Topul pensiilor în Europa: Cea mai mare o depășește de 10 ori pe cea mai mică. România, la coada clasamentului

Veniturile din pensii diferă foarte mult în Europa. Foto: Getty Images

Veniturile din pensii diferă foarte mult în Europa: cea mai mare pensie anuală depășește de peste zece ori nivelul celei mai mici. România nu e chiar pe ultimul loc în clasament, dar este cu mult sub media europeană, arată datele prezentate de Euronews.

Pensia reprezintă principala sursă de venit pentru persoanele în vârstă din Europa. Aproximativ două treimi din veniturile lor în UE provin din transferuri publice, în principal pensii și alocații de stat. Chiar și așa, persoanele peste 65 de ani primesc, în medie, doar aproximativ 86% din venitul mediu al populației generale în cele 28 de țări europene.

Potrivit OECD, acest raport scade sub 70% în statele baltice și ajunge chiar sub 80% în economii mari precum Belgia, Danemarca sau Elveția.

Pentru o imagine mai clară, este util să ne uităm la pensia medie anuală brută pentru persoanele în vârstă în UE.

Conform celor mai recente date disponibile la finalul anului 2025, pentru 2023, pensia medie anuală în UE se ridică la 17.321 de euro, echivalentul a 1.443 de euro brut pe lună, potrivit Eurostat.

În cele 34 de țări europene analizate, pensiile medii anuale variază între 3.377 de euro în Turcia și 38.031 de euro în Islanda. În rândul statelor membre UE, valorile variază între 4.479 de euro în Bulgaria și 34.413 de euro în Luxemburg.

La coada clasamentului, pensia medie anuală este sub 8.000 de euro și în Bosnia și Herțegovina, Serbia, Muntenegru, Croația, Slovacia, Lituania, Ungaria și Letonia. Tot aici se situează și România, cu o pensie medie anuală de 5.790 de euro.

Aceste date arată cât de mari sunt diferențele: cea mai mare pensie din Europa este de peste zece ori mai mare decât cea mai mică.

„Unele țări din UE sunt pur și simplu mai sărace decât altele și au nevoie ca familiile să susțină veniturile din pensii ale rudelor în vârstă”, a explicat Noel Whiteside, profesor invitat la Universitatea Oxford, pentru Euronews Business.

Cele mai mari patru economii ale UE se situează puțin peste media UE. Italia are cel mai ridicat nivel al pensiilor dintre acestea, urmată de Spania, Franța și Germania. Pensii mai mari decât media UE se înregistrează și în toate cele cinci țări nordice.

Sistemele de pensii diferă mult în Europa

„Este dificil de comparat, pentru că sistemele de pensii sunt foarte diferite între ele”, a explicat Philippe Seidel Leroy, manager de politici la AGE Platform Europe, pentru Euronews Business.

Folosind Germania, Spania, Franța și Belgia drept exemple, el a arătat că aceste țări au sisteme mari de pensii de tip pay-as-you-go, plătite de stat, și scheme ocupaționale mult mai mici, care acoperă doar anumite sectoare sau angajatori.

„Cheltuielile lor cu pensiile vor fi mari pe cap de locuitor, pentru că cea mai mare parte a veniturilor pensionarilor provine din aceste scheme obligatorii”, a adăugat el.

David Sinclair, director executiv al International Longevity Centre UK, a subliniat că structura fiecărei țări în materie de pensii este un factor major de variație.

„Aceste decizii de design, adesea modelate de compromisuri politice și moșteniri istorice, explică de ce două țări cu structuri demografice similare pot ajunge la diferențe uriașe în valoarea pensiilor”, a spus el.

Puterea de cumpărare a pensiilor

Diferențele devin mult mai mici când se măsoară în parități ale puterii de cumpărare (PPS), care reflectă costul vieții. Un unitate PPS cumpără aceeași cantitate de bunuri și servicii în orice țară.

Pensia medie în PPS variază între 6.658 în Bosnia și Herțegovina și 22.187 în Luxemburg. Raportul dintre cea mai mare și cea mai mică pensie scade astfel la 3,3, comparativ cu raportul de peste 10 în termeni nominali.

Whiteside a observat că în fostele țări din blocul estic, beneficiile suplimentare pentru pensionari, precum servicii medicale gratuite, transport gratuit sau locuințe subvenționate, cresc raportul în PPS. Cu alte cuvinte, pensionarii obțin mai mult pentru banii lor datorită acestor beneficii sociale.

Clasamentul se schimbă după puterea de cumpărare

Odată ajustate pentru puterea de cumpărare, clasamentele Spaniei și Turciei urcă considerabil. Spania trece de pe locul 13 pe 4, iar Turcia urcă de pe ultima poziție, 34, pe 25.

În schimb, Elveția coboară de pe locul 5 pe 15, iar Slovacia de pe 27 pe 33, pierzând teren important în clasamentele PPS.

„Diferențele [în PPS] nu dispar complet. Nivelul de trai în vârstă depinde de mai mult decât pensii: costul locuințelor, accesul la servicii medicale și oportunitățile pentru angajații mai în vârstă contează foarte mult”, a explicat Sinclair.

În UE, pensiile echivalează cu aproximativ trei cincimi din câștigurile din ultimele locuri de muncă. În multe țări, această proporție scade sub 50%, ceea ce face dificil pentru pensionari să mențină un nivel de trai decent. Sărăcia în rândul pensionarilor rămâne o problemă majoră în multe state.