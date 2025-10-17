Putin l-a enervat pe Trump în Alaska cu istoria sa alternativă: "După Iaroslav și Hmelnițki, Trump a ridicat vocea și a anulat cina"

3 minute de citit Publicat la 18:54 17 Oct 2025 Modificat la 18:54 17 Oct 2025

Putin a susținut în Alaska o prelegere pseudo-istorică iar Trump s-a enervat și a anulat cina de lucru. Foto: Getty Images

Vladimir Putin nu ratează niciodată ocazia de a susține o lungă prelegere pseudo-istorică despre motivul pentru care Ucraina ar trebui să aparțină Rusiei, în urma unor evenimente petrecute acum 500 de ani. Un astfel de episod s-a petrecut cu ocazia întâlnirii din vară a liderului rus cu președintele american în Alaska, notează The Moscow Times, care citează Financial Times.

Publicația citată notează că nu doar Trump a căzut victimă reveriilor istorice alternative ale liderului rus.

Fosta vedetă Fox News Tucker Carlson s-a plâns că un interviu cu Putin la începutul anului 2024 s-a transformat într-o astfel de prelegere.

Un reportaj de opt minute despre „naziștii” din Ucraina s-a dovedit a fi, potrivit lui Carlson, „cel mai stupid și mai neconvingător argument pe care îl poți inventa”.

La Anchorage, în Alaska, situația a fost similară, potrivit Financial Times (FT), care citează mai multe persoane la curent cu discuțiile celor doi lideri.

Putin și-a completat speech-ul cu o cerere de capitulare a Ucrainei, ceea ce l-a înfuriat complet pe Trump, scrie FT.

Ce nu s-a știut despre întâlnirea din Alaska

La Anchorage, un covor roșu a fost desfășurat pentru Putin iar Trump l-a întâmpinat cu o strângere de mână și un zâmbet larg, invitându-l în mașina prezidențială.

Dar în spatele ușilor închise, căldura aparentă a dispărut rapid, potrivit mai multor persoane familiarizate cu negocierile.

Putin a respins o propunere a lui Trump care era dispus să facă următoarele lucruri: să relaxeze sancțiunile la adresa Rusiei, să recunoască Peninsula Crimeea, anexată ilegal în 2014, drept teritoriu rusesc și să exercite presiuni asupra Kievului la anumite concesii teritoriale în schimbul unui armistițiu.

Replica lui Putin a fost că războiul s-ar putea încheia doar dacă Ucraina capitulează și cedează integral Donbasul, inclusiv teritoriile care încă nu sunt ocupate de forțele Moscovei.

Apoi, liderul rus s-a lansat într-o narațiune cu prinți medievali precum Rurik, Iaroslav cel Înțelept și liderul cazacilor, Bogdan Hmelnițki, care a ajutat la anexarea Ucrainei la Rusia în secolul al XVII-lea.

Potrivit surselor FT, Trump a ridicat vocea de mai multe ori și, la un moment dat, a amenințat că va părăsi sala

În cele din urmă, președintele SUA a încheiat întâlnirea, anulând o cină planificată la care delegațiile celor două țări urmau să discute despre cooperarea economică.

FT: Trump chiar credea că poate ajunge la un acord cu Putin

„Trump chiar credea că poate ajunge la un acord de pace cu Putin. Oferta sa a fost foarte bună. Dar Putin a exagerat”, a declarat pentru FT fostul prim-ministru ucrainean Arsenii Iațeniuk, care a discutat recent despre soluții de pace în Ucraina cu oficiali americani de rang înalt.

Semi-eșecul summit-ului și prezentarea acestuia în presa internațională drept un „triumf al lui Putin” - invitat, ca lider al unui stat în război, pe teritoriul american - l-au înfuriat și mai mult pe președintele SUA, a declarat pentru Politico un membru al echipei de politică externă a administrației SUA.

Trump a decis să se întâlnească cu Putin după ce trimisul său special, Steve Witkoff, a susținut - după o întâlnire de mai multe ore la Kremlin cu președintele rus - că poziția acestuia cu privire la problema teritorială a devenit mai flexibilă decât în ​​timpul conversațiilor anterioare.

De asemenea, Casa Albă suspecta că Putin era vulnerabil la posibilul refuz al Indiei de a cumpăra petrol rusesc, după ce Trump a amenințat la începutul lunii august că va crește taxele de import pentru țara asiatică de la 25% la 50%.

Acest lucru s-a întâmplat în cele din urmă pe 27 august.

Sursă FT: Steve Witkoff a înțeles greșit tot ce i-a spus Putin

La Anchorage, a devenit clar că „flexibilitatea” de care vorbea Witkoff era iluzorie, iar pretențiile Moscovei implicau o înghețare a liniei frontului în anumite zone pe care armata rusă nu le putea captura.

Mai mult, Putin a cerut capitularea Ucrainei și predarea întregului Donbas și, așa cum face deseori, a subliniat că niciun acord nu este posibil fără a aborda ceea ce el numește „cauzele profunde” ale crizei.

În optica liderului rus, adresarea acestor cauze implică schimbarea guvernului în Ucraina, încetarea furnizării de arme occidentale și revenirea NATO la granițele din 1991.

O persoană familiarizată cu discuțiile de la Anchorage a declarat pentru FT că Witkoff a înțeles greșit tot ce i-a spus Putin despre obiectivul summit-ului.

În ultimele două luni, Trump și-a înăsprit vizibil retorica față de președintele rus și agresiunea în Ucraina și a început, de asemenea, să-i preseze pe aliații europeni să impună, în comun, tarife vamale Indiei și Chinei, pentru a le forța să renunțe tranzacțiile energetice cu Rusia.

Totuși, joi seară, în ajunul întâlnirii sale cu Volodimir Zelenski, Trump și-a anunțat intenția de a se întâlni din nou cu Putin, de data aceasta la Budapesta.

Dat fiind precedentul din Alaska și lipsa oricăror progrese către pace după acest eveniment, așteptările de la noua discuție bilaterală nu pot fi decât precaute, conchide presa internațională.