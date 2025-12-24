Berea care dă startul "neoficial" sărbătorilor în Mexic: De ce Noche Buena este specială şi se vinde doar câteva săptămâni pe an

Mexicul este cel mai mare exportator de bere din lume. Dar una dintre cele mai îndrăgite beri ale sale se găsește doar în interiorul țării și este disponibilă în mod tradițional doar câteva săptămâni pe an, chiar în perioada Crăciunului, scrie BBC News.

Multe țări sunt cunoscute pentru băuturile lor delicioase de Crăciun. Puerto Rico are coquito-ul său cremos și dulce. În Germania, tarabele din piață oferă Glühwein (vin fiert) condimentat și călduros, iar Mexicul are o bere malțată în stil Bock, numită Noche Buena. Însemnând "noapte sfântă" sau "Ajunul Crăciunului", această bere îndrăgită este vândută în mod tradițional doar câteva săptămâni înainte de sărbători și este disponibilă doar în țară.

"În fiecare iarnă, de la Merida la Monterrey și Mexico City, când Noche Buena ajunge pe rafturile supermarketurilor, este începutul neoficial al sărbătorilor – momentul în care începe cu adevărat sezonul Crăciunului", spune Marie Sarita Gaytán, autoarea cărții "¡Tequila!: Distilling the Spirit of Mexico".

Cu notele sale caramelizate, de cafea arsă, și un conținut ridicat de alcool de 5,9%, berea de culoare maro închis diferă de multe dintre berile mai ușoare cunoscute din Mexic.

"Structura și corpul său scot în evidență aromele condimentate ale bucătăriei mexicane", spune Karla González, manager de brand la Heineken Mexic, companie care deține acum fabrica de bere Moctezuma, unde a fost creată pentru prima dată Noche Buena.

În ultimii ani, îmbuteliatorul a extins perioada de vânzări de la sfârșitul lunii octombrie până la începutul lunii ianuarie.

Pentru somelierul mexican de bere Guillermo Ysusi, Noche Buena a însemnat Crăciunul de când se știe.

"Este o băutură foarte tradițională în acele săptămâni de decembrie", spune el.

Dar pentru a înțelege cum o bere corpolentă și îndrăzneață, cu origini germane, a devenit băutura de Crăciun de facto a Mexicului, trebuie să înțelegem relația unică a țării cu berea însăși.

Originile unei băuturi de Crăciun

Din 2010, Mexicul a fost cel mai mare exportator de bere de pe planetă. Vânzările sale internaționale anuale de 6,8 miliarde de dolari sunt mai mari decât cele ale celorlalte patru cele mai mari ţări exportatoare de bere la un loc. Mexicanii beau și ei multă bere: consumă în medie 65 de litri de persoană în fiecare an.

Totuși, dragostea Mexicului pentru bere a înflorit abia în ultimii 100 de ani. La sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, industrializarea a devastat fabricile de bere artizanale din Germania, principalul producător de bere din Europa.

"Zeci de berari părăsiți au început ulterior o cruciadă a producției de bere, călătorind prin lume și înființând fabrici de bere. Un astfel de loc a fost Mexicul", explică Jeffrey Pilcher, autorul cărții "Hopped Up: How Travel, Trade and Taste Made Beer a Global Commodity".

Mici fabrici de bere fondate de europeni s-au deschis în tot Mexicul, producând în mare parte beri cu fermentație superioară. În 1875, berarul elvețian Santiago Graf a introdus berea blondă, demarând efectiv producția industrială de bere din Mexic. Fabrica sa de bere din Toluca a început să producă o varietate de beri diferite, inclusiv Victoria în 1906, care este acum cea mai veche bere produsă continuu din Mexic.

Chiar înainte de începutul secolului al XX-lea, băutura cu hamei era deja populară printre noii burghezi din Mexic, iar consumul de bere semnifica statutul cosmopolit al cuiva.

Însă producția sa la scară largă avea să aducă curând băutura în rândul maselor. Au fost înființate și alte fabrici de bere industriale, în special masiva Cervecería Cuauhtémoc din Monterrey și Cervecería Moctezuma din Orizaba, Veracruz – care avea să devină casa Noche Buena.

Legenda berii Noche Buena spune că, în 1924, maestrul berar german Otto Neumaier a creat berea ca o rezervă specială de Crăciun în Veracruz pentru el și prietenii săi, înainte de a o împărtăși în cele din urmă cu colegii și familia, în tradiția europeană de Yule.

Aceasta a fost prima bere Bock din Mexic, iar vestea despre aromele sale intense și neobișnuite s-a răspândit. În 1938, fabrica de bere Orizaba a decis să lanseze publicului berea Noche Buena ca specialitate sezonieră pentru sărbători – de unde și numele său cu tematică de Crăciun – iar tradiția a dăinuit de atunci.

Potrivit lui Susan Gauss, profesoară de studii latino-americane și iberice la Universitatea din Massachusetts, o confluență de factori a făcut ca Noche Buena să fie și mai atractivă atunci când a fost lansată publicului în 1938.

"Mai mulți oameni aveau veniturile discreționare necesare pentru a cumpăra articole de lux comparativ cu deceniile precedente", spune Gauss.

În acea perioadă, berarii și chiar guvernul promovau berea ca o alternativă mai sănătoasă la băuturile alcoolice, susținând că băutura era o parte esențială a unei diete nutritive și a unei vieți sociale sănătoase. Între timp, pulque-ul pe bază de agave, care fusese atât de popular în Mexic anterior, era demonizat, iar berea avea să-l înlocuiască în scurt timp, devenind cea mai populară băutură alcoolică a națiunii.

Între aromele de ciocolată și fructe roșii ale băuturii și aromele de malț prăjit, publicitatea sezonieră a funcționat. Mai mult, disponibilitatea limitată de Crăciun a creat un sentiment de mistică și atractivitate, iar ediția limitată a dus la o nouă tradiție care continuă și astăzi: cumpărarea berii imediat ce apărea pe rafturi.

Noche Buena

Potrivit lui Ysusi, în timpul sezonului de Crăciun a devenit o tradiție obișnuită pentru mexicani să cumpere Noche Buena la lăzi și să o ofere prietenilor și celor dragi acasă.

Guille Gutiérrez, din cadrul colectivului național de femei producătoare de bere Adelitas Cerveceras Mexicanas, își amintește că, pe vremea când era la universitate, la sfârșitul anilor 1990, ea și prietenele ei așteptau cu nerăbdare apariția berii Noche Buena, iar oricine o vedea primul îi anunța pe ceilalți.

"Ne grăbeam la cel mai apropiat magazin și ne asiguram că le avem înainte să dispară", spune ea.

Astăzi, oricine caută berea în afara Mexicului nu va avea noroc. Chiar dacă Gaytán spune că Noche Buena "înseamnă foarte mult pentru diaspora mexicană, nu doar în SUA, ci în întreaga lume", Heineken a exportat pentru scurt timp berea în SUA începând cu 2011, dar s-a oprit în 2018, invocând lipsa cererii.

"Crescând în Los Angeles, încă verific magazinele alimentare în fiecare an, în caz că revine", spune ea.

Poate acesta este motivul pentru care principalul rival al Heineken, Anheuser-Busch, proprietarul Modelo, și-a pus la dispoziție în SUA propriul concurent Noche Buena: Noche Especial, o bere lager chihlimbară de înaltă tărie, comercializată în mod similar pentru sezonul sărbătorilor.

Dar înapoi în Mexic, în timp ce familiile își pregătesc mesele pentru ospețe și pentru sărbătorile de nouă nopți "în stil posada", care se desfășoară pe străzi cu muzică, sclipici și artificii, sticlele de Noche Buena vor fi prăjite sub cerul înstelat al nopții.