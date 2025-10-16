Axios: Donald Trump vorbește la telefon cu Vladimir Putin, înainte să-l primească la Casa Albă pe Volodimir Zelenski

Donald Trump și Vladimir Putin vor discuta la telefon. Foto: GettyImages

Președintele american Donald Trump va avea o convorbire telefonică joi cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre războiul cu Ucraina, potrivit surselor Axios.

Convorbirea va avea loc cu o zi înainte ca Trump să-l primească pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă. Trump și Zelenski vor discuta despre posibilitatea ca Ucraina să primească rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune.

Președintele Trump a declarat săptămâna trecută că i-a spus lui Zelenski că i-ar putea da lui Putin un nou ultimatum: fie Rusia poartă discuții serioase de pace, fie Ucraina primește rachete Tomahawk.

Miercuri, președintele Statelor Unite a anunțat că Ucraina se pregătește de o nouă ofensivă majoră împotriva Rusiei invadatoare, și că guvernul american ar putea să furnizeze arme care să-i ajute să o ducă la bun sfârșit, inclusiv temutele rachete Tomahawk, care i-au speriat pe ruși în ultima perioadă

El a afirmat din nou că Rusia ar fi trebuit „să câștige acest război” în prima săptămână, dar conflictul militar a intrat acum în al patrulea an. „Tot ce ne dorim de la președintele Putin este să înceteze să mai ucidă ucraineni și ruși, pentru că ucide mulți ruși!”, a mai spus liderul de la Casa Albă.

„Probabil îi voi spune lui Putin: «Uite, dacă acest război nu poate fi rezolvat, le voi trimite rachete Tomahawk»”, a spus președintele american. De asemenea, el a precizat că dorește să afle mai multe despre modul în care Ucraina intenționează să utilizeze armele cu rază lungă de acțiune.

Putin avertizase, anterior, că o astfel de mișcare ar marca o etapă „calitativ nouă” de escaladare și ar „distruge” relațiile dintre Moscova și Washington.