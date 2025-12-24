Crăciun ca în filmele de groază: Cele mai bizare și înfricoșătoare personaje din folclorul european

3 minute de citit Publicat la 23:30 24 Dec 2025 Modificat la 23:35 24 Dec 2025

Krampus, jumătate capră, jumătate demon. Foto: Getty Images

Pe lângă colinde și cadouri, sărbătorile de iarnă ascund și tradiții ciudate, uneori chiar înfricoșătoare, în folclorul european. De la pisica anti-Moș Crăciun din Islanda, la vrăjitoare care pedepseau copiii în Italia sau Austria, aceste personaje arată că magia Crăciunului poate avea și o latură întunecată, relatează Euronews.

Poate știi deja de Grinch, Yin-ul viclean al lui Moș Crăciun, dar iată câteva tradiții europene care probabil ți-au scăpat.

Le Père Fouettard (Franța, Belgia, Elveția)

Le Père Fouettard, sau „Tatăl Biciuitor”, este însoțitorul înfricoșător al Sfântului Nicolae. În fiecare 6 decembrie, el pedepsește copiii răi cu cărbune și bătăi, acompaniat de trosnitul biciurilor, scârțâitul copitelor și clinchetul lanțurilor.

Legenda spune că în 1252, un hanor a capturat trei băieți bogați, dorind să-i jefuiască. El și soția lui i-au otrăvit, ucis și tăiat în bucăți, dar Sfântul Nicolae i-a înviat. Drept pedeapsă, hanorul a fost transformat într-o ființă întunecată, condamnată să pedepsească pentru eternitate copiii neascultători.

Personajul a fost preluat în cultura populară, inclusiv în cântecul lui Jacques Dutronc, „La Fille du père Noël”.

Befana, vrăjitoarea (Italia)

În Italia, vrăjitoarea Befana zboară pe mătură pentru a aduce dulciuri și cadouri copiilor cuminți și a-i pedepsi pe cei răi. Legenda spune că a ratat nașterea lui Iisus și de atunci cutreieră casele pe 5 ianuarie, în Ajunul Bobotezei, ca pedeapsă.

Befana este descrisă cu ochi scânteietori, dinți ascuțiți și față acoperită de funingine. Numele ei provine probabil din cuvântul italian „epifania”. Păpușile ei sunt arse în tradiție pentru a o ironiza.

Foto: Getty Images

Krampus (Austria și Germania)

Krampus, jumătate capră, jumătate demon, este contrapartea terifiantă a Sfântului Nicolae și fiul lui Hel, zeul nordic al lumii subterane. Apare pe 5 decembrie, în Krampusnacht, pentru a pedepsi copiii răi și, uneori, pentru a-i răpi.

Biserica Catolică și naziștii au încercat să-l interzică, dar tradiția continuă prin parade precum Krampuslauf, în care oamenii costumați în Krampus sperie copiii. Personajul a apărut și în filme, seriale și jocuri video, de la „Scooby Doo” la filmul de groază Krampus (2015).

Foto: Getty Images

Jólakötturinn (Islanda)

În Reykjavík există o statuie luminoasă a pisicii de Crăciun, Jólakötturinn, care mănâncă copiii care nu primesc haine noi de sărbători. Povestea datează din 1932, când poetul islandez Jóhannes úr Kötlum a scris despre pisică în cartea sa Jólin koma.

Legenda încurajează copiii să-și facă treburile și să fie recunoscători pentru cadouri, altfel riscă să fie „mâncați” de pisică.

Kallikantzaroi (Grecia, Bulgaria și Serbia)

Kallikantzaroi sunt goblini mici și pufosi care trăiesc sub pământ și încearcă să taie „Copacul Lumii”. În perioada Crăciunului și în cele 12 nopți care urmează, ei ies la suprafață pentru a face farse și a pătrunde în case.

Tradiția spune că poți să-i ții la distanță agățând o mandibulă de porc în ușă sau punând o strecurătoare pe prag - goblinii se opresc să numere găurile și sunt ocupați toată perioada.

Bonus amuzant: Caga Tió (Catalonia, Spania)

Caga Tió sau „bucata de lemn care face cadouri” este un lemn decorat cu față, hrănit pe parcursul lunii decembrie. În Ajunul Crăciunului, copiii îl lovesc cu bețe și cântă cântece tradiționale pentru a primi dulciuri și cadouri.

În piețele de Crăciun din Catalonia poate fi întâlnită și figurina „Caganer”, un personaj cu pantalonii în vine, surprins în timp ce defechează, purtând tradiționala căciulă roșie catalană. La Crăciun, aceste figurine sunt așezate lângă scena Nașterii, alături de Fecioara Maria, Iosif și pruncul Iisus.

Tradiția nu este considerată blasfemică, ci un simbol al fertilității, al prosperității și al sănătății pentru anul următor. Personaje similare există și în alte țări: în Italia, mai ales în zona Napoli, apare „Cacone” sau „Pastore che caca”, iar în Franța și Portugalia există figurile „Père la Colique”, respectiv „Cagões”, care au rolul de a-i aduce cu picioarele pe pământ pe cei puternici.

Foto: Getty Images