Lukașenko îl amenință pe Trump cu războiul nuclear, dacă trimite rachete Tomahawk în Ucraina

Aleksandr Lukașenko, alături de Vladimir Putin, la o întâlnire oficială din septembrie 2025, la Moscova şi Donald Trump. Sursa foto: Hepta

Liderul belarus, Aleksandr Lukașenko, un aliat loial al președintelui rus Vladimir Putin, l-a avertizat pe Donald Trump că, dacă Statele Unite vor furniza Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk, acest lucru ar însemna „război nuclear”, a relatat The Independent.

Liderul de la Casa Albă analizează, potrivit relatărilor, o solicitare a președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, privind livrarea de rachete Tomahawk, care au o rază de acțiune de aproximativ 1.500 de mile. Acestea ar permite Kievului să lovească mult mai adânc în teritoriul rus, vizând obiective strategice precum infrastructura inamică, bazele militare și fabricile de muniție ale invadatorului.

Conform sursei citate, Volodimir Zelenski a susținut că suplimentarea armelor disponibile pentru țara sa ar spori presiunea asupra Kremlinului pentru a accepta un acord de pace. Putin, însă, a avertizat că un astfel de pas ar pune în pericol îmbunătățirea relațiilor americano-ruse obținută de Donalld Trump – relații care, cu toate acestea, nu au reușit să pună capăt unui război ce durează de mai bine de trei ani.

„Rachetele Tomahawk nu vor rezolva problema. Ele vor escalada situația până la un război nuclear. Poate că Donald Trump înțelege acest lucru mai bine decât oricine, de aceea nu se grăbește să predea această armă letală, capabilă de lovituri adânci pe teritoriul rus, așa cum speră președintele Zelenski”, a declarat Aleksandr Lukașenko marți, la o reuniune la Minsk, aliniindu-se, previzibil, poziției lui Vladimir Putin, au mai scris jurnaliştii de la The Independent.

Belarus găzduiește arme nucleare tactice rusești din martie 2023, iar cele două națiuni au desfășurat în septembrie 2024 un exercițiu militar comun pentru a se pregăti în eventualitatea folosirii acestora.

Liderul de la Kiev, care a avut o relație complicată și oscilantă cu Donald Trump, urmează să revină la Washington vineri pentru a face lobby în favoarea obținerii rachetelor, precum și pentru impunerea unor sancțiuni suplimentare împotriva Moscovei, dar și a marilor puteri China și India, care continuă să cumpere energie rusească – sprijin ce îl ajută pe Vladimir Putin să finanțeze invazia.