Jair Bolsonaro a ieșit temporar din închisoare după mai puțin de o lună. El va fi operat de hernie, în ziua de Crăciun

Foto: Getty Images

Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro a ieşit, miercuri, din detenţie, pentru prima dată după încarcerarea sa, la sfârşitul lui noiembrie, şi a sosit la spitalul unde urmează să fie supus, joi, unei intervenţii chirurgicale, a afirmat pentru AFP o sursă din această clinică privată din capitala Brasilia, conform Agerpres.

Jurnaliştii AFP au relatat despre un convoi de maşini negre escortate de motociclete intrând în garajul spitalului DF Star, unde fostul lider de extremă dreapta, condamnat în septembrie la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, a mai fost operat în luna aprilie. Durata spitalizării sale nu a fost precizată.

Această primă ieşire din închisoare a fost autorizată de Alexandre de Moraes, judecător al Curții Supreme însărcinat cu procesul în timpul căruia fostul preşedinte (2019-2022) a fost condamnat.

Convoiul care l-a transportat pe Bolsonaro a avut nevoie de numai câteva minute pentru a se deplasa de la sediul poliţiei federale din Brasilia, unde el îşi ispăşeşte pedeapsa, la DF Star.

Bolsonaro urmează să fie operat, joi, de o hernie inghinală.

Bolsonaro, în vârstă de 70 de ani, suferă de sechele din cauza unei tentative de asasinat din 2018, când a fost înjunghiat în abdomen în timpul unui eveniment electoral.