarte.

Chiar și după patru ani, traumele care ar trebui să amorțească sunt vii, iar șocul este încă palpabil.

„Katya, ofițer de informații militare, pe care am întâlnit-o prima dată în timpul contraofensivei de vară din 2023, ce a eșuat, nu ratează niciodată ocazia să zâmbească cu îndrăzneală în timp ce este mutată între locații guvernate de haos pe linia frontului. CNN o numește cu pseudonim, din motive de confidențialitate. Katya poartă un revolver. Un medic apropiat de ea s-a sinucis acum 18 luni. Moartea învăluie majoritatea zilelor acestei femei ofițer. De fiecare dată când mesajul meu primește o bifă albastră, arătând că a fost primit, simt o ușurare că este în viață.

'Războiul devine un joc, dar nu există altă opțiune decât să mai bagi o monedă și să mai joci o rundă', mi-a trimis ea un mesaj, tulburată de utilizarea eficientă și letală, de către Rusia, a unor noi drone, dar și de prezența, de partea Moscovei, a mercenarilor din Nepal, Nigeria, Siria.

Lipsa de personal din Ucraina o irită, la fel ca și criticile la adresa eforturilor de recrutare de către forțele armate.

'Epuizarea este uriașă în prezent', recunoaște ea. 'Societatea noastră vorbește rareori despre cât de obosiți trebuie să fie cei care au luptat, fără odihnă, în toți acești ani', spune Katya. Ea mai avertizează asupra 'comandanților slab calificați, lipsiți de experiență și prea încrezători în sine și care reprezintă o problemă tot mai mare, provocând victime și conflicte inutile'”, notează jurnalistul CNN în materialul său.

El continuă, inserând un nou episod trăit în Ucraina.

„Liniile frontului se mișcă rapid și pentru civili. Yulia lucra la un hotel din Kramatorsk - un centru militar-cheie pe linia frontului din Donbas - unde stăteam adesea, înainte ca acesta să fie pe jumătate distrus de o rachetă.

A rămas în oraș, lucrând la o cafenea, chiar dacă străzile răsună la nesfârșit de sirene. Acum o săptămână, părea optimistă că orașul ei nu va cădea niciodată, chiar și cu rușii la doar șapte mile distanță.

Potrivit Yuliei, 'viața merge mai departe, restaurantele, frizeriile și supermarketurile sunt încă deschise'.

Dar după o săptămână petrecută la Kiev, s-a întors și a văzut drone de atac care loveau mașini și blocuri de apartamente, în ce rușii atacau masiv la periferie. 'Sper să nu fie ocupat Kramatorsk-ul, dar având în vedere bombardamentele, va fi greu', recunoaște ea. Iubitul ei tocmai a fost recrutat, pentru a servi, deocamdată, la un punct de control”, rememorează jurnalistul.

Specialist ucrainean în drone: „Ucraina este invincibilă”

Nick Paton Walsh îl mai citează pe Tymur Samosudov, un militar ce a condus una dintre primele unități de drone la sfârșitul anului 2023 și care acum lansează interceptoare eficiente pentru a anihila aparatele Shahed trimise de ruși asupra orașului Odesa.

Acest combatant arată că lipsa infanteriei provoacă pierderi teritoriale lente, deoarece pe linia frontului forțele Kievului sunt depășite numeric în proporție de 1 la 20.

„Dar progresele tehnologice ale Ucraine înseamnă că inamicul suferă mii de victime în fiecare zi”, susține el.

Bravada sa este mai degrabă născută dintr-o necesitate existențială.

„Ucraina este invincibilă pentru că, având parte de un sprijin insuficient și neregulat, ucrainenii trebuie să iasă din noroi, să fie aplaudați de Occident și să meargă din nou, aproape singuri”, conchide militarul citat de jurnalistul CNN.