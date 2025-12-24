Atacurile aeriene ale Rusiei au dus la „poluarea cu ulei de floarea-soarelui” a Mării Negre, conform unei analize AFP

<1 minut de citit Publicat la 20:58 24 Dec 2025 Modificat la 20:58 24 Dec 2025

Foto: Getty Images

Atacuri aeriene ale Rusiei asupra portului Odesa din sudul Ucrainei au provocat poluare cu ulei de floarea-soarelui pe coasta Mării Negre, distrugând viaţa marină, a observat, miercuri, AFP, citată de Agerpres.

Odesa, important port comercial, a suferit în ultimele săptămâni unele dintre cele mai grave bombardamente din cei aproape patru ani de război, autorităţile ucrainene denunţând atacurile ca fiind o încercare de a distruge infrastructura maritimă a ţării, de care depind, în mare măsură, exporturile agricole.

Un jurnalist AFP a filmat, miercuri, bălţi de ulei brun pe coasta Odesei şi o pată de ulei plutind la suprafaţa mării. Voluntari curăţau nisipul şi scoteau păsări marine moarte din apă.

„Cauza este atacul masiv al inamicului asupra infrastructurii portuare, care a deteriorat rezervoarele de ulei de floarea-soarelui, provocând scurgeri”, a explicat guvernatorul Oleg Kiper într-un comunicat.

Vladislav Balinski, expert în ecologie marină, a descris incidentul drept un „dezastru ecologic”. „Pe coastă sunt zeci de păsări moarte, în mare parte corcodei tineri”, a scris el.

Leonid Stoianov, un medic veterinar implicat în salvarea păsărilor, a declarat pentru AFP că acestea mor de hipotermie după ce intră în contact cu uleiul, care îndepărtează stratul natural de grăsime de pe penele lor.