Trump îl amenință pe Putin cu rachetele Tomahawk: „Ucrainenii vor să treacă la ofensivă. Voi lua o decizie în această privință”

Trump continuă să amenințe Rusia și îi cere lui Putin să oprească războiul. Foto: Getty Images

Președintele Statelor Unite anunță că Ucraina se pregătește de o nouă ofensivă majoră împotriva Rusiei invadatoare, și că guvernul american ar putea să furnizeze arme care să-i ajute să o ducă la bun sfârșit, inclusiv temutele rachete Tomahawk, care i-au speriat pe ruși în ultima perioadă. Donald Trump spune că urmează să ia o decizie în privința livrării de rachete Tomahawk, însă evenimentele din ultimele zile arată că la Washington decizia a fost deja luată.

„Vor să treacă la ofensivă. Voi lua o decizie în această privință”, a declarat președintele american în fața reporterilor, miercuri. El a precizat că va discuta problema la o întâlnire cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, la Washington, pe 17 octombrie. Trump și-a exprimat speranța că întâlnirea va fi substanțială și va pune capăt războiului mai devreme.

Președintele SUA a declarat, de asemenea, că Rusia a pierdut 1,5 milioane de oameni, „majoritatea soldați”, ca urmare a invaziei sale împotriva Ucrainei.

El a afirmat din nou că Rusia ar fi trebuit „să câștige acest război” în prima săptămână, dar conflictul militar a intrat acum în al patrulea an. „Tot ce ne dorim de la președintele Putin este să înceteze să mai ucidă ucraineni și ruși, pentru că ucide mulți ruși!”, a mai spus liderul de la Casa Albă.

La începutul lunii octombrie, Trump a anunțat că „aproape a luat o decizie” privind furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei.

„Probabil îi voi spune lui Putin: «Uite, dacă acest război nu poate fi rezolvat, le voi trimite rachete Tomahawk»”, a spus președintele american. De asemenea, el a precizat că dorește să afle mai multe despre modul în care Ucraina intenționează să utilizeze armele cu rază lungă de acțiune.

Mark Kansian, fost analist la Pentagon, a remarcat că SUA are în stoc 4.150 de rachete Tomahawk. Experții militari au declarat pentru Financial Times că SUA pot furniza Ucrainei doar 20 până la 50 dintre aceste rachete.

Putin avertizase, anterior, că o astfel de mișcare ar marca o etapă „calitativ nouă” de escaladare și ar „distruge” relațiile dintre Moscova și Washington. De asemenea, el a spus și că apărarea aeriană rusească este pregătită să intercepteze rachetele americane și că utilizarea lor de către Ucraina nu ar altera echilibrul de putere pe câmpul de luptă.

Raza de acțiune a rachetelor Tomahawk, în funcție de versiune, variază între 1.600 și 2.500 km. Dacă acestea ar fi transferate în Ucraina, până la 1.945 de instalații militare rusești s-ar afla în raza lor de atac, potrivit experților de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). Aceștia cred că Ucraina ar putea perturba operațiunile armatei ruse pe front, vizând zonele din spate care o aprovizionează cu arme și îi sprijină operațiunile ofensive.

Ucraina, tot mai aproape de a obține rachetele Tomahawk

O delegație de oficiali ucraineni de rang înalt, aflată în prezent în SUA, a transmis, miercuri, că s-a întâlnit cu reprezentanți ai producătorilor americani de armament, inclusiv cu cei de la Raytheon, societatea care produce rachetele de croazieră Tomahawk, arme pe care guvernul american ar putea să le livreze armatei ucrainene curând.

Vizita acestei delegaţii, condusă de prim-ministra Iulia Sviridenko şi de şeful administraţiei prezidenţiale, Andrii Iermak, are loc înaintea unei întâlniri prevăzute pentru vineri între preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, şi președintele SUA, Donald Trump.

Andrii Iermak a declarat că, împreună cu alţi membri ai delegaţiei, s-a întâlnit cu reprezentanţi ai companiilor Lockheed Martin şi Raytheon.

„Cooperarea noastră continuă să se amplifice”, a afirmat Iermak pe reţelele sociale, lăudând avioanele de vânătoare F-16 dezvoltate de SUA şi furnizate Ucrainei de ţările europene anul trecut.

Donald Trump l-a amenințat, duminică, pe Vladimir Putin cu livrarea de astfel de rachete Ucrainei, dacă Rusia nu pune capăt invaziei sale. Dictatorul rus avertizase, anterior, cu privire la aceste livrări, spunând că ele ar fi o „nouă escaladare” care va înrăutăți relațiile ruso-americane. Chiar și alți acoliți ai Kremlinului s-au grăbit să amenințe SUA în ce privește livrarea de Tomahawk - cei mai notabili fiind Dmitri Medvedev, fost locțiitor al lui Putin, și dictatorul bielorus vasal Rusiei, Aleksandr Lukașenko.

Ucraina aspiră la o cooperare mai aprofundată cu aliaţii săi în materie de fabricare a armelor.

La Washington, prim-ministra ucraineană, Iulia Sviridenko, s-a întâlnit, de asemenea, cu secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, cu care a discutat despre investiţii comune şi probleme de cooperare în sectorul energetic.

De mai multe zile, Ucraina este vizată de noi valuri de bombardamente ruseşti împotriva infrastructurii sale energetice, ceea ce ameninţă să-i lipsească pe mulţi ucraineni de lumină şi căldură în prag de iarnă.